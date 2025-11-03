Un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui gimnaziu. Geniștii au intervenit
Realitatea.md, 3 noiembrie 2025 13:10
Pe parcursul lunii octombrie 2025, geniștii Armatei Naționale au efectuat patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost descoperite și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. „În perioada vizată, militarii Batalionului Geniu „Codru" a fost solicitată în localitatea Manoilești, raionul Ungheni, unde a neutralizat un proiectil de […]
Baletul Național JOC a celebrat 80 de ani de excelență printr-o gală aniversară de trei seri # Realitatea.md
Baletul Național JOC a marcat 80 de ani de activitate printr-un eveniment grandios, desfășurat pe 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu". Cele trei seri de gală au adus în fața publicului trei programe distincte, unite de aceeași legendă – JOC. Sub genericul „Gala Jubiliară JOC – […]
Maia Sandu participă la Summitul Euronews privind extinderea UE. Va susține și un discurs # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu va participa marți, 4 octombrie, la Summitul Euronews dedicat extinderii Uniunii Europene, un eveniment de amploare desfășurat la Bruxelles, dedicat procesului de aderare a noilor state. Prezența șefei statului coincide cu publicarea raportului anual al Comisiei Europene privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova. Reuniunea, cu genericul: „Uniunea se va extinde […]
Va merge peste Prut și va suna peste ocean!? Primele întrevederi și discuții ale lui Munteanu la început de mandat # Realitatea.md
Alexandru Munteanu planifică primele discuții cu oficiali de la București, Bruxelles și Washington la început de mandat. Premierul a dezvăluit jurnaliștilor că vrea să vorbească cu liderii europeni și americani, iar prima întrevedere oficială ar putea fi cu omologul român. Prim-ministrul nu a exclus și o vizită la Bruxelles. În același timp, deși vrea să […]
Noii miniștri ai Finanțelor, Sănătății și Economiei au avut prima întâlnire cu echipele # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu prezintă astăzi, 3 noiembrie, noii miniștri de la Reintegrare, Economie, Finanțe, Sănătate, Muncă, Cultură, Justiție și Mediu. În cadrul prezentărilor, Emil Ceban, fost rector USMF, a vorbit despre necesitatea modernizării sistemului de sănătate și a cooperării dintre instituțiile medicale și autorități. Eugen Osmochescu a accentuat importanța creșterii economice, atragerii investițiilor și accelerării […]
VIDEO Tâlhărie în Capitală: Doi tineri au agresat un bărbat și i-au sustras peste 19.000 de lei # Realitatea.md
Doi chișinăuieni, de 27 și 28 de ani, suspectați de tâlhărie, au fost reținuți de poliție. Potrivit Poliției Naționale, suspecții ar fi cunoscut un bărbat și, ulterior, deplasându-se împreună într-o zonă împădurită din sectorul Rîșcani al Capitalei, l-ar fi atacat și agresat fizic, după care i-au sustras în mod deschis bani de peste 19 000 […]
73% dintre europeni cred că țara lor a avut de câștigat din apartenența la UE. Ce părere au vecinii # Realitatea.md
Un nou Eurobarometru arată că 73% dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. În România, procentul scade la 67%, unul dintre cele mai mici din blocul comunitar, alături de Grecia și Bulgaria. Pe forumuri, discuțiile despre cât de mult a schimbat Uniunea Europeană viața românilor au […]
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni, scrie bani.md. Pe 24 octombrie, prețul […]
Municipiul Chișinău rămâne principala localitate de reședință pentru refugiații ucraineni care beneficiază de protecție temporară în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație pentru perioada martie 2023 – noiembrie 2025, în capitală se află 50 179 de refugiați, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul înregistrat la nivel național. Doar în ultima […]
FOTO cu o casă care a fost mistuită de flăcări în raionul Camenca. Pompierii au luptat cu focul aproape o oră # Realitatea.md
O casă a fost mistuită de flăcări în localitatea Severinovca, raionul Camenca. Incendiul s-a produs pe 2 noiembrie. Proprietarul nu locuiește în gospodăria cu pricină, iar fumul a fost observat de vecini. Aceștia au solicitat imediat intervenția pompierilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! La fața locului s-a stabilit că întreaga […]
În luna octombrie, mai multe zone din Chișinău au fost supuse unor cercetări arheologice care aduc noi informații despre istoria Capitalei. Activitățile au fost realizate de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă". La situl Chișinău I („Pruncul") au fost identificate trei complexe arheologice, două gropi menajere și urmele unei locuințe adâncite, […]
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului # Realitatea.md
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare, […]
Prima ediție a Glovo Academy a adus împreună antreprenori locali, oportunități de networking, speakeri cu experiență și povești de succes, într-un eveniment business modern și interactiv, desfășurat la Chișinău pe 24 octombrie. Evenimentul a adunat peste 50 de participanți, parteneri și reprezentanți ai mediului de afaceri din sectorul restaurantelor și serviciilor alimentare în Moldova și […]
Ca în UE! Refugiații ucraineni ar putea beneficia de protecție temporară în Moldova până în 2027 # Realitatea.md
Refugiații ucraineni ar putea beneficia de protecție temporară în Moldova până în 2027. Guvernul urmează să examineze un proiect privind continuitatea măsurii pe teritoriul țării noastre. Decizia ar urma să fie aprobată după ce și Uniunea Europeană a aprobat o hotărâre similară. Pe teritoriul UE, refugiații ucraineni vor primi protecție temporară cel puțin până pe […]
Luna noiembrie, ultima din toamnă, se anunță a fi mai caldă și mai uscată decât în mod obișnuit, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Conform prognozelor, temperatura medie a aerului va depăși valorile normale ale perioadei cu aproximativ +3 până la +5°C, ceea ce indică o lună de toamnă blândă, cu zile mai calde decât media […]
Sărăcia lovește cel mai puternic în copii. Potrivit Biroului Național de Statistică, unul din trei copii din Republica Moldova trăiește în sărăcia absolută. Statisticile arată că familia acestui copil a avut anul trecut un venit mai mic de 3493 de lei pe lună. Dar statisticile groazei nu se termină. Unul din șase copii moldoveni știe […]
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi pot solicita votarea la locul aflării, prin intermediul urnei de vot mobilă. Conform legislației electorale, persoanele care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu pot ajunge la secția de votare, pot depune o cerere scrisă către biroul electoral al […]
Maxim Caraion face istorie în sporturile cu role: A devenit campion european la sărituri în înălțime # Realitatea.md
Maxim Caraion a făcut istorie pentru Republica Moldova, devenind cel mai tânăr campion european la sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la competiția pentru sporturile cu role, desfășurată în orașul italian Anagni. „În ultimul act, compatriotul nostru l-a învins pe favoritul gazdelor, italianul Gianmarco Savi, campion european. Podiumul a fost completat […]
Un bărbat nevăzător de 68 de ani, căzut într-o groapă la Căușeni. Pompierii l-au salvat # Realitatea.md
Un bărbat de 68 de ani, nevăzător, a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 31 octombrie. Potrivit IGSU, bărbatul ar fi plecat de acasă fără a fi observat de familie, iar soția sa a alertat […]
A început programul de compensații la căldură: Cum vor ajunge banii în contul beneficiarilor # Realitatea.md
Procesul de depunere a cererilor pentru compensațiile la căldură a început astăzi, 3 noiembrie, și va continua până pe 28 noiembrie, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, sistemul și procedura de acordare a compensațiilor rămân aceleași ca anul trecut. „Cetățenii deja cunosc acest proces. […]
Noii detalii despre incendiul de la Vatra: Mașina a luat foc după ce șoferul s-a izbit de un obstacol # Realitatea.md
Noi informații despre mașina cuprinsă de flăcări în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unui automobil Renault, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit carosabilul și s-a izbit de un obstacol, după care vehiculul a luat foc. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Șoferul a fost […]
Republica Moldova va reveni la concursul Eurovision Song Contest în anul 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate de Teleradio Moldova la Arena Chișinău. Moldova s-a retras din competiția Eurovision 2025 „în urma unei analize detaliate a situației actuale și a provocărilor economice, administrative […]
Forța Fermierilor îi răspunde Victoriei Belous: ”Ipocrizie de la tribuna Parlamentului” # Realitatea.md
Asociația „Forța Fermierilor" a reacționat dur la declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputatul PAS, Victoria Belous, fost ministru al Finanțelor. Agricultorii o acuză de „ipocrizie și manipulare". Potrivit organizației, în timpul ședinței au fost aduse acuzații nefondate la adresa reprezentanților sectorului agricol, prezentându-i drept persoane care fac evaziune și trăiesc din banii statului. […]
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a zguduit luni dimineață orașul Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului. În urma seismului, cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 300 au fost rănite. Seismul s-a produs la o adâncime de 28 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat în apropierea orașului cu peste jumătate de milion […]
VIDEO Doi bărbați din nordul țării, trimiși după gratii pentru trafic de droguri de 200.000 de lei # Realitatea.md
Doi bărbați din raionul Drochia, în vârstă de 51 și 43 de ani, au fost condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după ce au fost prinși cu o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Potrivit procurorilor, aceștia vindeau droguri de tip PVP, cunoscute sub denumirea de „s
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare după ce, împreună cu un prieten, a bătut grav o persoană în Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 iulie 2025, când cei doi au atacat victima și i-au provocat răni serioase, inclusiv fracturi la cap și față. […] Articolul Condamnat pentru că a bătut o persoană: 7 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Bronz pentru Moldova: Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au strălucit Campionatele Europene # Realitatea.md
Sportivele Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus Republicii Moldova trei medalii la Campionatele Europene U20 și U23. „Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de până la 77 de kilograme. Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere […] Articolul Bronz pentru Moldova: Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au strălucit Campionatele Europene apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Popșoi, în vizită de lucru la Samarkand pentru a participa la Conferința Generală a UNESCO # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se va afla, în perioada 3–4 noiembrie, într-o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. […] Articolul Ministrul Popșoi, în vizită de lucru la Samarkand pentru a participa la Conferința Generală a UNESCO apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Deputatul PAS care s-a ales cu biroul vizavi de veceu pe care s-a plâns Vasile Costiuc # Realitatea.md
„Acesta este noul meu birou și este lângă… (n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului. Aici voi avea ședințele cu instituțiile în subordine, cu cetățenii care vor veni la audiență, dar nu voi uita să merg în teritoriu”, a transmis Sergiu Lazarencu, fostul ministru […] Articolul VIDEO Deputatul PAS care s-a ales cu biroul vizavi de veceu pe care s-a plâns Vasile Costiuc apare prima dată în Realitatea.md.
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind […] Articolul Returnezi ambalajul, primești 2 lei. Sistem nou de reciclare în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane, relatează Rotalianul […] Articolul Zeci de moldoveni, exploatați la ferme de pepeni și dovleci în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele României anunță despre vizita șefului NATO. Un eveniment coincide cu retragerea militarilor americani # Realitatea.md
Președintele Nicușor Dan a anunțat, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria București, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna curentă. Potrivit acestuia, va sosi în București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie. NATO-Industry Forum 2025 la Bucureşti – relevanţa pentru […] Articolul Președintele României anunță despre vizita șefului NATO. Un eveniment coincide cu retragerea militarilor americani apare prima dată în Realitatea.md.
Traficul aerian de la aeroportul din Bremen a fost suspendat temporar duminică seara din cauza unei drone de origine necunoscută, a transmis poliția germană. Aparatul a fost reperat „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei locale 19:30. În consecinţă, controlul aerian, în acord cu poliţia federală, a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare. […] Articolul Traficul aerian la Bremen, suspendat temporar din cauza unei drone necunoscute apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump respinge, deocamdată, ideea furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu ia în considerare, cel puţin pentru moment, un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, transmite Reuters. Liderul de la Casa Albă s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde astfel de rachete ţărilor […] Articolul Donald Trump respinge, deocamdată, ideea furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Tranziția Venus din Balanță către Jupiter în Rac atrage atenția asupra finanțelor și a relațiilor personale. Este un moment bun pentru a fi precaut în gestionarea banilor și pentru a aprecia relațiile importante din viața ta. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Încrederea în tine este la cote maxime și se reflectă în fiecare proiect. […] Articolul Horoscop 3 noiembrie 2025: Zi favorabilă pentru Balanțe apare prima dată în Realitatea.md.
Ministra Muncii și Protecției Sociale relansează programul „Ajutor la Contor”. RLIVE transmite în direct # Realitatea.md
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a primi compensații la energie în perioada sezonului rece 2025-2026. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, va susține o conferință de presă, dedicată relansării programului guvernamental „Ajutor la Contor”, la ora 10:00, în cadrul căreia va oferi informații despre mecanismul […] Articolul Ministra Muncii și Protecției Sociale relansează programul „Ajutor la Contor”. RLIVE transmite în direct apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat astăzi, 3 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar. Un euro are valoarea de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 04 bani. Leul românesc costă 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească costă 20 de bani, iar hrivna ucraineană – 40 […] Articolul Curs valutar 3 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Tragedie într-o locuință din Hîrtop: O femeie a murit, iar concubinul a fost internat în stare gravă # Realitatea.md
O tragedie cumplită s-a produs pe 2 noiembrie în localitatea Hîrtop, raionul Grigoriopol. O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu care a mistuit locuința în care se afla, iar concubinul ei a fost transportat în stare gravă la spital. Camera în care se afla victima a ars complet. Parțial au fost distruse acoperișul casei, veranda […] Articolul FOTO Tragedie într-o locuință din Hîrtop: O femeie a murit, iar concubinul a fost internat în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, 3 noiembrie, vom avea parte de cer variabil fără precipitații, iar vântul va sufla slab pe întreg teritoriul țării. Temperaturile diurne vor urca până la +17°C, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la +1°C. În Nord, maximele vor atinge +18°C, iar minimele nocturne vor fi de aproximativ +8°C. În Centru, termometrele […] Articolul Vreme frumoasă și fără precipitații pe 3 noiembrie: Temperaturi de până la +20°C apare prima dată în Realitatea.md.
Un automobil de model Renault Megane a fost cuprins de flăcări la ieșirea din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Contactată de realitatea.md ofițera de presă a IGSU, Liliana Pușcașu susține că la fața locului au intervenit două echipe de pompieri. „Echipajele de intervenție au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, însă mașina a ars în […] Articolul VIDEO Incendiu la ieșirea din orașul Vatra: Un automobil a ars în totalitate apare prima dată în Realitatea.md.
SUA avertizează China: Tarifele vamale pot crește dacă nu respectă acordul privind metalele rare # Realitatea.md
Statele Unite sunt pregătite să majoreze taxele vamale aplicate Chinei dacă Beijingul nu își respectă promisiunea de a nu bloca exporturile de metale rare, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Autoritățile chineze au anunțat joi suspendarea, pentru o perioadă de un an, a restricțiilor suplimentare impuse la 9 octombrie asupra exporturilor de metale […] Articolul SUA avertizează China: Tarifele vamale pot crește dacă nu respectă acordul privind metalele rare apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă în Belgia: Se investighează o nouă apariţie a unor drone deasupra unei baze militare # Realitatea.md
Poliţia din Belgia investighează o nouă intruziune a unor drone deasupra unei baze militare aeriene, a declarat duminică ministrul apărării Theo Francken, după ce recent deja au fost semnalate alte apariţii ale unor drone în zone militare din ţară. Guvernul a primit sâmbătă rapoarte cu privire la drone care zburau deasupra bazei aeriene Kleine Brogel […] Articolul Alertă în Belgia: Se investighează o nouă apariţie a unor drone deasupra unei baze militare apare prima dată în Realitatea.md.
Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” # Realitatea.md
Un spectacol faraonic a marcat sâmbătă seara, 1 noiembrie curent, inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, informează hotnews.ro. „Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” în fața unui public […] Articolul Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații” apare prima dată în Realitatea.md.
Italia: Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă # Realitatea.md
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă, 1 noiembrie curent, în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige, nordul Italiei, au informat serviciile de salvare alpine italiene, informează news.ro. Avalanşa, care s-a produs la aproximativ 3.200 de metri […] Articolul Italia: Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă apare prima dată în Realitatea.md.
Pentru mulți elevi din raionul Taraclia, drumul spre școală s-a schimbat radical. Noile autobuze școlare oferă nu doar confort, ci și siguranță, devenind o parte importantă din rutina zilnică a copiilor. Potrivit Ministerului Educației și cercetării, cu sisteme moderne de protecție, aer condiționat și locuri confortabile, aceste mijloace de transport asigură o călătorie plăcută și […] Articolul Elevii din Taraclia călătoresc mai sigur și confortabil cu noile autobuze școlare apare prima dată în Realitatea.md.
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an # Realitatea.md
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deși în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunțat furnizorul global de date LSEG, […] Articolul Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate au scăzut cu 3,4% în primele zece luni din acest an apare prima dată în Realitatea.md.
Un șofer în stare de ebrietate a fost oprit de un echipaj de carabinieri din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGC în orașul Bălți. Echipa a intervenit prompt după ce a observat că automobilul se deplasa haotic pe o stradă din municipiu. Mașina a fost trasă pe dreapta, iar în timpul discuției, carabinierii au simțit […] Articolul Un șofer în stare de ebrietate, oprit de carabinierii din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
NATO e din nou în alertă, după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia # Realitatea.md
NATO este, din nou, în alertă. Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg, despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane. Baza NATO are un sistem de detecție a dronelor, care i-a alertat pe militarii staționați acolo, transmite antena3.ro. Până la sosirea poliției, scrie presa din […] Articolul NATO e din nou în alertă, după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie a decedat într-un incendiu devastator care a izbucnit într-o locuință din localitatea Hîrtop, din stânga Nistrului. Potrivit primelor informații, un bărbat de 52 de ani a reușit să iasă din casă și a chemat vecinii pentru a alerta pompierii. Însă, în locuință se afla și concubina acestuia, care nu a supraviețuit. Pompierii din […] Articolul Tragedie în Hîrtop: O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Șefa MAI: În 2025 au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie # Realitatea.md
În anul 2025, în Republica Moldova au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie. Datele au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Ordonanța de protecție este o măsură juridică menită să asigure siguranța victimelor violenței domestice. Aceasta poate fi emisă […] Articolul VIDEO Șefa MAI: În 2025 au fost emise 700 de ordonanțe de protecție în cazuri de violență în familie apare prima dată în Realitatea.md.
