Lista miniștrilor Cabinetului Munteanu devine publică; ţinta: aderarea la UE

15:10

La cea mai recentă sesiune a Adunarea Generală a ONU, a fost adoptată o rezoluţie prin care se solicită Statelor Unite să ridice embargoul economic, comercial şi financiar impus insulei Cuba. Republica Moldova a ales să se abţină de la vot, alăturându-se unui număr restrâns de ţări care au optat pentru această opţiune, în timp ce majoritatea […] Articolul ONU cere ridicarea embargoului asupra Cubei — R. Moldova s-a abţinut la vot apare prima dată în DemocracyMD.