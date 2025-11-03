„Cooperare și solidaritate europeană”. Germania și R. Moldova construiesc infrastructura care va aduce apă sigură în Regiunea Centru

19:45

La data de 3 noiembrie 2025, în contextul eforturilor Ambasadei Republicii Moldova în România de a sprijini producătorii moldoveni care doresc să exporte produsele pe piața Uniunii Europene, la solicitarea misiunii diplomatice, autoritățile române au convocat o ședință interinstituțională care a reunit responsabili din cadrul Cancelariei Prim-ministrului României, Autorității Vamale Române, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Poliției de Frontieră. Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la punctele de trecere a frontierei cu România.