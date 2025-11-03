(FOTO) Obiecte explozive, depistate în patru localități din R. Moldova. Geniștii Armatei Naționale au intervenit

11:40

Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului de la Chișinău, în cadrul căruia a cerut votul de încredere pentru Cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare intitulat: „UE, PACE, DEZVOLTARE”. El a subliniat că programul său de guvernare este orientat spre creșterea economică, eficiență […] Articolul Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist” apare prima dată în Vocea Basarabiei.