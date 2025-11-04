Marta Kos laudă progresul Moldovei: Cooperarea cu Uniunea Europeană s‑a adâncit

15:40

Procesul de nominalizare a candidaţilor pentru alegerile regionale din Transnistria s-a încheiat. În total, 962 de persoane s-au înscris pentru funcţii la nivel local şi regional, potrivit Comisiei Electorale Centrale a regiunii. Dintre acestea: 49 de candidaţi pentru cele 33 de locuri în „Consiliul Suprem" (upper-legislativ al regiunii), dintre care 26 sunt înregistraţi efectiv; 123