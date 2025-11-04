Moldova, „campioană la progresul european”. Mesajele de la Bruxelles înaintea prezentării Pachetului de extindere 2025
Realitatea.md, 4 noiembrie 2025 16:00
Republica Moldova a înregistrat „cel mai mare progres" pe drumul său european, consolidând cooperarea cu Uniunea Europeană „în ciuda presiunilor hibride și tentativelor de destabilizare", a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, într-o postare pe platforma X, înainte de prezentarea Pachetului de extindere al UE pentru anul 2025.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
16:00
16:00
După ploile din octombrie, pădurile Moldovei s-au umplut de ciuperci: 57 de specii, toxice # Realitatea.md
După ploile din luna octombrie, în pădurile Republicii Moldova au apărut foarte multe ciuperci, unele dintre ele fiind periculoase pentru sănătate. Specialiștii avertizează că nu toate ciupercile care par comestibile sunt sigure, iar unele pot provoca intoxicații grave. Potrivit datelor micologilor, în țara noastră cresc aproximativ 836 de specii de ciuperci. Dintre acestea, 121 sunt […] Articolul După ploile din octombrie, pădurile Moldovei s-au umplut de ciuperci: 57 de specii, toxice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:40
Serialul „Mașa și Ursul”, pe lista neagră a regimului Putin: „nu este potrivit pentru minori” # Realitatea.md
Cel mai cunoscut desen animat rusesc din lume, „Mașa și Ursul”, ar putea fi interzis în Rusia, după ce mai mulți propagandiști ai Kremlinului au afirmat că producția „nu respectă valorile tradiționale” și transmite copiilor mesaje „periculoase”, scrie adevarul.ro. Unii critici apropiați regimului susțin că eroina principală, Mașa, este „prea emancipată” și oferă un exemplu […] Articolul Serialul „Mașa și Ursul”, pe lista neagră a regimului Putin: „nu este potrivit pentru minori” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO A făcut din pădure depozit de droguri. Un tânăr din Cimișlia, reținut de polițiști # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut într-o pădure din apropierea orașului Cimișlia, în timp ce încerca să ridice o nouă partidă de droguri. Acesta este bănuit că vindea marijuana în preajma instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației „Telegram”. „Suspectul, era angajat ca „curier” într-un magazin online de droguri. Pentru a-și camufla […] Articolul VIDEO A făcut din pădure depozit de droguri. Un tânăr din Cimișlia, reținut de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Alegeri-cheie în Statele Unite pentru Trump: Americanii aleg primarii de New York, New Jersey și Virginia # Realitatea.md
Alegătorii de peste Ocean sunt așteptați la urne, în primul scrutin important de după alegerea lui Donald Trump la Casa Albă. Sunt scoase la bătaie, între altele, funcțiile de primar al New York, guvernator al New Jersey-ului și Virginiei. Alegerile se desfășoară în principal în zone democratice și în state disputate, unde candidații partidului Democrat au […] Articolul Alegeri-cheie în Statele Unite pentru Trump: Americanii aleg primarii de New York, New Jersey și Virginia apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles # Realitatea.md
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova participă, în perioada 4–5 noiembrie 2025, la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE), organizată de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles. Evenimentul reunește sute de antreprenori din întreaga Europă, care preiau simbolic locurile eurodeputaților pentru a dezbate teme strategice pentru […] Articolul Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, prezentă la Parlamentul European al Întreprinderilor de la Bruxelles apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh. Astfel, costul energiei cumpărate a fost cu aproape 16% mai mare comparativ cu luna septembrie, când prețul mediu era de 113,96 euro/MWh. Potrivit […] Articolul Energocom a cumpărat, în octombrie, energie electrică mai scumpă cu 16 la sută apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:10
VIDEO I-a fost dată peste cap afacerea! Un bărbat, prins în flagrant în timp ce vindea ilegal țigări # Realitatea.md
Un bărbat de 46 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce distribuia pachete de țigări într-un garaj. Polițiștii din Briceni îl documentează pentru comercializarea neautorizată a produselor din tutun. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează a fi expertizate. Poliția desfășoară în […] Articolul VIDEO I-a fost dată peste cap afacerea! Un bărbat, prins în flagrant în timp ce vindea ilegal țigări apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Să te căsătorești și să divorțezi va costa mai scump! Guvernul urmează să aprobe majorarea tarifelor # Realitatea.md
Guvernul urmează să modifice tarifele și termenii de prestare a mai multor servicii de către Agenția Servicii Publicii. Astfel, se vor majora tarifele pentru înregistrarea căsătoriei și divorțului. Pentru înregistrarea căsătoriei se va achita între 260 și 9100 de lei, în funcție de termenul ales. Actualmente, taxa variază între 260 și 7280 de lei, iar […] Articolul Să te căsătorești și să divorțezi va costa mai scump! Guvernul urmează să aprobe majorarea tarifelor apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Pe 15 noiembrie începe campania de împădurire în Republica Moldova, care va dura o lună. Startul oficial va fi dat în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați aproape 130 de mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare. Gheorghe Hajder, ministrul mediului, a adăugat că țara noastră are cea mai scăzută […] Articolul Pentru o Moldovă mai verde! Pe 15 noiembrie începe campania națională de împădurire apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
PAS anunță retragerea sprijinului politic pentru Stelian Manic, după ce primarul a spus că părăsește partidul # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la anunțul primarului orașului Codru, Stelian Manic, privind plecarea sa din partid, precizând că formațiunea a decis anterior să-i retragă sprijinul politic pentru funcția de primar, din cauza mai multor abateri de la statutul de membru. „Biroului Permanent al Organizației Teritoriale Suburbii a PP „Partidului Acțiune și Solidaritate” […] Articolul PAS anunță retragerea sprijinului politic pentru Stelian Manic, după ce primarul a spus că părăsește partidul apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot de ce are nevoie # Realitatea.md
Reprezentatul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Kiev că Washingtonul accelerează coordonarea pachetelor de sprijin militar destinate Ucrainei, pentru lunile noiembrie și decembrie, în acord cu necesitățile urgente ale armatei ucrainene, potrivit unui comunicat oficial al Administrației prezidențiale de la Kiev. Oficialul american a subliniat importanța menținerii unui flux constant de echipamente […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot de ce are nevoie apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times. Marta Kos a menționat că […] Articolul Viitoarele țări membre ale UE ar putea avea o perioadă de probă, anunță Marta Kos apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 ani, decesul fiind anunțat de familia sa, relatează The Guardian. Cu o îndelungată carieră publică în ceea l-a transformat într-un gigant politic al Partidului Republican, Cheney a fost consilier la Casa Albă în timpul mandului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de […] Articolul A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS: „Jocurile politice blochează dezvoltarea orașului” # Realitatea.md
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat public, printr-un mesaj video, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând „jocurile politice” din Consiliul local care ar împiedica realizarea proiectelor de dezvoltare ale orașului. Edilul a declarat că, în ultimii doi ani, adoptarea bugetului și a amendamentelor în Consiliul orășenesc a fost întârziată repetat, fapt care […] Articolul Primarul orașului Codru, Stelian Manic, anunță că părăsește PAS: „Jocurile politice blochează dezvoltarea orașului” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:00
La aproape 9 luni după anunț, Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău # Realitatea.md
Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău. Decizia urmează să fie aprobată la prima ședința a cabinetului de miniștri format de Alexandru Munteanu. Republica Moldova a anunțat încă în februarie 2025 denunțarea acordului stabilit între Chișinău și Moscova, privind funcționarea centrelor culturale. S-a întâmplat după ce mai multe drone […] Articolul La aproape 9 luni după anunț, Guvernul denunță acordul în baza căruia lucrează centrul rus de cultură din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Guvernul extinde concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți: 15 zile pentru fiecare copil # Realitatea.md
Concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți va fi extins până la 15 zile pentru fiecare prunc. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de hotărâre care modifică Regulamentul privind condițiile de stabilire, modul de calcul și plata indemnizației paternale. Documentul urmează să fie aprobat la prima ședință noului cabinet de miniștri. […] Articolul Guvernul extinde concediul paternal pentru tații cu gemeni sau tripleți: 15 zile pentru fiecare copil apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Misiune economică la Bruxelles: CCI a RM consolidează parteneriatele cu mediul de afaceri european # Realitatea.md
În perioada 3-6 noiembrie 2025, o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) efectuează o misiune economică la Bruxelles, Regatul Belgiei, având ca scop principal consolidarea parteneriatelor economice moldo-europene și promovarea companiilor autohtone pe piața Uniunii Europene. Delegația este condusă de Sergiu Harea, președinte al CCI a RM, și […] Articolul Misiune economică la Bruxelles: CCI a RM consolidează parteneriatele cu mediul de afaceri european apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Rețea de șantaj destructurată la Chișinău: arsenal de arme și muniții descoperit în urma perchezițiilor # Realitatea.md
Oameni legii au destructurat o rețea infracțională implicată în șantaj și au descoperit un arsenal impresionant de arme și muniții, în timpul perchezițiilor. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost începută la 29 octombrie 2025, sub aspectul infracțiunii de șantaj. Gruparea, condusă de un bărbat de 45 de ani, este suspectată că, începând cu anul 2025, […] Articolul Rețea de șantaj destructurată la Chișinău: arsenal de arme și muniții descoperit în urma perchezițiilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Ghinion pentru trei șoferi: Un Volvo a lovit puternic două mașini în nordul țării # Realitatea.md
Trei mașini au fost grav avariate după ce au fost implicate, astăzi, 4 noiembrie, într-un accident pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit poliției, un Volvo condus de un tânăr de 20 de ani a încercat să schimbe direcția de deplasare spre stânga, ieșind ulterior pe banda opusă și lovind un Opel. În urma impactului, […] Articolul VIDEO Ghinion pentru trei șoferi: Un Volvo a lovit puternic două mașini în nordul țării apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Incendiu puternic în centrul Comratului. O parte din oraș a rămas fără curent electric # Realitatea.md
Un incendiu masiv s-a produs în centrul orașului Comrat. Pompierii au fost alertați la ora 12:16 despre arde, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. Presa locală și canalele de Telegram scriu că o parte din localitate a rămas fără curent electric. Potrivit informațiilor oficiale, […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în centrul Comratului. O parte din oraș a rămas fără curent electric apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro din partea UE. Consiliul a aprobat a 5-a plată de sprijin # Realitatea.md
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității UE pentru Ucraina. Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă etape necesare pentru cea de a […] Articolul Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro din partea UE. Consiliul a aprobat a 5-a plată de sprijin apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Realitatea.md
Nivelul sărăciei în Republica Moldova rămâne ridicat, chiar dacă tendința este de scădere, potrivit raportului Moldova Economic Update – Noiembrie 2025 al Băncii Mondiale. Instituția estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi) va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027, datorită creșterii veniturilor și reducerii inflației, scrie bani.md. Totuși, inegalitățile […] Articolul Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
„Nu știu cât mai rezist” – ultimele cuvinte ale românului care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti # Realitatea.md
Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau din răsputeri să ajungă la el, după ce românul a fost prins timp de peste 11 ore sub dărâmăturile turnului medieval prăbușit la Roma. Ultimele cuvinte ale bărbatului înainte să fie dus la spital au fost publicate de publicația italiană La Repubblica. Octav Stroici avea 66 de ani și […] Articolul „Nu știu cât mai rezist” – ultimele cuvinte ale românului care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real. Propunerea a fost înaintată de către reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și discutată cu membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). Funcționarii din cadrul celor două organizații au desfășurat consultări referitoare la reexaminarea salariului minim în unitățile din sectorul […] Articolul Sindicatele: Salariul minim în sectorul real trebuie să fie 8050 de lei în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Analiza Raportului de Extindere – evaluarea progreselor înregistrate de Republica Moldova în ultimele 12 luni […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Un bărbat din Republica Moldova, căutat de autoritățile austriece pentru comiterea unui furt, a fost depistat de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere Albița. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 07:15, când bărbatul, în vârstă de 40 de ani, s-a prezentat ca pasager într-un autoturism care […] Articolul Un moldovean căutat pentru furt în Austria, reținut la frontiera de la Albița apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Maia Sandu, la Bruxelles: A discutat cu António Costa despre procesul de aderare al Moldovei la UE # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European, António Costa. Oficialii au discutat despre pașii următori în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că astăzi, 4 noiembrie, șefa statului se află într-o vizită de lucru la Bruxelles. Președinta […] Articolul Maia Sandu, la Bruxelles: A discutat cu António Costa despre procesul de aderare al Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Raport preliminar al Comisiei Europene: progrese clare pentru Ucraina, dar îngrijorări privind presiunile asupra justiției # Realitatea.md
Comisia Europeană apreciază pașii importanți făcuți de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă avertizează asupra unei evoluții negative în lupta împotriva corupției și a presiunilor asupra instituțiilor independente, potrivit unui raport preliminar citat de Kyiv Independent. „În ciuda circumstanțelor foarte dificile în care se află țara din cauza războiului de agresiune al […] Articolul Raport preliminar al Comisiei Europene: progrese clare pentru Ucraina, dar îngrijorări privind presiunile asupra justiției apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Demisia celor 8 deputați PAS: CEC începe miercuri validarea mandatelor candidaților supleanți # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) inițiază validarea mandatelor a 8 candidați supleanți la funcția de deputat. Decizia urmează să fie aprobată miercuri, 5 noiembrie. Membrii CEC vor analiza subiectul după ce 8 deputați PAS au renunțat la mandate. Aceștia sunt Dan Perciun, Emil Ceban, Vladimir Bolea, Dorin Recean, Artur Mija, Mihai Popșoi, Nicu Popescu și Ludmila […] Articolul Demisia celor 8 deputați PAS: CEC începe miercuri validarea mandatelor candidaților supleanți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:50
Incident grav pe aeroportul din Cluj: Un avion a rămas blocat pe pistă. Pilotul, preluat inconştient # Realitatea.md
Aterizările și decolările de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca au fost suspendate luni seară, după ce un avion Ryanair a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass, site specializat în știri din aviație. Echipajul aeronavei, care efectua un zbor dinspre Bergamo (Italia), a declarat urgență medicală înainte de aterizare. Potrivit adevarul.ro, […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Cluj: Un avion a rămas blocat pe pistă. Pilotul, preluat inconştient apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Cum pot beneficia gratuit familii cu bebeluși din municipiul Chișinău de amestecuri lactate # Realitatea.md
Familiile cu copii de până la un an din municipiul Chișinău pot primi gratuit amestecuri lactate. Pentru a beneficia de acestea, părinții trebuie să se adreseze medicului de familie din cadrul policlinicii de sector. Contactată de IPN, Elena Robu, vicedirector al Asociației Medicale Teritoriale Centru, a precizat că acest serviciu este destinat copiilor din familii […] Articolul Cum pot beneficia gratuit familii cu bebeluși din municipiul Chișinău de amestecuri lactate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Un șofer beat a refuzat să fie testat alcoolscopic. Ce a încercat să facă pentru a scăpa de pedeapsă? # Realitatea.md
Un bărbat din sudul țării este documentat de oamenii legii după ce a fost prins beat criță la volan, a refuzat testarea alcoolscopică și a încercat să mituiască un polițist. Incidentul a avut loc în localitatea Colibași, raionul Cahul. „Polițiștii de patrulare au oprit un automobil de marca Opel, care se deplasa neuniform și punea […] Articolul Un șofer beat a refuzat să fie testat alcoolscopic. Ce a încercat să facă pentru a scăpa de pedeapsă? apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Raportul de reevaluare a Angelei Bostan, acceptat de CSM. „Dubiile anterioare au fost înlăturate” # Realitatea.md
Raportul de reevaluare al judecătoarea Angela Bostan a fost aprobat de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Anterior, autoritatea a solicitat controlul repetat al integrității funcționarei. Decizia a fost luată cu 8 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”. Procesul de reevaluare a fost inițiat la cererea membrilor CSM, care aveau dubii despre sursele de finanțare […] Articolul Raportul de reevaluare a Angelei Bostan, acceptat de CSM. „Dubiile anterioare au fost înlăturate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață” # Realitatea.md
Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut pentru rolul lordului Anthony din popularul serial „Bridgerton”, a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” de revista People, a anunțat luni publicația americană, citată de Reuters. Bailey, în vârstă de 37 de ani, revine în cinematografe luna aceasta cu filmul muzical „Wicked: For Good”, continuarea blockbusterului inspirat din […] Articolul Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie să devină un obiectiv național, nu o temă politică # Realitatea.md
„Integrarea europeană nu are alternativă, iar Moldova poate spera la un viitor demn și prosper doar ca parte a marii familii europene”, afirmă primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, ales deputat pe listele Blocului Alternativa. El subliniază că, pentru ca acest obiectiv să fie atins, integrarea europeană trebuie să înceteze să mai fie doar o temă […] Articolul Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie să devină un obiectiv național, nu o temă politică apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Scandalul de la Grinăuți, unde preotul și familia sa au fost agresate în biserică: 6 persoane, trimise în judecată # Realitatea.md
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de huliganism săvârșit asupra unui preot și a membrilor familiei acestuia din nordul țării, au fost trimise în judecată. La 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, din motive huliganice și cu o obrăznicie deosebită, […] Articolul Scandalul de la Grinăuți, unde preotul și familia sa au fost agresate în biserică: 6 persoane, trimise în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
În orașul Cebarkul, regiunea Celiabinsk din Rusia, doi militari angajați prin contract și-au ucis colegul de unitate, după un conflict izbucnit între ei în cazarmă. Potrivit anchetatorilor, unul dintre agresori fugise anterior de pe front „pentru a se odihni”, iar după întoarcere, împreună cu alt camarad, l-a atacat pe soldatul cu care avea neînțelegeri. Victima […] Articolul Doi soldați ruși au ucis un camarad în cazarmă. VIDEO cum este lovit cu picioarele apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
11:00
Copilul hărțuit al agricultorului din Cahul: Poliția are 2 plângeri – una de la fermier, iar alta de la executor # Realitatea.md
Poliția a înregistrat 2 cereri în cazul fermierului de la Cahul Dinu Todos, care afirmă că fetița sa de 8 ani ar fi fost hărțuită de executori judecătorești. Conform oamenilor legii, una dintre ele a fost depusă de agricultor, iar alta – de către executorul judecătoresc. Cristina Ciobanu, ofițera de presă a Poliției din Cahul, […] Articolul Copilul hărțuit al agricultorului din Cahul: Poliția are 2 plângeri – una de la fermier, iar alta de la executor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Mihai Popșoi, la Conferința Generală UNESCO: Angajamentul Moldovei față de pace și democrație este profund # Realitatea.md
Mihai Popșoi participă la Conferința Generală a UNESCO. Ministrul Afacerilor Externe al Moldovei a vorbit la reuniune despre importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate. Oficialul de la Chișinău a menționat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. Șeful diplomației moldovenești a apreciat activitatea UNESCO în […] Articolul Mihai Popșoi, la Conferința Generală UNESCO: Angajamentul Moldovei față de pace și democrație este profund apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
O femeie de 37 de ani a ajuns în secția de reanimare după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc de locuit din Rîbnița. Incidentul s-a produs sâmbătă, 1 noiembrie. Potrivit presei din regiune, soții făceau curățenie generală în casă. În timp ce bărbatul scotea gunoiul, femeia spăla geamurile. La un moment […] Articolul Incident grav la Rîbnița: O femeie a ajuns în reanimare după ce a căzut de la etaj apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a murit la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză. Coste, care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1948 în proba de urmărire pe pistă, alături de Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali, a […] Articolul Charles Coste, cel mai în vârstă campion olimpic din lume, a murit la 101 ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:10
Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Patru aeronave militare ale României au fost ridicate în aer # Realitatea.md
Forțele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marți, infrastructura portuară ucraineană de pe fluviul Dunărea, în apropierea graniței cu România. În contextul acestor atacuri, patru aeronave militare de poliție aeriană din România au supravegheat spațiul aerian național, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN). Potrivit unui comunicat transmis marți, „ca urmare a semnalelor detectate de […] Articolul Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Patru aeronave militare ale României au fost ridicate în aer apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Ministerul Educației reacționează în cazul lui Jeff Monson care ar urma să lupte la Chișinău # Realitatea.md
Un deputat rus, pe numele său Jeff Monson, un susținător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chișinău, într-un turneu organizat de asociația FEA. Acesta îl va întâlni în ring pe Ion Șoltoianu, sportiv condamnat anterior pentru omor, transmite TVR Moldova. Ministerul Educației și-a exprimat îngrijorarea față de participarea acestuia la competiție și a […] Articolul Ministerul Educației reacționează în cazul lui Jeff Monson care ar urma să lupte la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Forța Fermierilor, sesizare la Guvern: Copilul unui agricultor din Cahul ar fi fost hărțuit de executori judecătorești # Realitatea.md
Copilul agricultorului din Cahul Dinu Todos ar fi fost hărțuit de executorii judecătorești, denunță asociația Forța Fermierilor. Incidentul s-a produs pe 31 octombrie, în localitatea Andrușul de Jos. Fermierii au adresa Guvernului o scrisoare în care denunță acțiunile. În opinia lor, executorii ar fi pătruns ilegal în gospodărie, fără a avea vreun temei. Contactat de […] Articolul Forța Fermierilor, sesizare la Guvern: Copilul unui agricultor din Cahul ar fi fost hărțuit de executori judecătorești apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Principalii factori de decizie ai Uniunii Europene se alătură liderilor din Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, într-un summit unic dedicat extinderii UE, organizat de Euronews la Bruxelles, care va începe la ora 14:00 (ora Republicii Moldova 13:00). Totul este pregătit pentru Summitul Extinderii, o premieră televizată live de Euronews, ce […] Articolul Summitul Euronews privind extinderea UE – agenda președintei Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
47 de urgențe toxice în doar o săptămână. Cele mai multe, provocate de medicamente și alcool # Realitatea.md
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, CNAMUP a înregistrat în total 47 de urgențe toxice: 21 cu medicamente, 9 cu alcool, 8 cu ciuperci, 5 cu alte substanțe, 3 cu monoxid de carbon și una cu droguri. Totodată, în aceeași perioadă, ambulanța a fost solicitată în 14.043 de cazuri, dintre care 422 s-au […] Articolul 47 de urgențe toxice în doar o săptămână. Cele mai multe, provocate de medicamente și alcool apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Un nou om de-al lui Șor, condamnat. Câți ani va petrece în închisoare ex-șefa Oficiului Teritorial Edineț # Realitatea.md
Ex-președinta Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare, în penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, instanța a interzis […] Articolul Un nou om de-al lui Șor, condamnat. Câți ani va petrece în închisoare ex-șefa Oficiului Teritorial Edineț apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Moldovenii, grăbiți să obțină ajutorul la căldură. Aproape 96.000 de cereri în prima zi # Realitatea.md
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, aproape 96.000 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură. Potrivit datelor oficiale, 95.698 de solicitanți au completat formularul online, dintre care 38.079 au fost ajutați de registratorii locali. De asemenea, Linia Verde a oferit asistență pentru 2.573 de persoane, care au apelat […] Articolul Moldovenii, grăbiți să obțină ajutorul la căldură. Aproape 96.000 de cereri în prima zi apare prima dată în Realitatea.md.
