Fostul judecător Anatolie Țurcan, sancționat disciplinar de CSM. Care este motivul

17:00

Două minore au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau au fost implicate în accidentul violent produs astăzi, 4 noiembrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Potrivit poliției, un șofer de 32 de ani, aflat la volanul unui Ford, s-a tamponat cu un Mitsubishi condus de un bărbat de