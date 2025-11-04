Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare

13:20

Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.