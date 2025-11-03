Val de alerte cu bombă în Moldova timp de 3 ani. Coincid cu episoade tensionate pentru stat și cu ședințe de judecată
Realitatea.md, 3 noiembrie 2025 17:00
Republica Moldova s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a numărului de alerte false cu bombă, fenomen asociat escaladării riscurilor de securitate din regiune după declanșarea războiului din Ucraina. Sesizările au vizat instituții publice, instanțe, aeroportul și spații cu aflux mare de persoane, generând evacuări, suspendări ale activității și mobilizarea constantă a structurilor
• • •
Acum 10 minute
17:10
VIDEO La Bălți, pensionarii stau la cozi pentru compensații: „Cu o pensie de 2.500 de lei, e imposibil să treci iarna” # Realitatea.md
Luni dimineață, mulți pensionari au început ziua așteptând ore întregi în fața punctelor de primire a cererilor pentru compensațiile destinate acoperirii cheltuielilor de încălzire în sezonul rece. Pentru mulți dintre ei, ajutorul oferit de stat este singura speranță de a face față iernii, transmite TVN.MD. „Da, cu o pensie de 2.500 de lei este foarte,
Acum 30 minute
17:00
17:00
O lege modificată a prelungit automat autorizația uzinei de la Rîbnița. Explicații de la ministrul Mediului # Realitatea.md
Datorită legii modificate privind emisiile industriale uzina din Rîbnița își continuă activitatea. Precizarea aparține ministrului mediului, Gheorghe Hajder. Ultima modificare a legii s-a făcut în iulie 2025 și a intrat în vigoare în august 2025, În document se indică că dacă actul permisiv de mediu deținut expiră într-o perioadă de timp mai scurtă decât 12
Acum o oră
16:40
Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să apere flancul estic de Rusia # Realitatea.md
Franța ar putea fi lider al unei alianțe europene, parte a NATO, consideră politologul român Radu Albu Comănescu. Totuși, deocamdată francezii nu iau în calcul să suplimenteze numărul de militari trimiși în România, iar Germania și Regatul Unit nu au în plan să trimită trupe aici. Redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe flancul estic
16:40
VIDEO Drogurile, o problemă tot mai gravă: Ion Ceban cere lecții de prevenire în școli # Realitatea.md
Problema drogurilor reprezintă o îngrijorare majoră și este tot mai des discutată în societate. În acest context, primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat organizarea unor lecții în școli dedicate pericolului consumului substanțelor narcotice. Totodată, edilul afirmă că amploarea fenomenului devine tot mai alarmantă și necesită implicarea autorităților centrale. „O îngrijorare foarte mare și discutată tot
16:40
Când a fost ultima dată ministrul Sănătății la medic și cât a stat în rând? „Duc un mod de viață sănătos…” # Realitatea.md
Ministrul Sănătății consideră că digitalizarea va diminua rândurile la medici. Întrebat de jurnaliști când a avut ultima dată o programare la doctor și cât timp a petrecut în rând, ministrul Sănătății a spus că încearcă să aibă un mod de viață sănătos, iar unicul specialist pe care l-a vizitat recent a fost stomatologul. Din spusele
Acum 2 ore
16:10
Jardan: Renovarea Circului, Filarmonicii și crearea Centrului Universul sunt obiective, dar nu promite să le finalizeze # Realitatea.md
Renovarea Circului, Filarmonicii și crearea Centrului Universul sunt obiective prioritare pentru noul ministru al Culturii, Cristian Jardan. Oficialul, însă, a ezitat să facă promisiunea că le va duce la bun sfârșit. În discuțiile cu presa, oficialul a menționat că autoritățile vor „avansa pe finalizarea lucrărilor". Pe de altă parte, el a invocat costurile prea mari
16:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie protv.md. Constantin Țuțu, a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănești, pe sensul de intrare în țară dinspre Ucraina. Potrivit poliției, acesta s-ar fi prezentat benevol la frontieră, unde,
15:50
Aeroportul Chișinău intră în reconstrucție: 167 de milioane de lei pentru un terminal modern # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău" a lansat procedura de licitație publică deschisă pentru reconstrucția și extinderea Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga". Valoarea estimată a lucrărilor este de 166,8 milioane de lei, fără TVA, iar termenul de realizare a proiectului este de cel mult 19 luni de la semnarea contractului, valabil până
15:50
Fondatorul Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, găsit mort în închisoare # Realitatea.md
Faruk Fatih Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, Turcia, la câteva luni după ce fusese condamnat pentru fraudă și spălare de bani. El fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare pentru „înființarea, gestionarea și calitatea de membru al unei organizații în scopul comiterii
15:30
Agenția de presă IPN continuă implementarea proiectului „Integrare prin cooperare și informare", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, dedicat consolidării rezilienței informaționale și promovării unei înțelegeri profunde a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. În cadrul proiectului, agenția de presă realizează constant știri, interviuri și analize tematice
15:30
Creștere a cazurilor de viroze în Chișinău: peste 1 100 de îmbolnăviri raportate într-o săptămână # Realitatea.md
Municipiul Chișinău a înregistrat, în ultima săptămână, o creștere a numărului de cazuri de boli infecțioase, potrivit datelor prezentate de Centrul de Sănătate Publică. În total, au fost raportate 1 197 de îmbolnăviri, cu 150 mai multe față de săptămâna precedentă. Cele mai frecvente afecțiuni sunt infecțiile respiratorii acute, urmate de boli diareice, varicelă, gripă
15:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței operative de luni, 3 noiembrie, că urmează să aibă o serie de întrevederi cu noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, pentru a discuta problemele și prioritățile de dezvoltare ale Capitalei. „Avem un Guvern nou și am discutat cu prim-ministrul Alexandru Munteanu despre necesitatea unor
15:20
Procurorul Parisului: Jaful de la Luvru a fost comis nu de o rețea internațională de crimă, ci de hoți de cartier # Realitatea.md
Jaful spectaculos de la Luvru, estimat la peste 100 de milioane de dolari, ar fi fost comis nu de o rețea internațională de crimă organizată, ci de hoți de cartier din nordul Parisului, potrivit procurorului capitalei, Laure Beccuau. „Nu vorbim despre criminalitate cotidiană, dar nici despre grupări sofisticate. Este o infracțiune clasică, nu una organizată
Acum 4 ore
15:10
„Trebuie să prelungim tot ce este început de această guvernare, de Ala Nemerenco", susține noul ministru al Sănătății, Emil Ceban. În discuții cu echipa Realitatea, oficialul a vorbit despre prioritățile sale în noua funcție și despre obiectivele stabilite. Oficialul a spus că își dorește discuții cu șefii instituțiilor medicale și realizarea programelor stabilite, în special
15:00
Momente de panică în centrul Romei, în apropiere de Colosseum. În jurul orei 11:20, pe 3 noiembrie, o parte din Turnul dei Conti, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial. În urma incidentului, un muncitor român a rămas blocat la primul etaj al structurii, iar alți patru lucrători au fost salvați de echipele de intervenție. „Eram
14:50
Un șofer de 28 de ani a fost surprins circulând cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală, pe centura municipiului Chișinău, spre raionul Ialoveni. Pentru această încălcare gravă, tânărul, aflat la volanul unei Honda, riscă o amendă de până la 5.000 de lei sau suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 – 90
14:40
Președintele SUA Donald Trump spune că armele nucleare existente astăzi sunt suficiente să distrugă Pământul de 150 de ori. Acesta a vorbit, într-un interviu pentru CBS News, despre reînceperea testelor nucleare dar și despre problema denuclearizării. „Avem mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Și cred că ar trebui să facem ceva în privința
14:40
Rezultate importante ale agenției de presă IPN la finalul proiectului „Integrare prin cooperare și informare” # Realitatea.md
Agenția de presă IPN a finalizat implementarea proiectului „Integrare prin cooperare și informare", derulat în perioada mai – octombrie 2025, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Proiectul a avut ca scop consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și România prin promovarea informării corecte, echilibrate și prin crearea unui spațiu mediatic rezilient la dezinformare.
14:30
Lefurile profesorilor s-ar putea majora în 2026, însă nu se știe cât. Perciun promite și facilități pentru „Prima Casă” # Realitatea.md
Lefurile profesorilor ar putea crește în anul 2026. Cel puțin așa afirmă ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că Executivul negociază în cadrul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor chestiunea. Oficialul nu a precizat suma majorărilor. Potrivit lui, informații mai exacte vor fi anunțate atunci când se va definitiva noua lege a bugetului. Pentru cele
14:00
Guvernul nu va prezenta raport la 100 de zile de mandat? Premierul: Practică învechită, sovietică # Realitatea.md
Alexandru Munteanu consideră că prezentarea raportului la 100 de zile mandat este una învechită. În opinia sa, practica a fost preluată de la sovietici. Întrebat despre prioritățile pentru primele luni de activitate, premierul a menționat echipa formată de el va încerca să livreze rezultate. Potrivit șefului Executivului, miniștrii se vor axa pe atragerea investițiilor în
13:50
Au mințit sute de oameni cu „investiții online”. Trei bărbați reținuți și sechestru pe 100.000 $ # Realitatea.md
O grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive a fost destructurată în urma unei operațiuni complexe desfășurate de procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni. În rezultatul acțiunilor procesuale curente, au fost percheziționate domiciliile a trei bărbați, unul din ei fiind determinat ca organizatorul activității infracționale. Perchezițiile, efectuate la începutul lunii noiembrie, au vizat mai mulți membri
13:40
Alexandru Munteanu se poziționează ca un lider tehnocrat, orientat spre rezultate concrete și performanță administrativă. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Desemnarea premierului și formarea Guvernului: tradiție, inovație, legalitate", organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, modul în care Munteanu își definește obiectivele de guvernare arată o
13:30
Baletul Național JOC a celebrat 80 de ani de excelență printr-o gală aniversară de trei seri # Realitatea.md
Baletul Național JOC a marcat 80 de ani de activitate printr-un eveniment grandios, desfășurat pe 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu". Cele trei seri de gală au adus în fața publicului trei programe distincte, unite de aceeași legendă – JOC. Sub genericul „Gala Jubiliară JOC –
13:30
Maia Sandu participă la Summitul Euronews privind extinderea UE. Va susține și un discurs # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu va participa marți, 4 octombrie, la Summitul Euronews dedicat extinderii Uniunii Europene, un eveniment de amploare desfășurat la Bruxelles, dedicat procesului de aderare a noilor state. Prezența șefei statului coincide cu publicarea raportului anual al Comisiei Europene privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova. Reuniunea, cu genericul: „Uniunea se va extinde
13:30
Va merge peste Prut și va suna peste ocean!? Primele întrevederi și discuții ale lui Munteanu la început de mandat # Realitatea.md
Alexandru Munteanu planifică primele discuții cu oficiali de la București, Bruxelles și Washington la început de mandat. Premierul a dezvăluit jurnaliștilor că vrea să vorbească cu liderii europeni și americani, iar prima întrevedere oficială ar putea fi cu omologul român. Prim-ministrul nu a exclus și o vizită la Bruxelles. În același timp, deși vrea să
Acum 6 ore
13:10
Noii miniștri ai Finanțelor, Sănătății și Economiei au avut prima întâlnire cu echipele # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu prezintă astăzi, 3 noiembrie, noii miniștri de la Reintegrare, Economie, Finanțe, Sănătate, Muncă, Cultură, Justiție și Mediu. În cadrul prezentărilor, Emil Ceban, fost rector USMF, a vorbit despre necesitatea modernizării sistemului de sănătate și a cooperării dintre instituțiile medicale și autorități. Eugen Osmochescu a accentuat importanța creșterii economice, atragerii investițiilor și accelerării
13:10
Un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui gimnaziu. Geniștii au intervenit # Realitatea.md
Pe parcursul lunii octombrie 2025, geniștii Armatei Naționale au efectuat patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost descoperite și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. „În perioada vizată, militarii Batalionului Geniu „Codru" a fost solicitată în localitatea Manoilești, raionul Ungheni, unde a neutralizat un proiectil de
13:00
VIDEO Tâlhărie în Capitală: Doi tineri au agresat un bărbat și i-au sustras peste 19.000 de lei # Realitatea.md
Doi chișinăuieni, de 27 și 28 de ani, suspectați de tâlhă
12:40
73% dintre europeni cred că țara lor a avut de câștigat din apartenența la UE. Ce părere au vecinii # Realitatea.md
Un nou Eurobarometru arată că 73% dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. În România, procentul scade la 67%, unul dintre cele mai mici din blocul comunitar, alături de Grecia și Bulgaria. Pe forumuri, discuțiile despre cât de mult a schimbat Uniunea Europeană viața românilor au […] Articolul 73% dintre europeni cred că țara lor a avut de câștigat din apartenența la UE. Ce părere au vecinii apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni, scrie bani.md. Pe 24 octombrie, prețul […] Articolul Efectul sancțiunilor anti-Lukoil: Motorina s-a scumpit cu 83 de bani în zece zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Municipiul Chișinău rămâne principala localitate de reședință pentru refugiații ucraineni care beneficiază de protecție temporară în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație pentru perioada martie 2023 – noiembrie 2025, în capitală se află 50 179 de refugiați, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul înregistrat la nivel național. Doar în ultima […] Articolul Peste 50 de mii de refugiați ucraineni au statut de protecție temporară în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO cu o casă care a fost mistuită de flăcări în raionul Camenca. Pompierii au luptat cu focul aproape o oră # Realitatea.md
O casă a fost mistuită de flăcări în localitatea Severinovca, raionul Camenca. Incendiul s-a produs pe 2 noiembrie. Proprietarul nu locuiește în gospodăria cu pricină, iar fumul a fost observat de vecini. Aceștia au solicitat imediat intervenția pompierilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! La fața locului s-a stabilit că întreaga […] Articolul FOTO cu o casă care a fost mistuită de flăcări în raionul Camenca. Pompierii au luptat cu focul aproape o oră apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
În luna octombrie, mai multe zone din Chișinău au fost supuse unor cercetări arheologice care aduc noi informații despre istoria Capitalei. Activitățile au fost realizate de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. La situl Chișinău I („Pruncul”) au fost identificate trei complexe arheologice, două gropi menajere și urmele unei locuințe adâncite, […] Articolul FOTO Pagini necunoscute din istoria Chișinăului, scoase la lumină de arheologi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului # Realitatea.md
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare, […] Articolul Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Prima ediție a Glovo Academy a adus împreună antreprenori locali, oportunități de networking, speakeri cu experiență și povești de succes, într-un eveniment business modern și interactiv, desfășurat la Chișinău pe 24 octombrie. Evenimentul a adunat peste 50 de participanți, parteneri și reprezentanți ai mediului de afaceri din sectorul restaurantelor și serviciilor alimentare în Moldova și […] Articolul Glovo marchează 5 ani în Moldova prin lansarea primei ediții a Glovo Academy apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ca în UE! Refugiații ucraineni ar putea beneficia de protecție temporară în Moldova până în 2027 # Realitatea.md
Refugiații ucraineni ar putea beneficia de protecție temporară în Moldova până în 2027. Guvernul urmează să examineze un proiect privind continuitatea măsurii pe teritoriul țării noastre. Decizia ar urma să fie aprobată după ce și Uniunea Europeană a aprobat o hotărâre similară. Pe teritoriul UE, refugiații ucraineni vor primi protecție temporară cel puțin până pe […] Articolul Ca în UE! Refugiații ucraineni ar putea beneficia de protecție temporară în Moldova până în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Luna noiembrie, ultima din toamnă, se anunță a fi mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Conform prognozelor, temperatura medie a aerului va depăși valorile normale ale perioadei cu aproximativ +3 până la +5°C, ceea ce indică o lună de toamnă blândă, cu zile mai calde decât media […] Articolul Meteorologii anunță că lună noiembrie va fi mai caldă decât de obicei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Sărăcia lovește cel mai puternic în copii. Potrivit Biroului Național de Statistică, unul din trei copii din Republica Moldova trăiește în sărăcia absolută. Statisticile arată că familia acestui copil a avut anul trecut un venit mai mic de 3493 de lei pe lună. Dar statisticile groazei nu se termină. Unul din șase copii moldoveni știe […] Articolul Sărăcia din Republica Moldova are chip de copil apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi pot solicita votarea la locul aflării, prin intermediul urnei de vot mobilă. Conform legislației electorale, persoanele care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu pot ajunge la secția de votare, pot depune o cerere scrisă către biroul electoral al […] Articolul Alegătorii pot solicita urna mobilă pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Maxim Caraion face istorie în sporturile cu role: A devenit campion european la sărituri în înălțime # Realitatea.md
Maxim Caraion a făcut istorie pentru Republica Moldova, devenind cel mai tânăr campion european la sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la competiția pentru sporturile cu role, desfășurată în orașul italian Anagni. „În ultimul act, compatriotul nostru l-a învins pe favoritul gazdelor, italianul Gianmarco Savi, campion european. Podiumul a fost completat […] Articolul Maxim Caraion face istorie în sporturile cu role: A devenit campion european la sărituri în înălțime apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:00
Un bărbat nevăzător de 68 de ani, căzut într-o groapă la Căușeni. Pompierii l-au salvat # Realitatea.md
Un bărbat de 68 de ani, nevăzător, a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 31 octombrie. Potrivit IGSU, bărbatul ar fi plecat de acasă fără a fi observat de familie, iar soția sa a alertat […] Articolul Un bărbat nevăzător de 68 de ani, căzut într-o groapă la Căușeni. Pompierii l-au salvat apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
A început programul de compensații la căldură: Cum vor ajunge banii în contul beneficiarilor # Realitatea.md
Procesul de depunere a cererilor pentru compensațiile la căldură a început astăzi, 3 noiembrie, și va continua până pe 28 noiembrie, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. „Cetățenii deja cunosc acest proces. […] Articolul A început programul de compensații la căldură: Cum vor ajunge banii în contul beneficiarilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Noii detalii despre incendiul de la Vatra: Mașina a luat foc după ce șoferul s-a izbit de un obstacol # Realitatea.md
Noi informații despre mașina cuprinsă de flăcări în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unui automobil Renault, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit carosabilul și s-a izbit de un obstacol, după care vehiculul a luat foc. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Șoferul a fost […] Articolul Noii detalii despre incendiul de la Vatra: Mașina a luat foc după ce șoferul s-a izbit de un obstacol apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Republica Moldova va reveni la concursul Eurovision Song Contest în anul 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate de Teleradio Moldova la Arena Chișinău. Moldova s-a retras din competiția Eurovision 2025 „în urma unei analize detaliate a situației actuale și a provocărilor economice, administrative […] Articolul Moldova revine la Eurovision în 2026, după o pauză de un an apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Forța Fermierilor îi răspunde Victoriei Belous: ”Ipocrizie de la tribuna Parlamentului” # Realitatea.md
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputatul PAS, Victoria Belous, fost ministru al Finanțelor. Agricultorii o acuză de „ipocrizie și manipulare”. Potrivit organizației, în timpul ședinței au fost aduse acuzații nefondate la adresa reprezentanților sectorului agricol, prezentându-i drept persoane care fac evaziune și trăiesc din banii statului. […] Articolul Forța Fermierilor îi răspunde Victoriei Belous: ”Ipocrizie de la tribuna Parlamentului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a zguduit luni dimineață orașul Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului. În urma seismului, cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 300 au fost rănite. Seismul s-a produs la o adâncime de 28 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat în apropierea orașului cu peste jumătate de milion […] Articolul Cutremur puternic în nordul Afganistanului: cel puțin 20 de morți și sute de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Doi bărbați din nordul țării, trimiși după gratii pentru trafic de droguri de 200.000 de lei # Realitatea.md
Doi bărbați din raionul Drochia, în vârstă de 51 și 43 de ani, au fost condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după ce au fost prinși cu o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Potrivit procurorilor, aceștia vindeau droguri de tip PVP, cunoscute sub denumirea de „sare”, substanță […] Articolul VIDEO Doi bărbați din nordul țării, trimiși după gratii pentru trafic de droguri de 200.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare după ce, împreună cu un prieten, a bătut grav o persoană în Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 iulie 2025, când cei doi au atacat victima și i-au provocat răni serioase, inclusiv fracturi la cap și față. […] Articolul Condamnat pentru că a bătut o persoană: 7 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bronz pentru Moldova: Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au strălucit Campionatele Europene # Realitatea.md
Sportivele Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus Republicii Moldova trei medalii la Campionatele Europene U20 și U23. „Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere […] Articolul Bronz pentru Moldova: Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au strălucit Campionatele Europene apare prima dată în Realitatea.md.
