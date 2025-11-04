VIDEO Filmări șocante în nordul țării: Un minor a fost surprins pe motocicletă încălcând regulile

11:00

Poliția a înregistrat 2 cereri în cazul fermierului de la Cahul Dinu Todos, care afirmă că fetița sa de 8 ani ar fi fost hărțuită de executori judecătorești. Conform oamenilor legii, una dintre ele a fost depusă de agricultor, iar alta – de către executorul judecătoresc. Cristina Ciobanu, ofițera de presă a Poliției din Cahul, […] Articolul Copilul hărțuit al agricultorului din Cahul: Poliția are 2 plângeri – una de la fermier, iar alta de la executor apare prima dată în Realitatea.md.