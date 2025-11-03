Noul ministru al Sănătății a fost prezentat echipei
Vocea Basarabiei, 3 noiembrie 2025 12:20
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat astăzi colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării continue a sistemului de sănătate. Profesor universitar și doctor
Acum 15 minute
12:20
Acum o oră
12:00
(VIDEO) Ministra Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, noi detalii privind compensațiile la energie: Înregistrările încep de astăzi # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra începând de astăzi, 3 noiembrie, pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit oficialei, cetățenii pot depune cererile în perioada 3 – 28 noiembrie,
Acum 4 ore
09:40
Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: 2 lei pentru fiecare recipient returnat # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova urmează să fie lansat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), care va permite cetățenilor să returneze recipientele din plastic, sticlă sau metal și să primească 2 lei pentru fiecare ambalaj restituit. Potrivit Ministerului Mediului, sistemul va deveni funcțional în decurs de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind funcționarea sistemului a
09:30
Republica Moldova aspiră la un loc în Consiliul Executiv al UNESCO pentru prima dată # Vocea Basarabiei
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Alegerile pentru noii membri au loc în perioada 3–4 noiembrie, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand, Uzbekistan. Țara noastră își propune obținerea unui mandat
Acum 6 ore
08:30
Mark Rutte vine la București săptămâna viitoare. Nicușor Dan: „România găzduiește Forumul NATO pe industrie, un eveniment important pentru țară” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va efectua o vizită oficială în România săptămâna viitoare. Potrivit șefului statului, Rutte va ajunge la București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie, un eveniment găzduit o dată la doi ani, care se desfășoară de această dată
Acum 24 ore
14:00
Atacuri masive rusești în sudul Ucrainei: șase morți, printre care doi copii, și zeci de mii de oameni fără curent electric # Vocea Basarabiei
Cel puțin șase persoane au fost ucise, între care doi copii, în urma unor noi atacuri aeriene rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra sudului Ucrainei, potrivit autorităților locale, citate de Reuters și News.ro. Două persoane au murit în regiunea Odesa, în urma unui atac cu drone, a anunțat Serviciul de urgență al
13:40
Republica Moldova a depus prima declarație vamală prin sistemul european NCTS – țara devine membru deplin al Convenției de Tranzit Comun # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la 1 noiembrie 2025, a fost depusă prima declarație în regimul de tranzit comun prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Evenimentul marchează integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul european unic de gestionare digitală a operațiunilor de tranzit, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, toate etapele procedurii
Ieri
12:30
Drone misterioase, observate deasupra unei baze NATO din Belgia – autoritățile investighează posibile riscuri de securitate # Vocea Basarabiei
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, a anunțat sâmbătă agenția dpa, citată de Agerpres. „Sistemul de detectare funcţionează. Au loc investigaţii", a transmis ministrul belgian al apărării, Theo Francken, într-un mesaj publicat pe platforma X. Oficialul a adăugat că urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu poliția
11:20
Trei săli de conferințe modernizate la Institutul de Zoologie al USM, cu sprijinul Guvernului României # Vocea Basarabiei
La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, în cadrul proiectului „Modernizarea spațiului administrativ, a sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie, USM", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. La eveniment a participat rectorul USM, Igor Șarov,
10:10
ANPC avertizează consumatorii asupra riscurilor de Black Friday: „Fiți prudenți la plățile online și verificați site-urile securizate” # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează cumpărătorii să manifeste prudență și informare în perioada Black Friday, pentru a evita fraudele și problemele financiare, transmite MOLDPRES. Instituția recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită plăților online, precizând câteva măsuri esențiale de siguranță: ANPC mai amintește că operatorii economici sunt obligați să informeze clar consumatorii despre
09:40
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: zece persoane rănite, doi suspecți arestați – ancheta, preluată de antiteroriști # Vocea Basarabiei
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac cu cuțitul produs într-un tren care circula între Doncaster și Londra King's Cross, în Marea Britanie. Potrivit Sky News și BBC, nouă dintre victime se află în stare critică, iar doi bărbați au fost arestați. Incidentul a fost declarat „incident major", iar ofițerii antiterorism
09:20
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv în România: acuzat de legături cu serviciile secrete belaruse # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile, scrie Ziarul de Garda. Potrivit informațiilor oficiale, între anii 2024 și 2025, Balan s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta cu ofițeri ai serviciului
1 noiembrie 2025
14:10
După aprobarea de către Pentagon, la 31 octombrie, a furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, decizia finală urmează să fie luată de președintele american Donald Trump, informează Agerpres, citând analiza Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit ISW, conducerea militară a Statelor Unite a concluzionat că transferul rachetelor nu va afecta negativ arsenalul american. Oficialii citați
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea Guvernului Munteanu, document care a fost publicat pe pagina oficială a Președinției, informează MOLDPRES. Actul marchează finalizarea procesului de formare a noului Executiv, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Noul Guvern include 14 ministere și cinci viceprim-miniștri,
12:10
Ucraina a debarcat trupe speciale în orașul asediat Pokrovsk, din estul țării, la începutul acestei săptămâni, în încercarea de a stabiliza frontul după ce Rusia a anunțat că a încercuit forțele Kievului din zonă, relatează Agerpres, citând Reuters. Operațiunea, desfășurată sub supravegherea șefului spionajului militar, Kirilo Budanov, a implicat aterizarea trupelor ucrainene cu un elicopter
11:00
Republica Moldova aplică sistemul electronic NCTS pentru regimul de tranzit comun # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru oficial al Convenției privind regimul de tranzit comun, integrând sistemul NCTS-MD (New Computerised Transit System) în rețeaua vamală europeană. Noul sistem permite schimbul rapid și securizat de date între autoritățile vamale și operatorii economici, facilitând transportul mărfurilor sub regim de tranzit fără opriri suplimentare la frontierele
11:00
Miniștrii noului Guvern condus de Alexandru Munteanu au depus astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc la Președinție, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. „Stimați membri ai Guvernului, vă mulțumesc pentru că v-ați asumat responsabilitatea. Este nevoie să continuați procesul de consolidare a rezilienței
10:00
Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii # Vocea Basarabiei
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile locuințe sau în spații închiriate, pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Fiecare dintre ele a primit un grant de 40.000 de lei pentru a-și transforma ideea în realitate. Inițiativa face parte dintr-un program implementat de Organizația Internațională
09:30
USMF „Nicolae Testemițanu” modernizează procesul de instruire cu 41 de ecografe portabile de ultimă generație # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a achiziționat un lot de 41 de ecografe portabile performante, care vor fi distribuite mai multor catedre și clinici universitare. Noile echipamente vor fi utilizate în procesul de instruire a studenților și medicilor rezidenți, contribuind la îmbunătățirea formării practice, transmite MOLDPRES. Două dintre ecografe au fost
09:20
Întreprinderea socială a Tatianei Yascova din Tiraspol oferă o a doua șansă prin educație și inovație # Vocea Basarabiei
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova ajută persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii moderne de bază. Centrul oferă programe de instruire în web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială, contribuind astfel la reintegrarea profesională și socială a cursanților. Potrivit fondatoarei, la centru
31 octombrie 2025
21:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 31.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Parlamentul de la Chișinău a luat act, în ședința de astăzi, de demisia a opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Cinci dintre aceștia au renunțat la mandat după ce au devenit membri ai noului Guvern. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihai Popșoi – în
20:40
Premierul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită întregii echipe. El a subliniat într-un mesaj publicat pe Facebook că „este o mare onoare pentru mine să pot servi țara". „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova
19:20
Ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, la sediul Președinției Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat emis de instituția prezidențială, evenimentul va începe la ora 10:00. La ceremonie va participa și președintul Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Menționăm că
18:50
Guvernul Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova a acordat astăzi, 31 octombrie, vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul a fost aprobat cu votul a 55 de deputați. Astfel, în noul Guvern va fi condus de premierul Alexandru Munteanu. Acesta are cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și
18:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile pentru traversarea ilegală a frontierei și pentru corupere, ca urmare a recursului depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Procurorii au depus un recurs la Curtea de Apel Chișinău — secția Centru în contextul în care, inițial,
17:50
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați, vineri, în arest preventiv pentru 30 de zile. „Judecătoria Ciocana a decis aplicarea arestului preventiv în privința celor 2 persoane reținute, în dosarul de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău. Acestea au fost
17:40
Germania a donat echipamente moderne de securitate cibernetică în valoare de peste 1,3 milioane de euro Poliției Naționale din Republica Moldova. Pachetul oferit include echipamente hardware performante, soluții software avansate, licențe, suport tehnic și instruire specializată pentru implementarea integrală a sistemelor. Valoarea totală a donației este de 1,355 milioane de euro. Noile tehnologii asigură o
17:00
(FOTO) Trei săli de conferințe de la Universitatea de Stat din Moldova, renovate cu sprijinul DRRM # Vocea Basarabiei
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al Universitatea de Stat din Moldova au fost modernizate cu sprijinul Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Sălile au fost dotate cu echipamente tehnice performante, care vor fi utilizate de Institutul de Zoologie, de Institutul de Ecologie și Geografie și de
15:30
În ce condiții ar putea viitorul premier să își prezinte demisia de onoare? Răspunsul lui Alexandru Munteanu # Vocea Basarabiei
Candidatul
14:40
Doi lideri locali ai fostului partid „Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare # Vocea Basarabiei
Șefii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. O decizie în acest sens a fost luată joi, 30 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța […] Articolul Doi lideri locali ai fostului partid „Șor”, condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Remorca unui TIR, cuprinsă de flăcări la Bălți: Pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul # Vocea Basarabiei
Pompierii din municipiul Bălți au intervenit astăzi, 31 octombrie, pentru a stinge un incendiu care a cuprins remorca unui autocamion. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 11:46, iar la fața locului au fost mobilizate patru echipe de intervenție. Acolo, salvatorii au stabilit că arde […] Articolul Remorca unui TIR, cuprinsă de flăcări la Bălți: Pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Atenție! Șoferii, obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova informează că în perioada 1 noiembrie – 31 martie, inclusiv conform Regulamentului circulației rutiere, toți șoferii sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată la mașini. Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice […] Articolul Atenție! Șoferii, obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Alexandru Munteanu: Problema R. Moldova nu este lipsa banilor, ci modul în care îi folosește # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că Republica Moldova se confruntă, pentru prima dată în istoria sa, nu cu lipsa resurselor financiare, ci cu provocarea de a le folosi eficient și rațional. „Problema noastră nu este insuficiența banilor. E prima oară, de fapt, în istoria țării noastre când ne confruntăm nu cu […] Articolul Alexandru Munteanu: Problema R. Moldova nu este lipsa banilor, ci modul în care îi folosește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că nu este adeptul unor acțiuni dure față de regiunea transnistreană și optează în principal pentru rezolvarea problemelor economice pentru reglementare. „Unica soluție este cea economică, iar noua guvernare va fi deschisă pentru soluționarea acestei probleme”, a tranșat premierul desemnat în discursul său de prezentare […] Articolul Alexandru Munteanu: Problema transnistreană trebuie rezolvată economic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare” # Vocea Basarabiei
Nicu Popescu, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat că renunță la mandatul său parlamentar și acceptă funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, renunț la mandatul de deputat […] Articolul Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(FOTO) Reformele economice din R. Moldova, discutate de președinta Maia Sandu și comisara europeană Maria Luís Albuquerque # Vocea Basarabiei
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Părțile au reconfirmat parteneriatul solid dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, bazat pe valori comune, încredere și angajamentul pentru o economie modernă, rezilientă și orientată spre oameni. „În centrul dialogului s-a […] Articolul (FOTO) Reformele economice din R. Moldova, discutate de președinta Maia Sandu și comisara europeană Maria Luís Albuquerque apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” # Vocea Basarabiei
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău, în cadrul căruia a cerut votul de încredere pentru Cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE”. El a subliniat că programul său de guvernare este orientat spre creșterea economică, eficiență […] Articolul Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 31 octombrie, decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului […] Articolul Nicu Popescu, numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul său # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a solicita votul de încredere al deputaților. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat cere votul de încredere asupra programului de guvernare și asupra întregii liste a cabinetului de […] Articolul Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru Guvernul său apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin conducta Transbalcanică în noiembrie # Vocea Basarabiei
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale. Anunțul a fost făcut joi de firma de consultanță ExPro. Potrivit sursei, aproximativ 55% din producția internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din octombrie, ceea ce […] Articolul Ucraina va relua importurile de gaze din Grecia prin conducta Transbalcanică în noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
30 octombrie 2025
21:20
Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, rolul esențial al celor doi mari artiști în procesul de renaștere națională. „Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina […] Articolul Maia Sandu, mesaj la 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici: „Avem datoria să le ducem visul mai departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 30.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că retrage de pe piață un lot de ouă de găină comercializat de compania „Speranța”. Potrivit ANSA, în urma verificărilor de laborator efectuate la o hală de găini, care aparține acestei companii, în probele de materii fecale a păsărilor s-a identificat bacteria Salmonella Enteritidis. Lotul vizat are marcajul pe […] Articolul În atenția consumatorilor: Un lot de ouă de găină, retras din comerț apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Republica Moldova, parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est (HLEG). Acest format reunește experți din țări membre ale Uniunii Europene, precum și din state candidate la aderare, care oferă asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), dar și pentru […] Articolul Republica Moldova, parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Vocea Basarabiei
Polonia a anunțat joi că cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie nu va redeschide mai multe puncte de trecere a frontierei sale cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de securitate după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu […] Articolul Polonia amână redeschiderea frontierei sale cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, traficul pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău va fi suspendat parțial din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, vineri, 31 octombrie, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi), pe direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Sâmbătă, 1 noiembrie, în […] Articolul Traficul rutier pe șoseaua Hâncești va fi suspendat parțial apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Comisar UE: Băncile din R. Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului # Vocea Basarabiei
Statul nu este obligat să salveze băncile comerciale din contul contribuabililor la bugetul țării, pentru că acestea trebuie să lucreze pe principii de piață. Declarația îi aparține comisarului european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque. Oficiala a subliniat că Republica Moldova este obligată să alinieze sectorul financiar în conformitate […] Articolul Comisar UE: Băncile din R. Moldova trebuie să opereze pe principii de piață, nu pe seama bugetului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
