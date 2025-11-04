Noul Guvern de la Chișinău se întrunește miercuri în prima ședință
Vocea Basarabiei, 4 noiembrie 2025 12:50
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadru Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului cabinet de miniștri. Menționăm că Parlamentul Republicii Moldova a acordat vineri, 31 octombrie, vot de […]
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
12:50
12:40
Republica Moldova, pași spre includerea vinăriilor „Cricova” și „Mileștii Mici” în Patrimoniul UNESCO # Vocea Basarabiei
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a anunțat, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, intenția Republicii Moldova de a include vinăriile „Cricova" și „Mileștii Mici" în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Oficialul a vorbit, în discursul său, despre importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și […]
Acum o oră
12:10
Șase persoane din raionul Rîșcani vor apărea pe banca acuzaților pentru agresarea parohului Bisericii „Nașterea Maicii Domnului" din satul Grinăuți, Constantin Turtureanu, și a familiei acestuia. Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea „urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 […]
Acum 2 ore
11:30
Comisia Europeană, despre obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare până în 2028: „Este ambițios, dar realizabil” # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil". De asemenea, instituția consideră că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la sfârșitul acestui an. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar […]
Acum 4 ore
09:50
Peste 95 de mii de cereri pentru compensații la energie, depuse în prima zi pe platforma compensatii.gov.md # Vocea Basarabiei
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, cetățenii Republicii Moldova au manifestat un interes sporit pentru solicitarea compensațiilor la energie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au fost depuse aproximativ 95 700 de cereri, dintre care peste 38 000 au fost completate cu ajutorul registratorilor desemnați să sprijine persoanele care întâmpină […]
09:10
Vreme neobișnuit de caldă pentru noiembrie: cer noros și ploi slabe izolate în următoarele 24 de ore # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru următoarele 24 de ore un cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibile ploi slabe izolate, în special în regiunile de nord și centru. Deși vremea va fi mohorâtă, temperaturile se vor menține peste media perioadei. „Vântul va sufla slab până la moderat, din direcție sud-est […]
Acum 6 ore
08:30
Audieri tensionate la Procuratura Anticorupție: cinci procurori, evaluați public pe 7 noiembrie # Vocea Basarabiei
Luna noiembrie începe cu emoții pentru procurorii anticorupție din Republica Moldova. Comisia de evaluare a anunțat programul ședințelor publice, care se vor desfășura la Institutul Național al Justiției, având ca scop verificarea performanței profesionale și a integrității acestora. Pe 7 noiembrie vor fi audiați cinci procurori: Elena Cazacov (09:30), Vitalie Codreanu (11:00), Anatolie Ciuleacu — […]
Acum 24 ore
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Un grup de manageri școlari, profesori și mentori naționali din Republica Moldova au întreprins o vizită de studiu în România. Aceștia au explorat exemple de transformare organizațională și bune practici de management instituțional, vizitând trei instituții de învățământ. Este vorba de Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea" din orașul Pașcani, județul Iași, Școala „SMART" din […]
20:10
Astăzi, Parlamentul a votat Guvernul Munteanu. Discutăm despre componența noului Cabinet, programul de guvernare și echilibrul de forțe din Legislativ. Invitați: – Laurențiu Pleșca, comentator politic de la București;– Mihai Poiată, deputat în Primul Parlament. Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 31.10.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
(FOTO) Maia Sandu, după succesul R. Moldova la Olimpiada mondială de robotică: „Elevii noștri au făcut din nou istorie” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru elevii din Republica Moldova, care au câștigat o nouă medalie de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. „Elevii noștri au scris din nou istorie. La 2025 FIRST Global Challenge din Panama City — cea mai mare […]
19:00
Încă un lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare # Vocea Basarabiei
O fostă președintă a organizației teritoriale Edineț a partidului „Șor", declarat neconstituțional, a fost condamnată la patru ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală. Sentința a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit instanței, femeia a știut că formațiunea era sprijinită de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor. Ea ar fi […]
18:50
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei. Inițiativa este rezultatul parteneriatului dintre APP, Bursa de Valori București, maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigurări, Moldindconbank, MK Kredit, OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy. Aceasta este una dintre etapele cheie privind operaționalizarea Bursei Internaționale a Moldovei. […]
18:10
Marea Britanie a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru ca armata ucraineană să poată continua să lovească în adâncul Rusiei, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, decizia a fost luată pentru a completa stocurile de arme ale Kievului înainte de sezonul de iarnă — la Londra se tem că în această perioadă Kremlinul […]
18:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău anunță că a lansat licitația publică pentru reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri. Potrivit reprezentanților instituției, proiectul prevede replanificarea parțială a spațiilor existente și extinderea acestora. „Proiectul de modernizare va fi finanțat integral din veniturile proprii ale aeroportului, iar lucrările sunt planificate să se desfășoare etapizat, fără a afecta […]
17:30
(VIDEO) Cristina Gherasimov: „Comisia Europeană va publica mâine pachetul de extindere pentru anul 2025” # Vocea Basarabiei
Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru Integrare Europeană de la Chișinău, a anunțat că marți, 4 noiembrie, Comisia Europeană va publica pachetul de extindere pentru 2025. Potrivit oficialei, raportul va evalua progresele înregistrate în ultimele 12 luni de statele candidate pentru aderarea la UE, printre care se numără Republica Moldova. „Este vorba despre o evaluare anuală a […]
16:50
Procurorii au cerut, în ședința de luni, 3 noiembrie, o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Constantin Țuțu, în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. De asemenea, acuzatorii au solicitat confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro din averea […]
16:20
(VIDEO) Trei persoane, reținute într-un dosar de escrocherie prin investiții fictive # Vocea Basarabiei
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. În urma descinderilor, trei persoane au fost reținute și peste 100 000 de dolari au fost sechestrați. Acțiunile reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în luna septembrie, când alte persoane au fost vizate […]
15:10
Opinii //Alexandru Tănase: Anatomia programului de guvernare: între așteptări mari și răspunsuri vagi # Vocea Basarabiei
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție. Mi-am propus, în […]
14:50
(FOTO) Obiecte explozive, depistate în patru localități din R. Moldova. Geniștii Armatei Naționale au intervenit # Vocea Basarabiei
Patru obiecte explozive au fost depistate pe parcursul lunii octombrie în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. Potrivit Ministerului Apărării, geniștii Armatei Naționale au executat luna trecută patru misiuni de deminare. Instituția a oferit detalii despre două intervenții. Astfel, militarii Batalionului Geniu ,,Codru" au fost solicitați în localitatea Manoilești din raionul Ungheni, unde au neutralizat un proiectil de artilerie calibru 76 mm. […]
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles. Șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, dar și cu alți oficiali de rang […]
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 4 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,86 lei, cu 5 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 17 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 20,09 lei/litru.
13:30
(FOTO) Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Să construim împreună o economie competitivă, sustenabilă și orientată spre viitor” # Vocea Basarabiei
„Voi continua eforturile începute pentru a moderniza economia, a stimula investițiile și a accelera digitalizarea proceselor economice și administrative". Declarația a fost făcută de Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a fost prezentat astăzi echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. „Accentul va fi pus […]
Ieri
13:00
Republica Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026 după o pauză de un an. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone. Conform unui comunicat emis de „Teleradio-Moldova, selecția națională va fi coordonată, în premieră, de doi producători oficiali. Este vorba despre Serghei Orlov, producător cu o vastă […]
12:20
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat astăzi colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării continue a sistemului de sănătate. Profesor universitar și doctor […]
12:00
(VIDEO) Ministra Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, noi detalii privind compensațiile la energie: Înregistrările încep de astăzi # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra începând de astăzi, 3 noiembrie, pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit oficialei, cetățenii pot depune cererile în perioada 3 – 28 noiembrie, […]
09:40
Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: 2 lei pentru fiecare recipient returnat # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova urmează să fie lansat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), care va permite cetățenilor să returneze recipientele din plastic, sticlă sau metal și să primească 2 lei pentru fiecare ambalaj restituit. Potrivit Ministerului Mediului, sistemul va deveni funcțional în decurs de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind funcționarea sistemului a […]
09:30
Republica Moldova aspiră la un loc în Consiliul Executiv al UNESCO pentru prima dată # Vocea Basarabiei
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Alegerile pentru noii membri au loc în perioada 3–4 noiembrie, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand, Uzbekistan. Țara noastră își propune obținerea unui mandat […]
08:30
Mark Rutte vine la București săptămâna viitoare. Nicușor Dan: „România găzduiește Forumul NATO pe industrie, un eveniment important pentru țară” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va efectua o vizită oficială în România săptămâna viitoare. Potrivit șefului statului, Rutte va ajunge la București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie, un eveniment găzduit o dată la doi ani, care se desfășoară de această dată […]
2 noiembrie 2025
14:00
Atacuri masive rusești în sudul Ucrainei: șase morți, printre care doi copii, și zeci de mii de oameni fără curent electric # Vocea Basarabiei
Cel puțin șase persoane au fost ucise, între care doi copii, în urma unor noi atacuri aeriene rusești lansate
13:40
Republica Moldova a depus prima declarație vamală prin sistemul european NCTS – țara devine membru deplin al Convenției de Tranzit Comun # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, la 1 noiembrie 2025, a fost depusă prima declarație în regimul de tranzit comun prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Evenimentul marchează integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul european unic de gestionare digitală a operațiunilor de tranzit, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, toate etapele procedurii […] Articolul Republica Moldova a depus prima declarație vamală prin sistemul european NCTS – țara devine membru deplin al Convenției de Tranzit Comun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Drone misterioase, observate deasupra unei baze NATO din Belgia – autoritățile investighează posibile riscuri de securitate # Vocea Basarabiei
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, a anunțat sâmbătă agenția dpa, citată de Agerpres. „Sistemul de detectare funcţionează. Au loc investigaţii”, a transmis ministrul belgian al apărării, Theo Francken, într-un mesaj publicat pe platforma X. Oficialul a adăugat că urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu poliția […] Articolul Drone misterioase, observate deasupra unei baze NATO din Belgia – autoritățile investighează posibile riscuri de securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Trei săli de conferințe modernizate la Institutul de Zoologie al USM, cu sprijinul Guvernului României # Vocea Basarabiei
La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, în cadrul proiectului „Modernizarea spațiului administrativ, a sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie, USM”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. La eveniment a participat rectorul USM, Igor Șarov, […] Articolul Trei săli de conferințe modernizate la Institutul de Zoologie al USM, cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
ANPC avertizează consumatorii asupra riscurilor de Black Friday: „Fiți prudenți la plățile online și verificați site-urile securizate” # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează cumpărătorii să manifeste prudență și informare în perioada Black Friday, pentru a evita fraudele și problemele financiare, transmite MOLDPRES. Instituția recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită plăților online, precizând câteva măsuri esențiale de siguranță: ANPC mai amintește că operatorii economici sunt obligați să informeze clar consumatorii despre […] Articolul ANPC avertizează consumatorii asupra riscurilor de Black Friday: „Fiți prudenți la plățile online și verificați site-urile securizate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: zece persoane rănite, doi suspecți arestați – ancheta, preluată de antiteroriști # Vocea Basarabiei
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac cu cuțitul produs într-un tren care circula între Doncaster și Londra King’s Cross, în Marea Britanie. Potrivit Sky News și BBC, nouă dintre victime se află în stare critică, iar doi bărbați au fost arestați. Incidentul a fost declarat „incident major”, iar ofițerii antiterorism […] Articolul Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: zece persoane rănite, doi suspecți arestați – ancheta, preluată de antiteroriști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv în România: acuzat de legături cu serviciile secrete belaruse # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile, scrie Ziarul de Garda. Potrivit informațiilor oficiale, între anii 2024 și 2025, Balan s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta cu ofițeri ai serviciului […] Articolul Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne în arest preventiv în România: acuzat de legături cu serviciile secrete belaruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 noiembrie 2025
14:10
După aprobarea de către Pentagon, la 31 octombrie, a furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, decizia finală urmează să fie luată de președintele american Donald Trump, informează Agerpres, citând analiza Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit ISW, conducerea militară a Statelor Unite a concluzionat că transferul rachetelor nu va afecta negativ arsenalul american. Oficialii citați […] Articolul Trump va decide dacă Ucraina va primi rachete americane Tomahawk apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea Guvernului Munteanu, document care a fost publicat pe pagina oficială a Președinției, informează MOLDPRES. Actul marchează finalizarea procesului de formare a noului Executiv, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Noul Guvern include 14 ministere și cinci viceprim-miniștri, […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de numire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ucraina a debarcat trupe speciale în orașul asediat Pokrovsk, din estul țării, la începutul acestei săptămâni, în încercarea de a stabiliza frontul după ce Rusia a anunțat că a încercuit forțele Kievului din zonă, relatează Agerpres, citând Reuters. Operațiunea, desfășurată sub supravegherea șefului spionajului militar, Kirilo Budanov, a implicat aterizarea trupelor ucrainene cu un elicopter […] Articolul Ucraina a trimis trupe speciale în Pokrovsk pentru a respinge ofensiva rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Republica Moldova aplică sistemul electronic NCTS pentru regimul de tranzit comun # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru oficial al Convenției privind regimul de tranzit comun, integrând sistemul NCTS-MD (New Computerised Transit System) în rețeaua vamală europeană. Noul sistem permite schimbul rapid și securizat de date între autoritățile vamale și operatorii economici, facilitând transportul mărfurilor sub regim de tranzit fără opriri suplimentare la frontierele […] Articolul Republica Moldova aplică sistemul electronic NCTS pentru regimul de tranzit comun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Miniștrii noului Guvern condus de Alexandru Munteanu au depus astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc la Președinție, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. „Stimați membri ai Guvernului, vă mulțumesc pentru că v-ați asumat responsabilitatea. Este nevoie să continuați procesul de consolidare a rezilienței […] Articolul Miniștrii Guvernului Munteanu au depus jurământul de învestire în funcție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii # Vocea Basarabiei
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile locuințe sau în spații închiriate, pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Fiecare dintre ele a primit un grant de 40.000 de lei pentru a-și transforma ideea în realitate. Inițiativa face parte dintr-un program implementat de Organizația Internațională […] Articolul Femei din raionul Ungheni vor deschide creșe familiale cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
USMF „Nicolae Testemițanu” modernizează procesul de instruire cu 41 de ecografe portabile de ultimă generație # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a achiziționat un lot de 41 de ecografe portabile performante, care vor fi distribuite mai multor catedre și clinici universitare. Noile echipamente vor fi utilizate în procesul de instruire a studenților și medicilor rezidenți, contribuind la îmbunătățirea formării practice, transmite MOLDPRES. Două dintre ecografe au fost […] Articolul USMF „Nicolae Testemițanu” modernizează procesul de instruire cu 41 de ecografe portabile de ultimă generație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Întreprinderea socială a Tatianei Yascova din Tiraspol oferă o a doua șansă prin educație și inovație # Vocea Basarabiei
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova ajută persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii moderne de bază. Centrul oferă programe de instruire în web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială, contribuind astfel la reintegrarea profesională și socială a cursanților. Potrivit fondatoarei, la centru […] Articolul Întreprinderea socială a Tatianei Yascova din Tiraspol oferă o a doua șansă prin educație și inovație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
31 octombrie 2025
21:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 31.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Parlamentul de la Chișinău a luat act, în ședința de astăzi, de demisia a opt deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Cinci dintre aceștia au renunțat la mandat după ce au devenit membri ai noului Guvern. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihai Popșoi – în […] Articolul Opt deputați PAS pleacă din Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Premierul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită întregii echipe. El a subliniat într-un mesaj publicat pe Facebook că „este o mare onoare pentru mine să pot servi țara”. „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, la sediul Președinției Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat emis de instituția prezidențială, evenimentul va începe la ora 10:00. La ceremonie va participa și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Menționăm că […] Articolul Noul Guvern va depune sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Guvernul Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova a acordat astăzi, 31 octombrie, vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul a fost aprobat cu votul a 55 de deputați. Astfel, în noul Guvern va fi condus de premierul Alexandru Munteanu. Acesta are cinci vicepremieri: Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și […] Articolul Guvernul Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
