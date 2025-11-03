Aeroportul Chișinău lansează licitația pentru extinderea terminalului

13:20

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, nu cu lipsa resurselor financiare, ci cu provocarea de a le folosi eficient și rațional. „Problema noastră nu este insuficiența banilor. E prima oară, de fapt, în istoria țării noastre când ne confruntăm nu cu […] Articolul Alexandru Munteanu: Problema R. Moldova nu este lipsa banilor, ci modul în care îi folosește apare prima dată în Vocea Basarabiei.