CNAS a alocat banii necesari pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii

00:25

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”, comunică MOLDPRES.