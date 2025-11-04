Igor Grosu: „Nu propunem un vetting al avocaților, ci o autoevaluare a tagmei”
Democracy.md, 4 noiembrie 2025 11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat recent inițiativa privind extinderea mecanismului de vetting şi asupra avocaților, precizând că scopul nu este instituirea unui proces de vetting formal pentru avocați, ci mai degrabă o autoevaluare a profesiei, un dialog intern şi reformă în rândul breslei. Grosu a afirmat că este „o inițiativă interesantă" şi a subliniat că, acum doi ani, […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
În urma alegerilor parlamentare desfășurate în Cehia la începutul lunii octombrie, s‑a conturat o nouă coaliție de guvernare dominată de partidul ANO, condus de fostul prim‑ministru Andrej Babiš, alături de partidele de dreapta şi eurosceptice Freedom and Direct Democracy (SPD) şi Motorists for Themselves (AUTO). Partidele reunite vor deține o majoritate în parlamentul ceh, ceea […]
Acum 30 minute
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat recent inițiativa privind extinderea mecanismului de vetting şi asupra avocaților, precizând că scopul nu este instituirea unui proces de vetting formal pentru avocați, ci mai degrabă o autoevaluare a profesiei, un dialog intern şi reformă în rândul breslei. Grosu a afirmat că este „o inițiativă interesantă" şi a subliniat că, acum doi ani, […]
Acum o oră
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa la un summit istoric privind extinderea Uniunii Europene, ce se desfășoară la Bruxelles. Agenda oficială include întrevederi cu lideri ai instituțiilor europene precum președintele Consiliului European și comisarul european pentru extindere, dar și conferințe publice și discuții strategice pe tema aderării. În centrul negocierilor se află parcursul Republicii Moldova […]
Acum 2 ore
10:00
Scandal politic în autonomia găgăuză: Diulgher propune revocarea lui Leiciu din funcție # Democracy.md
Grigorii Diulgher, deputat al Adunării Naționale a Găgăuziei, le-a propus colegilor săi, în cadrul ședinței de luni, demiterea lui Gheorghe Leiciu, vicepreședinte al Adunării Naționale. Potrivit agenției Infotag, Diulgher l-a criticat pe Leiciu, spunând că „face totul pentru a lua locul președintelui Adunării Naționale Dmitri Konstantinov, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. „Visezi și visezi că Konstantinov […]
09:40
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERS) pentru a discuta modalităţile concrete de sprijinire a modernizării agriculturii în Republica Moldova. În cadrul întrevederii s-au abordat mai multe direcţii strategice, printre care: Ministra Catlabuga a subliniat că acest parteneriat cu BERS reprezintă o oportunitate pentru agricultura moldovenească de a face saltul către o etapă modernă, în care fermierii să […]
Acum 4 ore
09:10
Moldova şi Ucraina îşi armonizează eforturile pentru implementarea de proiecte locale şi susţinerea IMM-urilor # Democracy.md
Republica Moldova şi Ucraina au anunţat lansarea unui mecanism comun care vizează sprijinirea proiectelor locale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) pe ambele maluri ale frontierei. Iniţiativa are ca scop dezvoltarea cooperării transfrontaliere, creşterea rezilienţei economice, dar şi alinierea la standarde de bune practici europene. Potrivit oficialilor celor două state, mecanismul va permite: Lansarea acestui mecanism […]
Acum 24 ore
20:30
Primarul Capitalei: „Chem politicienii să renunțe la jocurile murdare. Chișinăul merită respect” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre […]
18:10
România găzduieşte forumul care uneşte industria şi Alianţa: ce înseamnă pentru economia de apărare # Democracy.md
România urmează să găzduiască la București în perioada 5‑6 noiembrie 2025 ediția a douăsprezecea a NATO‑Industry Forum 2025, un eveniment de nivel strategic care reuneşte Alianţa Nord‑Atlantică şi reprezentanţii industriei de apărare pentru a discuta direcţiile-cheie de dezvoltare şi investiţii în capacităţile de apărare. Tema programului pentru această ediţie este „Rearming NATO – Innovate, Accelerate, Sustain", ceea ce […]
17:40
Fostul ministru al Justiţiei: Munteanu trebuie să guverneze pentru toţi, nu pentru scor electoral # Democracy.md
Fostul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi, a declarat recent că speră ca Alexandru Munteanu să evite zona populismului în cazul în care preia funcţia de prim‑ministru. Nagacevschi a apreciat pregătirea tehnică a lui Munteanu şi a subliniat că mandatul trebuie orientat spre rezultate concrete, nu spre sloganuri electorale. „Este important ca liderii să nu cadă în tentaţia de a […]
17:10
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala a subliniat că munca instituţiilor, reformele asumate şi sprijinul partenerilor externi creează bazele unui salt calitativ în procesul de aderare. „Avansăm constant pe drumul european, […]
16:40
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, şi-a prezentat oficial întreaga echipă guvernamentală. Evenimentul a marcat un moment important pentru funcționarea Executivului, întrucât cabinetul urmează să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere. În componenţa echipei figură mai mulți vicepremieri, precum și miniștri cu portofolii cheie: economie, infrastructură, finanţe, muncă, […]
16:00
Andrei Curăraru: relația dintre Alexandru Munteanu și Partidul Acțiune și Solidaritate e „vizibil distanțată” # Democracy.md
Expertul în politici publice Andrei Curăraru a comentat pe larg legătura dintre omul de afaceri și economist Alexandru Munteanu și formațiunea politică PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate). Conform lui Curăraru, relaţia este „vizibil distanțată": Munteanu confirmă discuţii cu PAS pentru candidatura sa la funcţia de premier, însă subliniază că nu intenționează să devină membru al partidului, […]
15:40
Transformarea energetică în centrul atenţiei: prioridades stabilite de noul ministru al Energiei # Democracy.md
Noul ministru al Energiei şi-a prezentat luni priorităţile pentru mandat, punând accent pe trei direcţii majore: eficienţă în sectorul energetic, transparenţă în gestionarea resurselor şi asigurarea resurselor la preţuri accesibile pentru cetăţeni. Potrivit declaraţiilor sale, sectorul energetic trebuie modernizat în profunzime, astfel încât să devină rezilient, competitiv şi aliniat la standardele europene. În acest sens, ministrul a subliniat necesitatea […]
15:10
Moscova solicită „reluarea urgentă” a formatului „5+2” și garanţii pentru statutul regiunii transnistrene # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a declarat că negocierile în cadrul formatului internaţional „5+2" privind reglementarea conflictului transnistrean trebuie reluate cu prioritate. El a subliniat că acest mecanism este recunoscut la nivel internaţional şi că Rusia doreşte să asigure rolul său de garant al păcii în regiune. Diplomatul a transmis că Rusia este pregătită să […]
14:40
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost astăzi prezentat echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a fost un prilej pentru premier de a-și exprima încrederea că experiența și profesionalismul ministrului vor contribui la consolidarea și gestionarea eficientă a finanțelor publice. Alexandru Munteanu l-a felicitat pe Andrian Gavriliță pentru acceptarea acestei misiuni complexe, […]
14:40
Ion Ceban: „Deși bugetul e blocat, noi continuăm să construim și să lucrăm pentru oameni” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în […]
14:40
Chișinăul, exemplu de reziliență administrativă – bilanțul celor doi ani de mandat ai primarului Ceban # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp […]
14:00
Experții: Guvernul propus trebuie să aleagă între reforme rapide și stabilitate pe termen lung # Democracy.md
Experții politici din Republica Moldova oferă două perspective distincte privind noul Guvern: un Executiv de sacrificiu, care ar urma să implementeze reforme dure într-un timp scurt, sau unul de cursă lungă, menit să opereze transformări pe termen mediu‑lung. Analistul Nicolae Negru apreciază că programul de guvernare nu indică un caracter de sacrificiu, întrucât nu include măsuri […]
13:40
Ajutoare şi protecţie energetică: Ucraina se pregăteşte pentru iarnă cu sprijin de la guvern # Democracy.md
Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a anunţat că guvernul este în proces de pregătire a unui „pachet de sprijin de iarnă" destinat cetăţenilor pe perioada sezonului rece. Printre măsurile vizate se numără ajutor direct pentru persoanele vulnerabile, menţinerea unor preţuri fixe pentru gaze naturale şi electricitate pentru gospodării, dar şi sprijin în transport şi sănătate. Astfel, una dintre propuneri […]
13:00
Ministerul Apărării îşi conturează agenda 2025‑2029: modernizare şi servicii militare atractive # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat public cele trei mari direcții strategice ale ministerului pentru următorii patru ani: consolidarea capacităţilor de apărare, continuarea procesului de modernizare a armatei și creșterea atractivităţii serviciului militar. Potrivit lui Nosatîi, primul obiectiv este întărirea capacităţii de apărare a statului, astfel încât forţele armate să fie pregătite să răspundă rapid și eficient provocărilor […]
12:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale a prezentat viziunea pentru mandatul său, subliniind că familia cu copii mici trebuie să fie în centrul politicilor sociale. Ministra Muncii şi Protecţiei Sociale a prezentat cele trei priorităţi ale noului program de activitate: (1) sprijinul pentru familiile vulnerabile, prin servicii sociale accesibile şi de calitate; (2) creşterea ocupării forţei de […]
12:00
Un deputat al Partidul Nostru (PN) a declarat în plen că este decisiv ca actualul Legislativ să redea speranța poporului.Parlamentarul a subliniat că aleșii poporului au o misiune majoră în faţa cetățenilor – aceea de a construi schimbări concrete, de a restabili încrederea și de a demonstra că „politica poate servi oamenilor". În intervenţia sa, deputatul […]
11:40
Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elveţiene Mercando Green Technology AG, aceeaşi firmă pe care Călin Georgescu ar fi folosit‑o într‑o schemă de înşelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Cebotari a înfiinţat Mercando în 2010, promiţând investiţii în proiecte de energie verde, inclusiv o fabrică […]
Ieri
11:10
Președintele american Donald Trump a anunțat că, în prezent, nu intenționează să trimită Ucrainei rachete de tip Tomahawk. Decizia sa vine ca urmare a preocupărilor legate de o posibilă escaladare a conflictului cu Rusia. Trump a menționat că poziția sa ar putea fi reevaluată în viitor, în funcție de evoluțiile din teren și de contextul […]
10:40
Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv UNESCO — Popșoi reprezintă țara la conferință # Democracy.md
Viceprim‑ministrul Mihai Popșoi se va afla în perioada 3‑4 noiembrie la Samarkand, Uzbekistan, pentru a participa la cea de‑a 43‑a sesiune a conferinței generale a UNESCO. În cadrul conferinței, printre principalele subiecte se află alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO. Republica Moldova candidează pentru prima dată pentru un loc în acest consiliu, pe […]
10:10
Conducerea NATO a anunţat o vizită la Bucureşti în contextul deciziei Statele Unite ale Americii de a retrage o parte din trupele sale desfăşurate în România . În acest sens, şeful NATO se va deplasa în ţară săptămâna viitoare, cu scopul de a participa la evenimentul organizat în capitală privind securitatea şi cooperarea militară. Potrivit […]
09:30
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”, transmite democracy.md cu referire la moldpres.md. „Vineri mi-am încheiat mandatul de ministră a […] Articolul Nemerenco, la încheierea mandatului: În urmă rămân rezultate apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Grigore Novac, a urcat la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței dedicate prezentării componenței și programului noului Guvern. Parlamentarul a început discursul cu o remarcă ironică, spunând: „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean”, declarație care a stârnit zâmbete în rândul colegilor de plen. În intervenția sa, […] Articolul Grigore Novac (PSRM): „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Critici la adresa Guvernului Munteanu privind irigațiile și subvențiile pentru fermieri # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a criticat în plenul Parlamentului lipsa unor soluții concrete în programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu, cerând explicații privind sistemele de irigație și fondurile destinate subvențiilor pentru fermieri. Ivanov a declarat că 70% din teritoriul Republicii Moldova are potențial […] Articolul Critici la adresa Guvernului Munteanu privind irigațiile și subvențiile pentru fermieri apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Deputata Partidului Nostru, Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, a cerut, în plenul Parlamentului, ca viitorul Guvern să acorde o atenție sporită dezvoltării mediului de afaceri local și stimulării diasporei pentru a reveni și a investi în economia Republicii Moldova. Adresându-se candidatului desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, Onuțu a subliniat că actuala politică […] Articolul Stela Onuțu: „Diaspora trebuie încurajată să revină și să investească acasă” apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială”, referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al Republicii […] Articolul Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Deputata Partidului Nostru: „Peste 51% dintre școlile din Moldova nu au apă și canalizare” # Democracy.md
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, a propus premierului desemnat, Alexandru Munteanu, crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile […] Articolul Deputata Partidului Nostru: „Peste 51% dintre școlile din Moldova nu au apă și canalizare” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Asociaţia Promo-LEX a lansat un apel adresat noului parlament al Parlamentul Republicii Moldova, constituit oficial pe 22 octombrie 2025. Organizaţia cere deputaţilor să îşi asume angajamente clare de transparenţă, responsabilitate şi respect faţă de interesul public. În comunicatul său, Promo-LEX subliniază că mandatul legislativului începe într-un moment crucial pentru democraţia şi statul de drept din […] Articolul Promo‑LEX cere noului Parlament transparență și responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Deputatul Partidului Nostru critică Guvernul Munteanu pentru lipsa de soluții în agricultură # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară a cerut răspunsuri clare despre irigații și subvenții pentru agricultori, însă viitorul Guvern nu a […] Articolul Deputatul Partidului Nostru critică Guvernul Munteanu pentru lipsa de soluții în agricultură apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Nominalizarea candidaţilor pentru alegerile din Transnistria s-a încheiat: 962 de susţinători în cursă # Democracy.md
Procesul de nominalizare a candidaţilor pentru alegerile regionale din Transnistria s-a încheiat. În total, 962 de persoane s-au înscris pentru funcţii la nivel local şi regional, potrivit Comisiei Electorale Centrale a regiunii. Dintre acestea: 49 de candidaţi pentru cele 33 de locuri în „Consiliul Suprem” (upper-legislativ al regiunii), dintre care 26 sunt înregistraţi efectiv; 123 […] Articolul Nominalizarea candidaţilor pentru alegerile din Transnistria s-a încheiat: 962 de susţinători în cursă apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că reformele administrative riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu există susținere politică la nivel local, chiar și din partea partidului de guvernare. Despre aceste […] Articolul Deputata Partidului Nostru cere voință politică pentru reformele locale apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Ceban: Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, Guvernul trebuie să acționeze # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în cadrul dezbaterilor parlamentare nu i s-a permis să adreseze până la capăt două întrebări esențiale pentru cetățeni, deși oamenii așteaptă răspunsuri clare privind problemele care îi afectează pe toți. „Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, iar dezvoltarea economică este mai lentă decât în […] Articolul Ceban: Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, Guvernul trebuie să acționeze apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Priorități pentru Guvernul Munteanu: licitații clare și eliminarea șantajului politic # Democracy.md
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. Printre prioritățile menționate se numără depolitizarea instituțiilor statului, eliminarea șantajului politic asupra primarilor din întreaga țară și asigurarea clarității în achiziția de gaze și licitațiile […] Articolul Priorități pentru Guvernul Munteanu: licitații clare și eliminarea șantajului politic apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Într‑o nouă sesiune tensionată a Parlamentului, deputatul veteran Vladimir Voronin a stârnit controverse după ce a folosit un limbaj dur la adresa unor colegi parlamentari. Evenimentul a avut loc în contextul unor dezbateri aprinse privind iniţiative legislative şi proceduri interne, când Voronin s‑a adresat adversarilor săi cu ton ferm şi cu expresii considerate nepotrivite pentru forul legislativ.Replicile […] Articolul Tensiuni în parlament: Vladimir Voronin foloseşte limbaj dur la adresa unor deputaţi apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Dezbateri în Parlament: Responsabilitatea guvernamentală pusă sub lupă de Renato Usatîi # Democracy.md
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat pe candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, dacă, în cazul în care va constata că un ministru este incompetent sau comite ilegalități, îl […] Articolul Dezbateri în Parlament: Responsabilitatea guvernamentală pusă sub lupă de Renato Usatîi apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, promite măsuri imediate în cazul miniştrilor incompetenţi sau implicaţi în fapte ilicite # Democracy.md
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul în care unul dintre miniștrii Guvernului va dovedi că este slab în activitate sau comite ilegalități, va interveni imediat, fără a aștepta decizii politice. El a explicat că, spre deosebire de sectorul privat, unde un manager slab este demis imediat, principiul se va […] Articolul Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, promite măsuri imediate în cazul miniştrilor incompetenţi sau implicaţi în fapte ilicite apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
În cadrul unei întâlniri oficiale, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari, l-au prezentat pe Ștefan Popa în calitate de director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor. Ministrul Bolea a subliniat rolul esențial pe care noul conducător îl va avea în continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii rutiere […] Articolul Schimbare la conducerea AND: Ștefan Popa preia funcția de director interimar apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Alexandru Munteanu: Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează – nu unul populist # Democracy.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, și-a susținut discursul în plenul Parlamentului, prezentând programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare” și echipa de miniștri propusă pentru noul Cabinet. În discursul susținut în fața deputaților, Munteanu a promis o guvernare „bazată pe dialog, eficiență și adevăr”, angajându-se să conducă un Executiv tehnocrat axat pe creștere […] Articolul Alexandru Munteanu: Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează – nu unul populist apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Vasile Tarlev susține că își va exercita mandatul de deputat independent, fără a se lăsa influențat de partidele pe listele cărora a ajuns în Parlament. Deși a candidat în blocul electoral format din socialiști și comuniști, Tarlev afirmă că va acționa exclusiv în interesul cetățenilor și al formațiunii pe care o reprezintă – Partidul Viitorul […] Articolul Tarlev, despre votul pentru Guvernul Munteanu: „Nu voi fi influențat” apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a transmis un avertisment ferm cu privire la importanța coeziunii şi responsabilităţii politice în contextul schimbărilor de guvern şi provocărilor economice. Într-o declaraţie publică, el a subliniat că dacă actorii politici nu vor colabora şi vâsli în aceeaşi direcţie, ţara riscă să sufere consecinţe grave. „Dacă nu vâslim împreună, […] Articolul Ion Chicu: „Dacă nu vâslim împreună, ţara se va scufunda apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban: „Raportul Consiliului Europei confirmă lipsa de autonomie a localităților” # Democracy.md
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat că această evaluare confirmă problemele semnalate de ani de zile și a propus ca autoritățile centrale, împreună cu CALM, să analizeze raportul […] Articolul Ion Ceban: „Raportul Consiliului Europei confirmă lipsa de autonomie a localităților” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. În noua sa calitate, Nicu Popescu va avea misiunea de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dialogul politic cu instituțiile europene și de a dezvolta […] Articolul Popescu, desemnat prin decret ca emisar pentru parteneriate strategice cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a spus că dialogul cu regiunea transnistreană și reglementarea conflictului reprezintă „o problemă complicată”. „Nu s-a rezolvat de 30 și ceva de ani, așa că Guvernul nostru, care nu este nici măcar învestit, nu poate să o rezolve peste noapte, dar deja lucrăm în acest sens”, a […] Articolul Munteanu, despre dialogul cu Transnistria: O problemă complicată apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Planul de creștere pentru Republica Moldova, propus de Uniunea Europeană, este un catalizator pentru reforme și creștere economică și va crea 5.000 de noi locuri de muncă. Conform agenției de știri Infotag, guvernatoarea Băncii Naționale (BNM), Anca Dragu, a declarat acest lucru joi, la conferința „Finanțe și creștere economică: lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, […] Articolul Anca Dragu: Plățile săptămânale încasate prin SEPA, în creștere cu 186% apare prima dată în DemocracyMD.
