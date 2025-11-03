„Cooperare și solidaritate europeană”. Germania și R. Moldova construiesc infrastructura care va aduce apă sigură în Regiunea Centru
Radio Chisinau, 3 noiembrie 2025 21:05
Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a inspectat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu sprijinul financiar al Băncii Germane de Dezvoltare KfW, și va asigura apă potabilă sigură pentru zeci de mii de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași, transmite MOLDPRES.
• • •
„Au scris din nou istorie”. Maia Sandu felicită performanța obținută de elevii din R. Moldova la Olimpiada Globală de Robotică # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare elevilor din R. Moldova acare u obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama.
Peste 4.600 de ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova de la începutul invaziei ruse în Ucraina # Radio Chisinau
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova, de la începutul invaziei ruse în țara vecină. Potrivit Inspectoratul General pentru Migrație, 2.692 de ucraineni deja au obținut cetățenia R. Moldova, în timp ce 2.974 au fost recunoscuți oficial ca cetățeni moldoveni, fiind născuți în Ucraina din părinți originari din Republica Moldova.
CNAS a alocat banii necesari pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 218,7 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii.
Ședință la București, convocată la solicitarea Ambasadei Republicii Moldova. Sunt căutate soluții pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la frontieră # Radio Chisinau
La data de 3 noiembrie 2025, în contextul eforturilor Ambasadei Republicii Moldova în România de a sprijini producătorii moldoveni care doresc să exporte produsele pe piața Uniunii Europene, la solicitarea misiunii diplomatice, autoritățile române au convocat o ședință interinstituțională care a reunit responsabili din cadrul Cancelariei Prim-ministrului României, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Poliției de Frontieră. Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la punctele de trecere a frontierei cu România.
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, să fie aplicat aplicat sechestru pe casa lui de locuit și teritoriul aferent, 600 de mii de lei din contul bancar și încă 3,5 milioane de lei pe episodul de îmbogățire ilicită. solicitarea acuzării a fost enunțată de procurorul de caz, Elena Cazacov, transmite IPN.
Contract istoric cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în România. O investiție de 500 de milioane de euro # Radio Chisinau
Programul premierului Ilie Bolojan pentru luni, 3 noiembrie, este centrat pe relațiile economice și industriale dintre România și compania germană Rheinmetall AG, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de apărare din Europa.
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Radio Chisinau
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova de Guvern prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei, transmite MOLDPRES.
Doi români răniți în urma prăbușirii unei părți a turnului medieval Torre dei Conti din Roma. Precizările MAE # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, confirmă că doi români au fost răniți în urma prăbușirii, luni după-amiază, a unei părți a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului și a Forumului Roman, aflat în renovare.
O nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat. Opțiunile de investiții pentru cetățeni # Radio Chisinau
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna anterioară. Cei mai afectați sunt copii, cu o pondere de 65 la sută, informează MOLDPRES.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă # Radio Chisinau
Marea Britanie a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru ca armata ucraineană să poată continua să lovească în adâncul Rusiei, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, decizia a fost luată pentru a completa stocurile de arme ale Kievului înainte de sezonul de iarnă — la Londra se tem că în această perioadă Kremlinul va intensifica atacurile asupra populației civile din țara vecină.
Serviciul Vamal atenționează asupra unor tentative de escrocherie. Instituția menționează că nu trimite mesaje despre colete reținute la vamă # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.
Zestrea Neamului | Petre Neamțu: „Orchestra Folclor este ca un șirag de mărgele la gâtul poporului român" (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
A fost semnat Acordul Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei.
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a lansat licitația publică pentru reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri. Administrația aerogării precizează că proiectul prevede reconfigurarea parțială a spațiilor existente și extinderea acestora, pentru a îmbunătăți confortul și fluxul pasagerilor, transmite IPN.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Republica Moldova trece printr-o transformare economică semnificativă, iar România rămâne principalul partener comercial” # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost unul al încercărilor pentru România și Republica Moldova, iar 2026 vine cu provocarea de a construi pe transformarea ce, deja, s-a petrecut în anii precedenți, a declarat, luni, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ # Radio Chisinau
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ.
Maia Sandu pleacă în vizită de lucru la Bruxelles. Președinta R. Moldova are programate întrevederi cu demnitari de rang înalt ai Uniunii Europene # Radio Chisinau
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.
Încasările la Bugetul public național în zece luni ale anului curent, în creștere cu 13,8% # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 66,5 miliarde lei pentru 10 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în raport cu perioada similară a anului precedent.
Ucraina a trimis zeci de drone în adâncul Rusiei. O nouă rafinărie a fost afectată de o serie de explozii # Radio Chisinau
O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina.
Republica Moldova revine la Eurovision. Format nou al selecției naționale și jurați internaționali # Radio Chisinau
Moldova va participa la Eurovision Song Contest 2026, după un an de pauză, a anunțat compania publică Teleradio-Moldova. Selecția națională va avea un nou format și va fi coordonată de producătorii Serghei Orlov și Roman Burlaca, pentru a asigura profesionism și transparență, transmite IPN.
Andrian Gavriliță, prima întâlnire cu echipa ministerului Finanțelor. Modernizarea sistemului financiar, printre prioritățile noului ministru (FOTO) # Radio Chisinau
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit Victoriei Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice.
Complexe arheologice descoperite în Chișinău, inclusiv în nucleul istoric al orașului # Radio Chisinau
Trei complexe arheologice care aparțin culturii Chișinău–Corlăteni au fost identificate în timpul cercetărilor organizate în diverse zone ale capitalei, pe parcursul lunii octombrie, transmite IPN.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de mâine, 4 noiembrie.
FOTO | S-a predat ștafeta. Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, prezentat echipei # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu.
Ora de muzică | Keith Emerson (1944-2016), mare compozitor și interpret la instrumente cu clape britanic (audio) # Radio Chisinau
Istoria unui mare muzician, care a schimbat lumea muzicii.
Poliția: 56 de conducători auto au fost prinși băuți la volan sau sub influența narcoticelor în weekend # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4400 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat astăzi colectivului ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime # Radio Chisinau
Performanță de excepție pentru sporturile cu role din Republica Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la Campionatul European desfășurat în orașul Anagni, Italia.
De astăzi, cetățenii se pot înregistra pentru a primi ajutor la plata facturilor la energie. Cum vor fi acordate compensațiile # Radio Chisinau
De astăzi, 3 noiembrie, consumatorii din Republica Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de ajutor la plata facturilor la energie în sezonul rece 2025–2026. Măsura face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, lansat în 2022 și destinat familiilor vulnerabile.
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul din Ucraina. Noile obiective ale armatei ruse # Radio Chisinau
Trupele rusești au redus probabil intensitatea atacurilor în direcția Kostantinivka, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare a Războiului, care citează un subofițer ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk.
15 blocuri locative mici din țară au fost supuse unui audit energetic gratuit, care reflectă câtă energie consumă clădirile, precum și ce soluții pot fi aplicate pentru a reduce pierderile și facturile. Zece blocuri au fost selectate pentru elaborarea documentației tehnice de proiect, necesară pentru reabilitare energetică, transmite IPN.
Încasări de peste 771 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat peste 771,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 33,4 miliarde lei.
Trei medalii de bronz pentru Republica Moldova la Campionatele Europene de haltere sub 20 și 23 de ani # Radio Chisinau
Performanță remarcabilă pentru halterofilele din Republica Moldova la Campionatele Europene de tineret și juniori (U20 și U23), desfășurate în Albania. Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au urcat pe podium și au adus trei medalii de bronz pentru țara noastră.
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 16 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 913 traversări.
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obțină rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează, în perioada 3-4 noiembrie o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO.
Un automobil a fost distrus în totalitate de flăcări în seara zilei de 2 noiembrie 2025, în orașul Vatra, municipiul Chișinău.
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și patru bani.
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață. Primul bilanț privind victimele (VIDEO) # Radio Chisinau
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului, ucigând cel puțin 200 persoane și rănind peste 320, potrivit primului bilanț al autorităților, numărul victimelor urmând probabil să crească, transmite Reuters.
Elevii din R. Moldova impresionează la Olimpiada Globală de Robotică. Aceștia au obținut premiul pentru Inovație în Inginerie # Radio Chisinau
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova au obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama. Evenimentul a reunit echipe din peste 190 de țări, reunind tineri pasionați de știință, tehnologie și inovație, comunică MOLDPRES.
Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o forță de care trebuie să se țină seama în peisajul hotelier de lux. După ce a ajuns de două ori în topul celor mai bune 50 de hoteluri din lume, proprietatea de 65 de etaje a ocupat primul loc în acest an, scrie CNN.
Vicepremierul Valeriu Chiveri susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene „în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova”. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți, transmite IPN.
Adriana Conac a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de Haltere Under 20, desfășurat în Albania. Halterofila a cucerit medalia de bronz în proba de smuls, la categoria de greutate 69 kg, reușind să ridice 92 kg, comunică MOLDPRES.
Atenționare de călătorie care planifică să meargă în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet # Radio Chisinau
Autoritățile bulgare vor suspenda temporar circulația rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile pentru zeci de tineri și elevi din întreaga țară, oferindu-le ocazia de a descoperi democrația în acțiune, comunică MOLDPRES.
