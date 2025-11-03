Încă o rundă de subscrieri la eVMS, lansată. Moldovenii pot investi pentru 3 și 4 ani

11:20

Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi pot solicita votarea la locul aflării, prin intermediul urnei de vot mobilă. Conform legislației electorale, persoanele care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu pot ajunge la secția de votare, pot depune o cerere scrisă către biroul electoral al […]