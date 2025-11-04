Ultima oră! Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal

11:50

Familiile cu copii de până la un an din municipiul Chișinău pot primi gratuit amestecuri lactate. Pentru a beneficia de acestea, părinții trebuie să se adreseze medicului de familie din cadrul policlinicii de sector. Contactată de IPN, Elena Robu, vicedirector al Asociației Medicale Teritoriale Centru, a precizat că acest serviciu este destinat copiilor din familii […]