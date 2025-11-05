Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola așteptată în vizită oficială la Chișinău

Veridica.md, 5 noiembrie 2025 09:40

Roberta Metsola, va susține un discurs la ședința solemnă de constituire a noului legislativ al Republicii Moldova.

Acum 5 minute
10:00
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub demisionează din funcție Veridica.md
El a afirmat că decizia este una personală și are legătură cu o promovare.
Acum 15 minute
09:50
Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza prezenței unor drone Veridica.md
Operațiunile de zbor au fost reluate, dar încă pot exista întârzieri și unele anulări de zboruri.
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:20
Democrații câștigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump Veridica.md
Zohran Mamdani va fi noul primar al New Yorkului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherill noile guvernatoare ale statelor Virginia și New Jersey.
Acum 12 ore
21:50
Marta Kos: Moldova a făcut cel mai însemnat progres Veridica.md
Potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos, în ultimul an, R. Moldova a înregistrat cel mai semnificativ progres dintre toate țările candidate.
Acum 24 ore
19:10
Aderarea la UE, singura garanție pentru democrație și stabilitate Veridica.md
Maia Sandu a spus la Bruxelles că R. Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere în această lună și că așteaptă aceeași determinare și din partea UE.
18:50
Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare Veridica.md
Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine obiectivul Chișinăului de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028, care este ambițios, dar realizabil.
15:30
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a decedat Veridica.md
El a fost unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003.
15:00
Comisia Europeană salută progresele Republicii Moldova pe calea aderării Veridica.md
Bruxellesul susține și obiectivul „ambițios” al admiterii Ucrainei, dar solicită o „accelerare a ritmului reformelor”, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept.
14:20
Permise de conducere ucrainene false, descoperite de poliţiştii români de frontieră Veridica.md
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
14:00
Guvernul Munteanu se întrunește mâine în prima ședință Veridica.md
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
14:00
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
13:20
Guvernul Munteanu – între structură și priorități Veridica.md
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
12:50
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
12:20
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea sistemul energetic național la cel european Veridica.md
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie
11:30
Trump amenință să taie finanțarea New Yorkului după alegerile pentru primăria oraşului Veridica.md
Măsura ar putea fi luată dacă democratul Zohran Mamdani devine primarul metropolei americane.
10:40
A murit Kim Yong Nam, fostul șef onorific al Coreei de Nord Veridica.md
Între 1998 şi 2018, el a ocupat postul de președinte al prezidiului Adunării Supreme de la Phenian.
Ieri
09:40
Lidera de la Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare Veridica.md
Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
09:20
FAKE NEWS: Demisia lui Zelenski este condiția obligatorie pentru pacea în Ucraina Veridica.md
Războiul din Ucraina se va oprit imediat, dacă președintele Ucrainei va fi înlăturat, potrivit propagandei pro-Kremlin, care citează un deputat ucrainean acuzat de înaltă trădare.
07:20
Miniștrii de externe din țările musulmane cer Israelului și Hamas să respecte armistițiul Veridica.md
Un comandant al Hezbollah a fost ucis, în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului.
06:50
Ucraina susține că armata sa rezistă la Pokrovsk Veridica.md
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
06:20
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului de la Roma Veridica.md
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
3 noiembrie 2025
22:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu Veridica.md
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
18:00
Taifun în Filipine Veridica.md
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
17:10
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
16:40
Comisia Europeană investește aproape 3 miliarde de euro în proiecte ecologice Veridica.md
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
16:10
Zeci de persoane reținute la Belgrad, în urma protestelor de ieri Veridica.md
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
16:00
Șeful Pentagonului a vizitat granița intercoreeană Veridica.md
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani. 
16:00
Regele Spaniei va vizita China săptămâna viitoare Veridica.md
Madridul încearcă să-și intensifice legăturile comerciale cu Beijingul. 
15:30
A fost semnat acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei Veridica.md
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
15:10
Maia Sandu la Bruxelles în ziua prezentării Raportului de Extindere al UE Veridica.md
Vizita oficială a președintei include întâlniri cu Președintele Consiliului European și Comisarii UE pentru extindere și afaceri externe.
15:10
Israel: a fost arestată fosta șefă a Parchetului militar, Yifat Tomer-Yerushalmi Veridica.md
Vineri demisionase, iar duminică se zvonea că a încercat să se sinucidă, după ce a permis scurgerea în presă a unui videoclip care sugera abuzuri grave comise de soldați asupra unui deținut palestinian.
14:10
România: în centrul țării ar urma să apară cea mai modernă fabrică de pulberi din lume Veridica.md
E o investiţie de o jumătate de miliard de euro, care creează circa 700 de locuri de muncă noi.
13:50
România-Bulgaria: podul Ruse-Giurgiu se închide iar Veridica.md
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei.
13:00
Guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu: „dacă ne uităm la economia Republicii Moldova, vedem o transformare semnificativă” Veridica.md
Ea amintește că, acum 10-15 ani, comerţul cu Uniunea Europeană era la circa 30%, iar astăzi se apropie de 70 de procente.
12:30
Război în Ucraina: rușii pretind că avansează la Pokrovosk Veridica.md
Forțele Kievului ar fi țintit instalații logistice militare inamice din regiunea ocupată Lugansk.
12:10
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău vor să instituie cenzura pe rețelele sociale Veridica.md
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că autoritățile moldovene vor să preia controlul asupra rețelelor sociale și să aplice cenzura, susține propaganda rusă.
12:10
Guvernul britanic îi retrage fostului prinț Andrew ultimul său titlu militar Veridica.md
Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile regale.
11:40
Guvernul de la Chișinău deschide înregistrările pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025–2026 Veridica.md
Compensațiile la energie vor fi oferite în funcție de venituri și sursa de încălzire.
11:00
Mihai Popșoi participă la Conferința Generală a UNESCO de la Samarkand Veridica.md
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO.
10:50
SUA nu ia în considerare, momentan, livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina Veridica.md
Având o rază mare de acțiune, aceste rachete pot lovi inclusiv capitala rusă, Moscova.
10:40
Aeroportul din Bremen, închis temporar, după ce a fost survolat de o dronă Veridica.md
Este al doilea incident de acest fel în Germania, în săptămâna trecută.
10:30
Prim-ministrul rus începe o vizită „foarte importantă” în China Veridica.md
Mihail Mișustin se va întâlni cu omologul Li Qiang, dar și cu liderul chinez Xi Jinping.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Israelul amenință să intensifice atacurile împotriva Hezbollah Veridica.md
Statele Unite au intensificat presiunea asupra autorităților libaneze pentru a dezarma gruparea teoristă șiită.
12:40
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York Veridica.md
Majoritatea aeroporturilor americane se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, din cauza shutdown-ului guvernamental.
08:00
Atac cu drone ucrainene asupra portului rus Tuapse de la Marea Neagră Veridica.md
Infrastructura portuară a fost grav afectată, iar un petrolier a fost incendiat.
07:50
Cel puţin zece răniţi grav, într-un atac cu cuţitul în Anglia Veridica.md
Poliţia britanică a arestat doi bărbaţi, iar ancheta este coordonată de ofiţeri antiterorism.
05:50
Drone, detectate deasupra unei baze militare NATO din Belgia Veridica.md
Mai multe surse afirmă că în respectiva bază sunt depozitate arme nucleare americane.
05:50
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa va efectua o vizită în SUA Veridica.md
Fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale a ONU.
