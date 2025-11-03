Cetățenii vor putea returna ambalajele. Minimum 2 lei pentru fiecare recipient

14:45

Noul guvern va avea de realizat rapid reforme și totodată să genereze bunăstare pentru cetățeni. Cea mai solicitantă muncă în direcția armonizării legislației naționale la aquis-ul european o vor avea Biroul pentru integrare europeană și Ministerul Justiției. Faptul Alexandru Munteanu vine din afară administrației publice este un atu pe care poate să-l exploateze, pentru că nu are legături cu oamenii din interiorul sistemului care să-l preseze, a comentat pentru Radio Chișinău expertul Andrei Curăraru.