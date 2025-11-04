(VIDEO) Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova își merită locul în familia europeană”

11:20

La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate, în cadrul proiectului „Modernizarea spațiului administrativ, a sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie, USM”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. La eveniment a participat rectorul USM, Igor Șarov, […] Articolul Trei săli de conferințe modernizate la Institutul de Zoologie al USM, cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în Vocea Basarabiei.