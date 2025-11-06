Peste 40.000 de copii vor fi vaccinaţi în Fâșia Gaza
Veridica.md, 6 noiembrie 2025 05:30
OMS a declarat urgenţă sanitară în enclava palestiniană, după apariţia poliovirusului.
Acum 30 minute
05:30
SPD s-a alăturat coaliţiei iniţiate de partidul ANO al miliardarului pro-Trump Andrej Babis și partidul de dreapta Vocea Automobiliștilor.
05:30
Acum 12 ore
20:10
În România vine„Guguţă”, pe „Strada felinarelor stinse”.
18:00
Orgasm nuclear
Acum 24 ore
16:50
O persoană reținută în urma perchezițiilor care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu # Veridica.md
Ancheta include acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și șantaj.
16:20
Noul sistem va permite echipelor de polițiști de frontieră din ambele state să efectueze verificările într-un singur punct.
15:00
Franța a identificat 25 de tentative de ingerințe digitale străine în alegerile de anul trecut # Veridica.md
Printre „actorii” deja identificați se află gruparea rusă Storm-1516 și „conturi pro-chineze”.
14:50
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că va face în România prima sa vizită peste hotare # Veridica.md
La fel a procedat și predecesorul său, Dorin Recean.
14:30
Ucraina: a fost arestat fostul șef al companiei energetice de stat Ukrenergo, Volodimir Kudrițki # Veridica.md
Ar fi delapidat peste un sfert de milion de euro.
14:10
Moscova amenință cu un răspuns „imediat și ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii.
14:00
Conduse de el, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, iar echipa națională a revenit la un turneu final mondial după 20 de ani, în 1990.
13:50
Focul a izbucnit la etajul al șaptelea al unui cămin de bătrâni din Tuzla, în nord-estul țării.
13:30
Ancheta vizează 18 medici care au solicitat recunoaşterea titlurilor de specialist dobândite în Republica Moldova.
12:40
Deputații găgăuzi se dezic de Ilan Șor, analiza programului noului guvern și declarațiile critice la adresa Republicii Moldova ale unui fost deputat – acestea au fost subiectele discutate în mass-media găgăuză pe parcursul săptămânii trecute.
12:10
Kremlinul așteaptă clarificări de la Casa Albă în legătură cu reluarea testelor nucleare # Veridica.md
Pe de altă parte, Rusia continuă să dezvolte noi rachete nucleare.
11:50
Centrul Cultural Rus de la Chișinău este administrat de agenția rusă Rossotrudnichestvo, aflată sub controlul președintelui rus și sancționată de UE.
11:10
Liderul și deputatul comunist Vladimir Voronin a amuzat toată lumea, atunci când, la întrebarea unei jurnaliste, și-a scos afară limba. Era un fel de a răspunde că nu poate răspunde.
10:50
Prima ședință a noului Guvern: Fostul ministru Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului, iar Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal # Veridica.md
Aproximativ jumătate dintre membrii Cabinetului Munteanu au făcut parte și din guvernul precedent.
10:30
În regiune se dă, în prezent, cea mai grea dintre bătăliile în desfășurare pe întregul front ucrainean.
10:00
El a afirmat că decizia este una personală și are legătură cu o promovare.
09:50
Operațiunile de zbor au fost reluate, dar încă pot exista întârzieri și unele anulări de zboruri.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola așteptată în vizită oficială la Chișinău # Veridica.md
Roberta Metsola, va susține un discurs la ședința solemnă de constituire a noului legislativ al Republicii Moldova.
09:20
Zohran Mamdani va fi noul primar al New Yorkului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherill noile guvernatoare ale statelor Virginia și New Jersey.
Ieri
21:50
Potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos, în ultimul an, R. Moldova a înregistrat cel mai semnificativ progres dintre toate țările candidate.
19:10
Maia Sandu a spus la Bruxelles că R. Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere în această lună și că așteaptă aceeași determinare și din partea UE.
18:50
Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare # Veridica.md
Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine obiectivul Chișinăului de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028, care este ambițios, dar realizabil.
15:30
El a fost unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003.
15:00
Bruxellesul susține și obiectivul „ambițios” al admiterii Ucrainei, dar solicită o „accelerare a ritmului reformelor”, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept.
14:20
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
14:00
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
14:00
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră # Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei # Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
13:20
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
12:50
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare # Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
12:20
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea sistemul energetic național la cel european # Veridica.md
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie
11:30
Trump amenință să taie finanțarea New Yorkului după alegerile pentru primăria oraşului # Veridica.md
Măsura ar putea fi luată dacă democratul Zohran Mamdani devine primarul metropolei americane.
10:40
Între 1998 şi 2018, el a ocupat postul de președinte al prezidiului Adunării Supreme de la Phenian.
09:40
Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
09:20
Războiul din Ucraina se va oprit imediat, dacă președintele Ucrainei va fi înlăturat, potrivit propagandei pro-Kremlin, care citează un deputat ucrainean acuzat de înaltă trădare.
07:20
Miniștrii de externe din țările musulmane cer Israelului și Hamas să respecte armistițiul # Veridica.md
Un comandant al Hezbollah a fost ucis, în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului.
06:50
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
06:20
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
18:00
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
17:10
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan # Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
16:40
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
16:10
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
16:00
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani.
16:00
Madridul încearcă să-și intensifice legăturile comerciale cu Beijingul.
15:30
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
