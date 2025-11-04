Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri

13:40

Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a anunţat că guvernul este în proces de pregătire a unui „pachet de sprijin de iarnă” destinat cetăţenilor pe perioada sezonului rece. Printre măsurile vizate se numără ajutor direct pentru persoanele vulnerabile, menţinerea unor preţuri fixe pentru gaze naturale şi electricitate pentru gospodării, dar şi sprijin în transport şi sănătate. Astfel, una dintre propuneri […] Articolul Ajutoare şi protecţie energetică: Ucraina se pregăteşte pentru iarnă cu sprijin de la guvern apare prima dată în DemocracyMD.