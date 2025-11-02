Zeci de tineri și elevi au vizitat săptămâna trecută clădirea Legislativului
Radio Chisinau, 3 noiembrie 2025 00:25
Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile pentru zeci de tineri și elevi din întreaga țară, oferindu-le ocazia de a descoperi democrația în acțiune, comunică MOLDPRES.
Elevii din R. Moldova impresionează la Olimpiada Globală de Robotică. Aceștia au obținut premiul pentru Inovație în Inginerie # Radio Chisinau
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova au obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama. Evenimentul a reunit echipe din peste 190 de țări, reunind tineri pasionați de știință, tehnologie și inovație, comunică MOLDPRES.
Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o forță de care trebuie să se țină seama în peisajul hotelier de lux. După ce a ajuns de două ori în topul celor mai bune 50 de hoteluri din lume, proprietatea de 65 de etaje a ocupat primul loc în acest an, scrie CNN.
Vicepremierul Valeriu Chiveri susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene „în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova”. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți, transmite IPN.
Adriana Conac a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de Haltere Under 20, desfășurat în Albania. Halterofila a cucerit medalia de bronz în proba de smuls, la categoria de greutate 69 kg, reușind să ridice 92 kg, comunică MOLDPRES.
Atenționare de călătorie care planifică să meargă în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet # Radio Chisinau
Autoritățile bulgare vor suspenda temporar circulația rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile pentru zeci de tineri și elevi din întreaga țară, oferindu-le ocazia de a descoperi democrația în acțiune, comunică MOLDPRES.
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România și din alte țări de pe flancul estic, scrie presa ucraineană # Radio Chisinau
O alianță bipartită formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul american intenționează să blocheze planul controversat al administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO, potrivit unor surse din legislativul american citate de Kyiv Post.
Ala Nemerenco, la încheierea mandatului de ministră a Sănătății: „Schimbarea sistemului medical a fost declanșată și s-a produs” # Radio Chisinau
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”, comunică MOLDPRES.
România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. Pe ce stadion ar urma să aibă loc evenimentul # Radio Chisinau
Federația Română de Fotbal (FRF) anunță candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Meciul ar urma să aibă loc pe Arena Națională din București.
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătăin Drulă la Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna viitoare.
