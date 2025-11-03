Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ

12:00

Invitatul emisiunii este părintele Grigorie Benea, parohul Mănăstirii Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla, din Gherla, județul Cluj, România. Înființată pe locul fostei gunoiști, unde comuniștii aruncau corpurile deținuților politici, scopul Mănăstirii este de a-i comemora pe martirii închisorilor comuniste, de a educa tinerele generații în spiritul respectului pentru trecutul și istoria neamului, de a atrage atenția opiniei publice că până azi aceștia zac aici fără morminte și cruci.