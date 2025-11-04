Pentru o Moldovă mai verde! Pe 15 noiembrie începe campania națională de împădurire

13:30

Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau din răsputeri să ajungă la el, după ce românul a fost prins timp de peste 11 ore sub dărâmăturile turnului medieval prăbușit la Roma. Ultimele cuvinte ale bărbatului înainte să fie dus la spital au fost publicate de publicația italiană La Repubblica. Octav Stroici avea 66 de ani și