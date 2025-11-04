ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.11.2025, ora 17:00

14:00

Cel puțin șase persoane au fost ucise, între care doi copii, în urma unor noi atacuri aeriene rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra sudului Ucrainei, potrivit autorităților locale, citate de Reuters și News.ro. Două persoane au murit în regiunea Odesa, în urma unui atac cu drone, a anunțat Serviciul de urgență al […] Articolul Atacuri masive rusești în sudul Ucrainei: șase morți, printre care doi copii, și zeci de mii de oameni fără curent electric apare prima dată în Vocea Basarabiei.