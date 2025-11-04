Igor Grosu: „Nu propunem un vetting al avocaților, ci o autoevaluare a tagmei”

10:20

Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a spus că dialogul cu regiunea transnistreană și reglementarea conflictului reprezintă „o problemă complicată". „Nu s-a rezolvat de 30 și ceva de ani, așa că Guvernul nostru, care nu este nici măcar învestit, nu poate să o rezolve peste noapte, dar deja lucrăm în acest sens", a […]