Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri
Democracy.md, 4 noiembrie 2025 18:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat că, în lipsa consolidării instituțiilor statului, protejării integrităţii democraţiei și evitării influențelor externe ostile, Moldova poate redeveni o „zonă gri" între Est și Vest — o regiune
Acum 15 minute
18:10
Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat că, în lipsa consolidării instituțiilor statului, protejării integrităţii democraţiei și evitării influențelor externe ostile, Moldova poate redeveni o „zonă gri" între Est și Vest — o regiune
Acum o oră
17:40
Misiunea UE la Chişinău: EUPM susţine autorităţile moldovene pentru alegeri şi securitate # Democracy.md
Marţi, la sediul Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a avut loc o întâlnire între secretarul de stat Valeriu Mija şi reprezentanţii European Union Partnership Mission (EUPM), cu tema centrală combaterea ameninţărilor hibride. Obiectivul principal a vizat punerea în aplicare a Planului de Acţiune al misiunii pentru perioada 2025-2027. În cadrul discuţiilor s-au abordat mai multe
17:40
Denis Șova critică guvernarea: „Fermierii sunt lăsați fără sprijin, proiectele nu funcționează în realitate” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în
17:30
Denis Șova critică Guvernul: „Programul investițional e doar pe hârtie, fără soluții reale” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de
Acum 2 ore
17:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj ferm privind parcursul european al Republica Moldova, avertizând că drepturile şi beneficiile oferite de Uniunea Europeană nu vor fi automat şi nelimitate dacă ţara nu accelerează ritmul reformelor şi nu asigură implementarea reală a standardelor europene. Potrivit ei, integrarea nu depinde doar de declaraţii politico-electorale,
16:50
Formaţiunea Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) a reacţionat oficial la decizia primarului oraşului Codru, Stelian Manic, de a părăsi partidul, exprimând că decizia de a retrage sprijinul politic fusese luată încă din februarie 2025, în urma mai multor comportamente ce ar fi contravenit statutului membrului de partid. Potrivit purtătoarei de cuvânt a PAS, organizaţia locală Codru
Acum 4 ore
16:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a făcut recent declaraţii optimiste referitoare la evoluţia Republicii Moldova în relaţia cu Uniunea Europeană, afirmând că cooperarea bilaterală s‑a adâncit semnificativ şi că ţara îndeplineşte criterii importante pentru a avansa în procesul de aderare. Potrivit Ms. Kos, autorităţile moldovene au demonstrat angajamentul necesar în implementarea reformelor prevăzute în parteneriatul cu
15:40
Primarul oraşului Codru a anunţat astăzi că părăseşte formaţiunea politică Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), făcând public motivul: implicarea colegilor săi politici în „jocuri politice" contrare interesului comunităţii. Edilul a declarat că decizia survine după o evaluare serioasă a activităţii interne a partidului la nivel local şi după ce a observat repetate situaţii în care
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și perseverență. Printre performanțele recente se numără: Aceste rezultate arată că sportul moldovenesc este în creștere și că viitorul nostru este reprezentat de tineri ambițioși și
15:10
Republica Moldova şi Ucraina au anunţat lansarea unui nou mecanism bilateral menit să stimuleze cooperarea transfrontalieră în zonele apropiate ale graniţei, cu accent pe dezvoltarea proiectelor locale şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM‑uri). Conform declaraţiilor oficiale, acest mecanism va crea structuri comune de implementare, urmăritori ai rezultatelor şi canale accelerate de finanţare pentru iniţiative
14:40
Bruxellesul avertizează: reformele în justiţie şi administrativ‑publică, vitale pentru parcursul european al Moldovei # Democracy.md
Un nou raport al Comisia Europeană atenționează că Republica Moldova trebuie să accelereze semnificativ reformele în domeniul justiţiei şi al administraţiei publice dacă vrea să îşi menţină credibilitatea pe drumul către integrarea europeană. Documentul menţionează că, deşi au fost obţinute progrese în direcția transpunerii legislaţiei europene şi în adoptarea unor acte normative, ritmul de implementare
Acum 6 ore
14:10
Giorgia Meloni şi Guvernul italian alături de familia muncitorului român răpus într-un incident la Roma # Democracy.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis astăzi un mesaj de condoleanţe după tragedia care a avut loc la Roma, unde un muncitor român a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti. Victima s-a aflat mai multe ore sub dărâmături înainte de a fi extrasă, însă, din păcate, nu a supravieţuit rănilor
13:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite democracy.md. Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a 55
13:10
Negocierile de aderare la UE ar putea fi încheiate până în 2028, spune Comisia Europeană # Democracy.md
Comisia Europeană consideră că finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova până în anul 2028 este un obiectiv ambiţios, dar realizabil, dacă ţara va continua ritmul actual al reformelor şi cooperarea strânsă cu instituţiile europene. Reprezentanţii europeni au salutat progresele Republicii Moldova în domeniile justiţiei, administraţiei publice şi luptei împotriva corupţiei, menţionând că aceste eforturi
12:40
Vinăriile subterane Cricova şi Mileștii Mici incluse în lista indicativă a patrimoniului mondial UNESCO # Democracy.md
Republica Moldova face paşi importanţi pentru a include cele două crame emblematice — Cricova şi Mileștii Mici — în lista oficială a patrimoniului mondial a UNESCO. În prezent, ambele vinării au fost incluse în lista indicativă, ceea ce marchează debutul formal al procesului de candidatură pentru statutul de patrimoniu mondial. Vinăriile subterane se remarcă prin lungimea
12:30
Ion Ceban: Destinul european al Moldovei nu se construiește cu slogane, ci cu fapte și responsabilitate # Democracy.md
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea.
Acum 8 ore
12:10
Expertul în politici publice Berlinschi a făcut un apel ferm către Guvern (al României / Republicii Moldova) să adopte măsuri concrete şi urgente în lupta împotriva consumului şi traficului de droguri. Potrivit lui, problema nu mai poate fi tratată doar prin declaraţii sau politici generice, ci necesită intervenţii clare, coordonate şi eficiente. Berlinschi a menţionat că tendinţele de
11:30
În urma alegerilor parlamentare desfășurate în Cehia la începutul lunii octombrie, s‑a conturat o nouă coaliție de guvernare dominată de partidul ANO, condus de fostul prim‑ministru Andrej Babiš, alături de partidele de dreapta şi eurosceptice Freedom and Direct Democracy (SPD) şi Motorists for Themselves (AUTO). Partidele reunite vor deține o majoritate în parlamentul ceh, ceea
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat recent inițiativa privind extinderea mecanismului de vetting şi asupra avocaților, precizând că scopul nu este instituirea unui proces de vetting formal pentru avocați, ci mai degrabă o autoevaluare a profesiei, un dialog intern şi reformă în rândul breslei. Grosu a afirmat că este „o inițiativă interesantă" şi a subliniat că, acum doi ani,
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa la un summit istoric privind extinderea Uniunii Europene, ce se desfășoară la Bruxelles. Agenda oficială include întrevederi cu lideri ai instituțiilor europene precum președintele Consiliului European și comisarul european pentru extindere, dar și conferințe publice și discuții strategice pe tema aderării. În centrul negocierilor se află parcursul Republicii Moldova
Acum 12 ore
10:00
Scandal politic în autonomia găgăuză: Diulgher propune revocarea lui Leiciu din funcție # Democracy.md
Grigorii Diulgher, deputat al Adunării Naționale a Găgăuziei, le-a propus colegilor săi, în cadrul ședinței de luni, demiterea lui Gheorghe Leiciu, vicepreședinte al Adunării Naționale. Potrivit agenției Infotag, Diulgher l-a criticat pe Leiciu, spunând că „face totul pentru a lua locul președintelui Adunării Naționale Dmitri Konstantinov, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. „Visezi și visezi că Konstantinov
09:40
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERS) pentru a discuta modalităţile concrete de sprijinire a modernizării agriculturii în Republica Moldova. În cadrul întrevederii s-au abordat mai multe direcţii strategice, printre care: Ministra Catlabuga a subliniat că acest parteneriat cu BERS reprezintă o oportunitate pentru agricultura moldovenească de a face saltul către o etapă modernă, în care fermierii să
09:10
Moldova şi Ucraina îşi armonizează eforturile pentru implementarea de proiecte locale şi susţinerea IMM-urilor # Democracy.md
Republica Moldova şi Ucraina au anunţat lansarea unui mecanism comun care vizează sprijinirea proiectelor locale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) pe ambele maluri ale frontierei. Iniţiativa are ca scop dezvoltarea cooperării transfrontaliere, creşterea rezilienţei economice, dar şi alinierea la standarde de bune practici europene. Potrivit oficialilor celor două state, mecanismul va permite: Lansarea acestui mecanism
Acum 24 ore
20:30
Primarul Capitalei: „Chem politicienii să renunțe la jocurile murdare. Chișinăul merită respect” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre
Ieri
18:10
România găzduieşte forumul care uneşte industria şi Alianţa: ce înseamnă pentru economia de apărare # Democracy.md
România urmează să găzduiască la București în perioada 5‑6 noiembrie 2025 ediția a douăsprezecea a NATO‑Industry Forum 2025, un eveniment de nivel strategic care reuneşte Alianţa Nord‑Atlantică şi reprezentanţii industriei de apărare pentru a discuta direcţiile-cheie de dezvoltare şi investiţii în capacităţile de apărare. Tema programului pentru această ediţie este „Rearming NATO – Innovate, Accelerate, Sustain", ceea ce
17:40
Fostul ministru al Justiţiei: Munteanu trebuie să guverneze pentru toţi, nu pentru scor electoral # Democracy.md
Fostul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi, a declarat recent că speră ca Alexandru Munteanu să evite zona populismului în cazul în care preia funcţia de prim‑ministru. Nagacevschi a apreciat pregătirea tehnică a lui Munteanu şi a subliniat că mandatul trebuie orientat spre rezultate concrete, nu spre sloganuri electorale. „Este important ca liderii să nu cadă în tentaţia de a
17:10
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala a subliniat că munca instituţiilor, reformele asumate şi sprijinul partenerilor externi creează bazele unui salt
16:40
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, şi-a prezentat oficial întreaga echipă guvernamentală. Evenimentul a marcat un moment important pentru funcționarea Executivului, întrucât cabinetul urmează să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere. În componenţa echipei figură mai mulți vicepremieri, precum și miniștri cu portofolii cheie: economie, infrastructură, finanţe, muncă, […] Articolul Lista miniștrilor Cabinetului Munteanu devine publică; ţinta: aderarea la UE apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Andrei Curăraru: relația dintre Alexandru Munteanu și Partidul Acțiune și Solidaritate e „vizibil distanțată” # Democracy.md
Expertul în politici publice Andrei Curăraru a comentat pe larg legătura dintre omul de afaceri și economist Alexandru Munteanu și formațiunea politică PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate). Conform lui Curăraru, relaţia este „vizibil distanțată”: Munteanu confirmă discuţii cu PAS pentru candidatura sa la funcţia de premier, însă subliniază că nu intenționează să devină membru al partidului, […] Articolul Andrei Curăraru: relația dintre Alexandru Munteanu și Partidul Acțiune și Solidaritate e „vizibil distanțată” apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Transformarea energetică în centrul atenţiei: prioridades stabilite de noul ministru al Energiei # Democracy.md
Noul ministru al Energiei şi-a prezentat luni priorităţile pentru mandat, punând accent pe trei direcţii majore: eficienţă în sectorul energetic, transparenţă în gestionarea resurselor şi asigurarea resurselor la preţuri accesibile pentru cetăţeni. Potrivit declaraţiilor sale, sectorul energetic trebuie modernizat în profunzime, astfel încât să devină rezilient, competitiv şi aliniat la standardele europene. În acest sens, ministrul a subliniat necesitatea […] Articolul Transformarea energetică în centrul atenţiei: prioridades stabilite de noul ministru al Energiei apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Moscova solicită „reluarea urgentă” a formatului „5+2” și garanţii pentru statutul regiunii transnistrene # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a declarat că negocierile în cadrul formatului internaţional „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean trebuie reluate cu prioritate. El a subliniat că acest mecanism este recunoscut la nivel internaţional şi că Rusia doreşte să asigure rolul său de garant al păcii în regiune. Diplomatul a transmis că Rusia este pregătită să […] Articolul Moscova solicită „reluarea urgentă” a formatului „5+2” și garanţii pentru statutul regiunii transnistrene apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost astăzi prezentat echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a fost un prilej pentru premier de a-și exprima încrederea că experiența și profesionalismul ministrului vor contribui la consolidarea și gestionarea eficientă a finanțelor publice. Alexandru Munteanu l-a felicitat pe Andrian Gavriliță pentru acceptarea acestei misiuni complexe, […] Articolul Andrian Gavriliță prezentat echipei Ministerului Finanțelor de premier apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ion Ceban: „Deși bugetul e blocat, noi continuăm să construim și să lucrăm pentru oameni” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în […] Articolul Ion Ceban: „Deși bugetul e blocat, noi continuăm să construim și să lucrăm pentru oameni” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Chișinăul, exemplu de reziliență administrativă – bilanțul celor doi ani de mandat ai primarului Ceban # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp […] Articolul Chișinăul, exemplu de reziliență administrativă – bilanțul celor doi ani de mandat ai primarului Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Experții: Guvernul propus trebuie să aleagă între reforme rapide și stabilitate pe termen lung # Democracy.md
Experții politici din Republica Moldova oferă două perspective distincte privind noul Guvern: un Executiv de sacrificiu, care ar urma să implementeze reforme dure într-un timp scurt, sau unul de cursă lungă, menit să opereze transformări pe termen mediu‑lung. Analistul Nicolae Negru apreciază că programul de guvernare nu indică un caracter de sacrificiu, întrucât nu include măsuri […] Articolul Experții: Guvernul propus trebuie să aleagă între reforme rapide și stabilitate pe termen lung apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Ajutoare şi protecţie energetică: Ucraina se pregăteşte pentru iarnă cu sprijin de la guvern # Democracy.md
Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a anunţat că guvernul este în proces de pregătire a unui „pachet de sprijin de iarnă” destinat cetăţenilor pe perioada sezonului rece. Printre măsurile vizate se numără ajutor direct pentru persoanele vulnerabile, menţinerea unor preţuri fixe pentru gaze naturale şi electricitate pentru gospodării, dar şi sprijin în transport şi sănătate. Astfel, una dintre propuneri […] Articolul Ajutoare şi protecţie energetică: Ucraina se pregăteşte pentru iarnă cu sprijin de la guvern apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Ministerul Apărării îşi conturează agenda 2025‑2029: modernizare şi servicii militare atractive # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat public cele trei mari direcții strategice ale ministerului pentru următorii patru ani: consolidarea capacităţilor de apărare, continuarea procesului de modernizare a armatei și creșterea atractivităţii serviciului militar. Potrivit lui Nosatîi, primul obiectiv este întărirea capacităţii de apărare a statului, astfel încât forţele armate să fie pregătite să răspundă rapid și eficient provocărilor […] Articolul Ministerul Apărării îşi conturează agenda 2025‑2029: modernizare şi servicii militare atractive apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale a prezentat viziunea pentru mandatul său, subliniind că familia cu copii mici trebuie să fie în centrul politicilor sociale. Ministra Muncii şi Protecţiei Sociale a prezentat cele trei priorităţi ale noului program de activitate: (1) sprijinul pentru familiile vulnerabile, prin servicii sociale accesibile şi de calitate; (2) creşterea ocupării forţei de […] Articolul Ministerul Muncii pune accent pe creşe și sprijin real pentru părinți apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Un deputat al Partidul Nostru (PN) a declarat în plen că este decisiv ca actualul Legislativ să redea speranța poporului.Parlamentarul a subliniat că aleșii poporului au o misiune majoră în faţa cetățenilor – aceea de a construi schimbări concrete, de a restabili încrederea și de a demonstra că „politica poate servi oamenilor”. În intervenţia sa, deputatul […] Articolul Deputat PN: „Este decisiv ca acest Legislativ să redea speranța poporului” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elveţiene Mercando Green Technology AG, aceeaşi firmă pe care Călin Georgescu ar fi folosit‑o într‑o schemă de înşelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Cebotari a înfiinţat Mercando în 2010, promiţând investiţii în proiecte de energie verde, inclusiv o fabrică […] Articolul Legătura dintre Călin Georgescu şi o firmă‑fantomă din Drochia apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președintele american Donald Trump a anunțat că, în prezent, nu intenționează să trimită Ucrainei rachete de tip Tomahawk. Decizia sa vine ca urmare a preocupărilor legate de o posibilă escaladare a conflictului cu Rusia. Trump a menționat că poziția sa ar putea fi reevaluată în viitor, în funcție de evoluțiile din teren și de contextul […] Articolul Trump: „Deocamdată nu vom livra rachete Tomahawk Ucrainei” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv UNESCO — Popșoi reprezintă țara la conferință # Democracy.md
Viceprim‑ministrul Mihai Popșoi se va afla în perioada 3‑4 noiembrie la Samarkand, Uzbekistan, pentru a participa la cea de‑a 43‑a sesiune a conferinței generale a UNESCO. În cadrul conferinței, printre principalele subiecte se află alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO. Republica Moldova candidează pentru prima dată pentru un loc în acest consiliu, pe […] Articolul Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv UNESCO — Popșoi reprezintă țara la conferință apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Conducerea NATO a anunţat o vizită la Bucureşti în contextul deciziei Statele Unite ale Americii de a retrage o parte din trupele sale desfăşurate în România . În acest sens, şeful NATO se va deplasa în ţară săptămâna viitoare, cu scopul de a participa la evenimentul organizat în capitală privind securitatea şi cooperarea militară. Potrivit […] Articolul Şeful NATO va efectua o vizită în România după anunțul retragerii trupelor americane apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”, transmite democracy.md cu referire la moldpres.md. „Vineri mi-am încheiat mandatul de ministră a […] Articolul Nemerenco, la încheierea mandatului: În urmă rămân rezultate apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Grigore Novac, a urcat la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței dedicate prezentării componenței și programului noului Guvern. Parlamentarul a început discursul cu o remarcă ironică, spunând: „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean”, declarație care a stârnit zâmbete în rândul colegilor de plen. În intervenția sa, […] Articolul Grigore Novac (PSRM): „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Critici la adresa Guvernului Munteanu privind irigațiile și subvențiile pentru fermieri # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a criticat în plenul Parlamentului lipsa unor soluții concrete în programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu, cerând explicații privind sistemele de irigație și fondurile destinate subvențiilor pentru fermieri. Ivanov a declarat că 70% din teritoriul Republicii Moldova are potențial […] Articolul Critici la adresa Guvernului Munteanu privind irigațiile și subvențiile pentru fermieri apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, a cerut, în plenul Parlamentului, ca viitorul Guvern să acorde o atenție sporită dezvoltării mediului de afaceri local și stimulării diasporei pentru a reveni și a investi în economia Republicii Moldova. Adresându-se candidatului desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, Onuțu a subliniat că actuala politică […] Articolul Stela Onuțu: „Diaspora trebuie încurajată să revină și să investească acasă” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială”, referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al Republicii […] Articolul Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Deputata Partidului Nostru: „Peste 51% dintre școlile din Moldova nu au apă și canalizare” # Democracy.md
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, a propus premierului desemnat, Alexandru Munteanu, crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile […] Articolul Deputata Partidului Nostru: „Peste 51% dintre școlile din Moldova nu au apă și canalizare” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Asociaţia Promo-LEX a lansat un apel adresat noului parlament al Parlamentul Republicii Moldova, constituit oficial pe 22 octombrie 2025. Organizaţia cere deputaţilor să îşi asume angajamente clare de transparenţă, responsabilitate şi respect faţă de interesul public. În comunicatul său, Promo-LEX subliniază că mandatul legislativului începe într-un moment crucial pentru democraţia şi statul de drept din […] Articolul Promo‑LEX cere noului Parlament transparență și responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
