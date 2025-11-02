Atenționare de călătorie care planifică să meargă în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet

13:25

Parteneriatul Pentru Dezvoltare Durabilă România-Republica Moldova (PDDRM) are mai mult de un an de activitate, timp în care peste 100 de firme de pe ambele maluri ale Prutului au început colaborări directe în domenii precum construcții, agricultură, IT și energie. Este afirmația președintelui PDDRM, Laurențiu Pavelescu care, într-un interviu acordat postului Radio Chișinău, a precizat că organizația pe care o conduce este o manifestare largă pentru companii din varii domenii de activitate de pe ambele maluri ale Prutului.