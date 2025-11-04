Alertă de securitate pe Aeroportul Reagan din Washington. Un avion a fost oprit la sol în urma unei amenințări
Realitatea.md, 4 noiembrie 2025 22:20
Administrația Federală a Aviației a suspendat marți traficul aerian la Aeroportul Național Reagan din Washington, după ce a fost semnalată o amenințare asupra unui avion al companiei United Airlines, transmit știrileprotv.ro. FAA a declarat că operațiunile au fost suspendate din cauza unei probleme de securitate nespecificate. Aeroportul a declarat că operațiunile au fost suspendate, deoarece
• • •
Cel puțin 40 de persoane au murit și sute de mii au fost strămutate în Filipine din cauza puternicului taifun Kalmaegi, care a provocat marți, 4 noiembrie curent, inundații violente în mare parte din regiunile centrale ale acestei țări asiatice, informează agerpres.ro. Orașe întregi de pe insula Cebu au fost inundate, iar locuitorii lor au
Braconaj stopat la Soroca: Un bărbat, reținut de Poliția de Frontieră cu armă ilegală # Realitatea.md
Un bărbat care a ieșit la vânătoare în zona de frontieră, pe timp de noapte, a fost depistat de o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca". Mai mult decât atât, acesta nu deținea documentele necesare pentru armă. Incidentul a avut loc în apropierea localității Slobozia-Cremene, în timp ce polițiștii de frontieră desfășurau raiduri pentru
Zilele Forțelor Armate Italiene, comemorate la Chișinău prin depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate Italiene, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, au depus flori la Monumentul Maica Îndurerată din Chișinău. Potrivit ministrului, evenimentul a fost un prilej de recunoștință și de reafirmare a relațiilor solide de colaborare dintre cele două instituții de apărare. „De la participări
Acțiune specială a poliției la Sîngerei: șoferii care au depășit viteza, trași pe dreapta # Realitatea.md
Zeci de șoferi din nordul Republicii Moldova au fost trași pe dreapta, în cadrul unei acțiuni speciale desfășurate de Poliție în raionul Sîngerei. Oamenii legii au folosit o mașină-capcană, menită să depisteze conducătorii auto care depășesc limita de viteză sau circulă fără luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi, transmite nordnews.md. Unul dintre șoferii opriți
Cuplurile care au trecut testul timpului: peste 100 de familii din Chișinău, sprijinite financiar în luna octombrie # Realitatea.md
Peste 3,25 milioane de lei au fost acordați anul acesta cuplurilor și persoanelor longevive din Chișinău. De acest sprijin financiar oferit de Primărie au beneficiat 547 de cupluri longevive și 12 persoane centenare. „Respectăm generațiile care au construit, cu răbdare și devotament orașul nostru. Este un gest de recunoștință față de cei care au pus
Reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Olga Cebotari, au avut astăzi o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Pietrowicz. În cadrul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind situația social-politică din Republica Moldova, subliniind importanța menținerii stabilității interne și
Marta Kos: O soluție pentru Transnistria va fi găsită înaintea aderării Moldovei la UE # Realitatea.md
Regiunea transnistreană nu blochează drumul european al Republicii Moldova, a confirmat, marți, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficiala și-a exprimat încrederea că o soluție va fi identificată înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene, transmite IPN. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis contestația depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar și a dispus aplicarea unei sancțiuni disciplinare fostului judecător Anatolie Țurcan, de la Curtea Supremă de Justiție. CSM a constatat că declarațiile și acțiunile lui Anatolie Țurcan, făcute în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din aprilie 2023,
Drumul de acces dintre Tohatin și Colonița, reparat capital pentru prima dată în 30 de ani # Realitatea.md
Drumul de acces care leagă localitățile Tohatin și Colonița, cu o lungime de 1,4 kilometri și o lățime de 6 metri, este reparat capital pentru prima dată în ultimele trei decenii. În aceste zile a fost așternut ultimul strat de asfalt – cel de uzură, urmând ca în scurt timp să fie aplicat și marcajul
Presa: Radu Vrabie ar putea deveni noul șef al Vămii. Ce a declarat pentru BANI.MD potențialul candidat # Realitatea.md
Managerul de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova, Radu Vrabie, ar putea fi numit șef al Serviciului Vamal, potrivit informațiilor publicate de canalul de Telegram Ungureanu 112. Decizia ar putea fi aprobată la ședința de miercuri a Guvernului. Hotărârea ar putea fi aprobată după de a demisionat actualul șef al Serviciului Vamal
O pană de curent a avut loc în această seară în sectorul Botanica al capitalei, în urma unui incident la un cablu subteran din rețeaua de distribuție centrală. Este vorba despre adiacentul străzii Cuza Vodă și bulevardul Dacia. Din cauza deconectării semafoarelor, traficul rutier din perimetrul respectiv a fost îngreunat. Contactat de IPN, purtătorul de
Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public, scrie Bani.md. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! La data de 28 august 2024, Alexandru
Premierul Munteanu salută raportul CE: Moldova demonstrează că merită să fie europeană # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a salutat astăzi, 4 noiembrie, raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea Uniunii Europene, subliniind că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimul an, demonstrând atât dorința, cât și eforturile cetățenilor de a se integra în Europa. „Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai
Ion Ceban, după ce Crețu și Lungu s-au certat din cauza lui: „Fără ură și dezbinare” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o reacție publică în contextul discuțiilor apărute în spațiul public între Emilian Crețu și Cătălin Lungu, asta după ce ultimul a comentat apariția lui Crețu alături de edil la o acțiune de plantare a copacilor. Discuția dintre Lungu și Crețu a stârnit numeroase reacții în mediul online,
O nouă ședință în dosarul în care fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, este acuzat de provocarea accidentului mortal în care a fost implicat un adolescent, a fost amânată. La fel ca și cea din 24 octombrie, ședința programată astăzi, 4 noiembrie, a fost suspendată deoarece avocații inculpatului nu au asigurat prezența martorilor. Purtătorul
Italia: Un moldovean a tamponat mortal pe unchiul cântăreței Laura Pausini și a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani și unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini, a decedat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta în Bologna, Italia. Accidentul și reacția șoferului Incidentul s-a petrecut în plină zi, când Ettore Pausini circula cu bicicleta. Vehiculul, un Opel Astra de culoare
Raport UE: Sistemul medical în Moldova rămâne fragil, în pofida modernizării cadrului legislativ # Realitatea.md
Republica Moldova a făcut pași importanți în modernizarea cadrului legislativ din domeniul sănătății, însă sistemul medical rămâne fragil, afectat de lipsa de personal, subfinanțare și inegalități între mediul urban și rural, se arată în raportul Uniunii Europene privind sănătatea publică și protecția consumatorilor. Potrivit documentului, în 2025 salariile lucrătorilor medicali au fost majorate cu 15%,
Informații noi despre accidentul din centrul Capitalei: Două minore au fost duse la spital # Realitatea.md
Două minore au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate în accidentul violent produs astăzi, 4 noiembrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Ford, s-a tamponat cu un Mitsubishi condus de un bărbat de
Veniturile familiilor care urmează să beneficieze de compensații la energie vor fi calculate pentru perioada aprilie – septembrie 2025, în loc de mai – octombrie, așa cum se practica în anii anteriori. O hotărâre în acest sens urmează a fi examinată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 5 noiembrie. În nota informativă la
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova a făcut progrese semnificative în procesul de aderare la Uniunea Europeană, conform Raportului de Extindere 2025, publicat de Comisia Europeană. „Munca noastră din ultimul an a dat roade bune! Raportul confirmă faptul că Moldova a realizat progrese cu adevărat extraordinare în parcursul său
VIDEO Președinta Maia Sandu, la Summitul Euronews: Dacă nu vom adera la UE în 3 ani, este un risc pentru Moldova # Realitatea.md
La summitul Euronews privind extinderea UE, președinta Maia Sandu a acordat un interviu în care şi-a prezentat viziunea pentru viitorul european al Republicii Moldova. Ea a subliniat că alegerile desfăşurate în acest an, deşi dificile, au fost clare şi au reflectat voinţa poporului de a se alătura lumii libere. „Mai întâi, pentru că Moldova îşi doreşte
VIDEO Filmări șocante în nordul țării: Un minor a fost surprins pe motocicletă încălcând regulile # Realitatea.md
Un tânăr a ajuns în vizorul poliției după ce a fost surprins circulând cu viteză excesivă pe motocicletă, la Drochia. Imaginile video au fost publicate pe rețelele de socializare de o persoană care a filmat incidentul. „Cu referire la secvențele video apărute în spațiul online, în care o persoană aflată la ghidonul unei motociclete manifestă
VIDEO Accident violent în inima Capitalei. Troleibuzele înregistrează întârzieri de până la 25 de minute # Realitatea.md
Impact violent pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală: Două mașini s-au lovit astăzi, 4 noiembrie. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță. Municipalitatea anunță că, din cauza accidentului, circulația troleibuzelor din zonă a fost afectată. Rutele nr. 1, 2, 4, 5, 8, 22, 30, 34 și 36 circulă pe traseul obișnuit,
Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar orașele din România se pregătesc să-și aprindă luminile și să-și primească vizitatorii în atmosfera târgurilor de Crăciun. De la Craiova la Cluj-Napoca, de la Sibiu la Iași, piețele orașelor vor fi pline de lumini, colinde, miros de vin fiert și decoruri spectaculoase. Primele târguri de
Raportul de extindere 2025: Moldova, printre țările cu cele mai mari progrese în drumul spre UE # Realitatea.md
Comisia Europeană a publicat astăzi Pachetul anual privind extinderea, în care Republica Moldova este menționată printre statele care au avansat semnificativ pe calea aderării la Uniunea Europeană
Moldova, „campioană la progresul european”. Mesajele de la Bruxelles înaintea prezentării Pachetului de extindere 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova a înregistrat „cel mai mare progres” pe drumul său european, consolidând cooperarea cu Uniunea Europeană „în ciuda presiunilor hibride și tentativelor de destabilizare”, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, într-o postare pe platforma X, înainte de prezentarea Pachetului de extindere al UE pentru anul 2025. „Moldova a înregistrat cele mai mari […] Articolul Moldova, „campioană la progresul european”. Mesajele de la Bruxelles înaintea prezentării Pachetului de extindere 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
După ploile din octombrie, pădurile Moldovei s-au umplut de ciuperci: 57 de specii, toxice # Realitatea.md
După ploile din luna octombrie, în pădurile Republicii Moldova au apărut foarte multe ciuperci, unele dintre ele fiind periculoase pentru sănătate. Specialiștii avertizează că nu toate ciupercile care par comestibile sunt sigure, iar unele pot provoca intoxicații grave. Potrivit datelor micologilor, în țara noastră cresc aproximativ 836 de specii de ciuperci. Dintre acestea, 121 sunt […] Articolul După ploile din octombrie, pădurile Moldovei s-au umplut de ciuperci: 57 de specii, toxice apare prima dată în Realitatea.md.
Serialul „Mașa și Ursul”, pe lista neagră a regimului Putin: „nu este potrivit pentru minori” # Realitatea.md
Cel mai cunoscut desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în Rusia, după ce mai mulți propagandiști ai Kremlinului au afirmat că producția „nu respectă valorile tradiționale” și transmite copiilor mesaje „periculoase”, scrie adevarul.ro. Unii critici apropiați regimului susțin că eroina principală, Mașa, este „prea emancipată” și oferă un exemplu […] Articolul Serialul „Mașa și Ursul”, pe lista neagră a regimului Putin: „nu este potrivit pentru minori” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO A făcut din pădure depozit de droguri. Un tânăr din Cimișlia, reținut de polițiști # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut într-o pădure din apropierea orașului Cimișlia, în timp ce încerca să ridice o nouă partidă de droguri. Acesta este bănuit că vindea marijuana în preajma instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației „Telegram”. „Suspectul, era angajat ca „curier” într-un magazin online de droguri. Pentru a-și camufla […] Articolul VIDEO A făcut din pădure depozit de droguri. Un tânăr din Cimișlia, reținut de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
Alegeri-cheie în Statele Unite pentru Trump: Americanii aleg primarii de New York, New Jersey și Virginia # Realitatea.md
Alegătorii de peste Ocean sunt așteptați la urne, în primul scrutin important de după alegerea lui Donald Trump la Casa Albă. Sunt scoase la bătaie, între altele, funcțiile de primar al New York, guvernator al New Jersey-ului și Virginiei. Alegerile se desfășoară în principal în zone democratice și în state disputate, unde candidații partidului Democrat au […] Articolul Alegeri-cheie în Statele Unite pentru Trump: Americanii aleg primarii de New York, New Jersey și Virginia apare prima dată în Realitatea.md.
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles # Realitatea.md
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova participă, în perioada 4–5 noiembrie 2025, la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE), organizată de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles. Evenimentul reunește sute de antreprenori din întreaga Europă, care preiau simbolic locurile eurodeputaților pentru a dezbate teme strategice pentru […] Articolul Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh. Astfel, costul energiei cumpărate a fost cu aproape 16% mai mare comparativ cu luna septembrie, când prețul mediu era de 113,96 euro/MWh. Potrivit […] Articolul Energocom a cumpărat, în octombrie, energie electrică mai scumpă cu 16 la sută apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO I-a fost dată peste cap afacerea! Un bărbat, prins în flagrant în timp ce vindea ilegal țigări # Realitatea.md
Un bărbat de 46 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce distribuia pachete de țigări într-un garaj. Polițiștii din Briceni îl documentează pentru comercializarea neautorizată a produselor din tutun. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează a fi expertizate. Poliția desfășoară în […] Articolul VIDEO I-a fost dată peste cap afacerea! Un bărbat, prins în flagrant în timp ce vindea ilegal țigări apare prima dată în Realitatea.md.
Să te căsătorești și să divorțezi va costa mai scump! Guvernul urmează să aprobe majorarea tarifelor # Realitatea.md
Guvernul urmează să modifice tarifele și termenii de prestare a mai multor servicii de către Agenția Servicii Publicii. Astfel, se vor majora tarifele pentru înregistrarea căsătoriei și divorțului. Pentru înregistrarea căsătoriei se va achita între 260 și 9100 de lei, în funcție de termenul ales. Actualmente, taxa variază între 260 și 7280 de lei, iar […] Articolul Să te căsătorești și să divorțezi va costa mai scump! Guvernul urmează să aprobe majorarea tarifelor apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 15 noiembrie începe campania de împădurire în Republica Moldova, care va dura o lună. Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Gheorghe Hajder, ministrul mediului, a adăugat că țara noastră are cea mai scăzută […] Articolul Pentru o Moldovă mai verde! Pe 15 noiembrie începe campania națională de împădurire apare prima dată în Realitatea.md.
PAS anunță retragerea sprijinului politic pentru Stelian Manic, după ce primarul a spus că părăsește partidul # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la anunțul primarului orașului Codru, Stelian Manic, privind plecarea sa din partid, precizând că formațiunea a decis anterior să-i retragă sprijinul politic pentru funcția de primar, din cauza mai multor abateri de la statutul de membru. „Biroului Permanent al Organizației Teritoriale Suburbii a PP „Partidului Acțiune și Solidaritate” […] Articolul PAS anunță retragerea sprijinului politic pentru Stelian Manic, după ce primarul a spus că părăsește partidul apare prima dată în Realitatea.md.
Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot de ce are nevoie # Realitatea.md
Reprezentatul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Kiev că Washingtonul accelerează coordonarea pachetelor de sprijin militar destinate Ucrainei, pentru lunile noiembrie și decembrie, în acord cu necesitățile urgente ale armatei ucrainene, potrivit unui comunicat oficial al Administrației prezidențiale de la Kiev. Oficialul american a subliniat importanța menținerii unui flux constant de echipamente […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot de ce are nevoie apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times. Marta Kos a menționat că […] Articolul Viitoarele țări membre ale UE ar putea avea o perioadă de probă, anunță Marta Kos apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 ani, decesul fiind anunțat de familia sa, relatează The Guardian. Cu o îndelungată carieră publică în ceea l-a transformat într-un gigant politic al Partidului Republican, Cheney a fost consilier la Casa Albă în timpul mandului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de […] Articolul A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001 apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS: „Jocurile politice blochează dezvoltarea orașului” # Realitatea.md
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat public, printr-un mesaj video, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând „jocurile politice” din Consiliul local care ar împiedica realizarea proiectelor de dezvoltare ale orașului. Edilul a declarat că, în ultimii doi ani, adoptarea bugetului și a amendamentelor în Consiliul orășenesc a fost întârziată repetat, fapt care […] Articolul Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS: „Jocurile politice blochează dezvoltarea orașului” apare prima dată în Realitatea.md.
La aproape 9 luni după anunț, Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău # Realitatea.md
Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău. Decizia urmează să fie aprobată la prima ședința a cabinetului de miniștri format de Alexandru Munteanu. Republica Moldova a anunțat încă în februarie 2025 denunțarea acordului stabilit între Chișinău și Moscova, privind funcționarea centrelor culturale. S-a întâmplat după ce mai multe drone […] Articolul La aproape 9 luni după anunț, Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul extinde concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți: 15 zile pentru fiecare copil # Realitatea.md
Concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți va fi extins până la 15 zile pentru fiecare prunc. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de hotărâre care modifică Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Documentul urmează să fie aprobat la prima ședință noului cabinet de miniștri. […] Articolul Guvernul extinde concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți: 15 zile pentru fiecare copil apare prima dată în Realitatea.md.
Misiune economică la Bruxelles: CCI a RM consolidează parteneriatele cu mediul de afaceri european # Realitatea.md
În perioada 3-6 noiembrie 2025, o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) efectuează o misiune economică la Bruxelles, Regatul Belgiei, având ca scop principal consolidarea parteneriatelor economice moldo-europene și promovarea companiilor autohtone pe piața Uniunii Europene. Delegația este condusă de Sergiu Harea, președinte al CCI a RM, și […] Articolul Misiune economică la Bruxelles: CCI a RM consolidează parteneriatele cu mediul de afaceri european apare prima dată în Realitatea.md.
Rețea de șantaj destructurată la Chișinău: arsenal de arme și muniții descoperit în urma perchezițiilor # Realitatea.md
Oameni legii au destructurat o rețea infracțională implicată în șantaj și au descoperit un arsenal impresionant de arme și muniții, în timpul perchezițiilor. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost începută la 29 octombrie 2025, sub aspectul infracțiunii de șantaj. Gruparea, condusă de un bărbat de 45 de ani, este suspectată că, începând cu anul 2025, […] Articolul Rețea de șantaj destructurată la Chișinău: arsenal de arme și muniții descoperit în urma perchezițiilor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ghinion pentru trei șoferi: Un Volvo a lovit puternic două mașini în nordul țării # Realitatea.md
Trei mașini au fost grav avariate după ce au fost implicate, astăzi, 4 noiembrie, într-un accident pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit poliției, un Volvo condus de un tânăr de 20 de ani a încercat să schimbe direcția de deplasare spre stânga, ieșind ulterior pe banda opusă și lovind un Opel. În urma impactului, […] Articolul VIDEO Ghinion pentru trei șoferi: Un Volvo a lovit puternic două mașini în nordul țării apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incendiu puternic în centrul Comratului. O parte din oraș a rămas fără curent electric # Realitatea.md
Un incendiu masiv s-a produs în centrul orașului Comrat. Pompierii au fost alertați la ora 12:16 despre arde, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. Presa locală și canalele de Telegram scriu că o parte din localitate a rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor oficiale, […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în centrul Comratului. O parte din oraș a rămas fără curent electric apare prima dată în Realitatea.md.
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro din partea UE. Consiliul a aprobat a 5-a plată de sprijin # Realitatea.md
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă etape necesare pentru cea de a […] Articolul Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro din partea UE. Consiliul a aprobat a 5-a plată de sprijin apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Realitatea.md
Nivelul sărăciei în Republica Moldova rămâne ridicat, chiar dacă tendința este de scădere, potrivit raportului Moldova Economic Update – Noiembrie 2025 al Băncii Mondiale. Instituția estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi) va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027, datorită creșterii veniturilor și reducerii inflației, scrie bani.md. Totuși, inegalitățile […] Articolul Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
