Contribuabilii, notificați de Fisc despre erorile din Declarațiile TVA
Bani.md, 3 noiembrie 2025 17:00
Începând cu 1 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat a început să trimită notificări contribuabililor în legătură cu divergențele identificate în Declarațiile privind TVA. Aceasta măsură a devenit posibilă odată cu lansarea compartimentului „Administrarea riscurilor TVA" în cadrul SIA „Managementul riscurilor de conformare". Noul mecanism permite Serviciului Fiscal de Stat să monitorizeze și să gestioneze situațiile
Criza petrolului: barilul se scumpește după suspendarea majorării producției de către OPEC+
Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite economica.net. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a
Catlabuga „strânge șurubul" în agricultură. Tractoarele fermierilor vor fi supuse inspecției tehnice periodice
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și
16:00
Acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei a fost semnat de către acționari, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit instituției, acest document reprezintă "una dintre etapele cheie privind operaționalizarea Bursei Internaționale a Moldovei". Printre semnatari se numără APP, Bursa de Valori București, maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigurări, Moldindconbank, MK Kredit, OTP Bank
Premierul Alexandru Munteanu i-a prezentat astăzi oficial pe noii membri ai Cabinetului de miniștri echipelor ministeriale. Andrian Gavriliță a preluat conducerea Ministerului Finanțelor de la Victoria Belous, Emil Ceban a devenit ministru al Sănătății, iar Eugen Osmochescu a fost numit viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Premierul Munteanu a mulțumit Victoriei Belous pentru
10 blocuri mici din Chișinău și regiuni trec la etapa de proiectare pentru reabilitare energetică
10 dintre cele 15 blocuri mici de locuințe selectate anul acesta pentru audit energetic gratuit au fost alese pentru etapa următoare: elaborarea documentației tehnice de proiect, în cadrul proiectului-pilot „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova" (E4M), finanțat de Norvegia. Auditurile au evaluat performanța energetică a clădirilor și au propus măsuri pentru reducerea consumului de
Premierul Alexandru Munteanu a criticat modul în care băncile comerciale din Republica Moldova gestionează resursele financiare, acuzând sectorul bancar de pasivitate față de economia reală. Într-o declarație de la tribuna Parlamentului, șeful Executivului a afirmat că instituțiile financiare preferă să-și plaseze lichiditățile în hârtii de valoare și instrumente financiare sigure, în loc să crediteze întreprinderile
După sancțiunile anti-Lukoil, Moldova plătește nota: motorina s-a scumpit 83 bani în zece zile
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni. Pe 24 octombrie, prețul benzinei a
Scade baza de cartele SIM active și telefonia fixă, dar urcă consumul de date și veniturile totale ale sectorului. Numărul de SIM-uri active pentru voce a coborât la 3,50 milioane (-3,5% an/an), rata de penetrare ajungând la 147 la 100 de locuitori (-2,7 p.p.), în timp ce traficul de voce a crescut ușor, la 1,50
Cum să depui corect o plângere împotriva prestatorilor de servicii financiare? CNPF vine cu precizări
O nouă procedură pentru soluționarea petițiilor consumatorilor de servicii financiare a intrat în vigoare din 25 octombrie, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Clienții trebuie să se adreseze mai întâi direct furnizorului de servicii financiare: bănci, asigurători, organizații de creditare nebancară sau prestatori de servicii de plată, depunând reclamația în scris și păstrând dovada
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare,
Guvernul promite compensații la căldură, dar nu știe de unde va lua bani: „Suntem în discuții cu partenerii"
Guvernul promite că moldovenii vor primi compensații la căldură și energie și în această iarnă, însă recunoaște că, deocamdată, nu există o sursă clară de finanțare. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile poartă discuții cu partenerii externi pentru a identifica fondurile necesare, iar detaliile privind bugetul și valoarea compensațiilor vor
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că Republica Moldova nu intenționează să deschidă piața muncii pentru cetățenii străini, în pofida problemelor de pe piața internă a forței de muncă. Într-o conferință de presă, ministra a subliniat că accentul actual al politicilor guvernamentale este pus pe mobilizarea populației autohtone și reducerea șomajului intern. „Înțelegem
Peste 30 milioane lei, colectați de Vamă de la moldoveni pentru bunuri peste limita neimpozabilă, într-o săptămână
Moldovenii au plătit aproximativ 30,1 milioane de lei, în perioada 27 octombrie și 2 noiembrie, pentru bunurile introduse în țară care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro, anunță Serviciul Vamal. Potrivit instituției, această sumă reprezintă 3,9% din încasările Vamei în aceeași perioadă. În total, Serviciul Vamal a colectat peste 771,9 milioane de lei într-o
Asociația „Forța Fermierilor" condamnă declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor pe care o acuză de „ipocrizie și dispreț" față de agricultorii moldoveni. Într-un mesaj public, organizația afirmă că fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații manipulatorii la adresa celor din sectorul agricol, insinuând că mulți ar
Ministrul Energiei se angajează să diversifice sursele de energie și să investească în producție internă
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat principalele obiective de importanță strategică pentru Republica Moldova incluse în noul program de guvernare. Acestea vizează integrarea completă cu piața energetică europeană, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea și investițiile în capacități noi de generare a energiei. „În cadrul noului program de guvernare,
Republica Moldova, integrată pe deplin în sistemul european de tranzit: prima declarație vamală depusă prin NCTS
Prima declarație vamală în regimul de tranzit comun a fost depusă prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), marcând integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit. Despre aceasta a anunțat Serviciul Vamal. "Toate etapele procedurii au fost parcurse cu succes, iar recepționarea declarației a fost confirmată
Ministerul Muncii promite 5.000 de locuri noi în creșe și programe pentru familiile vulnerabile
Noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat cele trei direcții principale pe care le va urmări în următorii ani de mandat, punând accent pe sprijinul pentru familiile vulnerabile, crearea de locuri de muncă și extinderea rețelei de creșe. „Ne propunem să fim mai aproape de oameni, prin servicii sociale de calitate
Italia continuă să atragă atenția lumii cu ofertele sale spectaculoase de case la prețul de un euro, dar în spatele acestor anunțuri se ascund costuri uriașe, birocrație sufocantă și lipsa infrastructurii. Deși ideea pare ideală pentru cei care visează la o casă în Toscana sau Sardinia, realitatea este mult mai complicată, arată o analiză realizată
Gazul rusesc lovește din Nord. Exporturile de GNL au explodat în octombrie datorită Arctic LNG-2
Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Rusiei au scăzut cu 3,4% în perioada ianuarie–octombrie 2025, ajungând la 25,2 milioane de tone metrice, potrivit datelor LSEG citate de Reuters. Totuși, în luna octombrie, livrările au crescut brusc, atingând un nivel record, datorită pornirii exporturilor de la noul proiect „Arctic LNG-2". În octombrie, livrările rusești de
Moștenitorii lui Michael Jackson plătesc tăcerea victimelor: 16,5 milioane de dolari pentru acuzațiile de abuz sexual
Moștenitorii cântărețului Michael Jackson au plătit, în ultimii cinci ani, despăgubiri în valoare totală de 16,5 milioane de dolari în urma unui proces privind presupuse abuzuri sexuale comise de artist, scrie Financial Times, citând documente judiciare. Potrivit publicației, în 2025, fondul moștenitorilor lui Jackson a efectuat ultima plată de 2,5 milioane de dolari către cei
Sofia îngheață exporturile de carburanți după sancțiunile SUA. Primele efecte în lanț ale loviturii contra Lukoil
Guvernul Bulgar
Afaceri cu aripi de aur: bogații lumii închiriază motoarele avioanelor private cu 50.000 de dolari pe weekend # Bani.md
Proprietarii de avioane private au găsit o nouă sursă de profit din haosul care lovește industria aerospațială: își închiriază motoarele celor care așteaptă luni întregi reparațiile aeronavelor, scrie Financial Times. După pandemia de Covid-19, sectorul aeronautic se confruntă cu o criză acută de forță de muncă și piese de schimb, ceea ce a dus la […] Articolul Afaceri cu aripi de aur: bogații lumii închiriază motoarele avioanelor private cu 50.000 de dolari pe weekend apare prima dată în Bani.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu va acorda Ungariei o derogare care să-i permită să continue importul de petrol rusesc de la companiile sancționate „Rosneft” și „Lukoil”. Liderul american a confirmat că premierul ungar Viktor Orbán a solicitat oficial o excepție, însă cererea a fost respinsă. „Orban a cerut o excepție de […] Articolul Trump îi trântește ușa în nas lui Orban: fără excepție pentru petrolul rusesc apare prima dată în Bani.md.
BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat o amendă în valoare de 1,2 milioane de lei companiei O.C.N. „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L., cunoscută comercial sub denumirea CreditPrime, una dintre cele mai mari organizații de creditare nebancară din Republica Moldova. Potrivit BNM, sancțiunea a fost impusă pentru multiple abateri de la cadrul normativ, printre care încălcarea cerințelor […] Articolul BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri apare prima dată în Bani.md.
Cel mai bun sistem din lume, dar pe deficit: Emil Ceban laudă asigurările medicale, cu fonduri pe minus 1,5 mld. lei # Bani.md
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului, la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, că medicina de familie rămâne fundamentul sistemului medical din Republica Moldova, însă este nevoie de modernizare și ajustare la noile realități. „Medicina de familie este cartea de vizită a sistemului de sănătate al Republicii Moldova. Toți noi […] Articolul Cel mai bun sistem din lume, dar pe deficit: Emil Ceban laudă asigurările medicale, cu fonduri pe minus 1,5 mld. lei apare prima dată în Bani.md.
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, controlat de milioanrtul moldovean Vaja Jhasi unul dintre cei mai mari jucători din regiunea Mării Negre, cu activităţi în România, Republica Moldova, Serbia, Turcia şi Asia, analizează o posibilă listare la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finanţare, potrivit datelor consultate de ZF. […] Articolul Regele cerealelor mișcă piesele! Planul care poate zgudui piața din București apare prima dată în Bani.md.
Giganții globali ai industriei alcoolului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Valoarea de piață a celor mai mari producători de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă a scăzut cu 830 de miliarde de dolari în ultimii patru ani, potrivit unei analize realizate de Bloomberg, citată de Agerpres. Sectorul trece […] Articolul Beția s-a terminat: piața globală a alcoolului se clatină sub pierderi istorice apare prima dată în Bani.md.
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […] Articolul Ceban dă cu bisturiul în reforma Nemerenco și promite schimbări radicale apare prima dată în Bani.md.
Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% # Bani.md
Ministrul desemnat al Finanțelor, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o […] Articolul Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% apare prima dată în Bani.md.
Munteanu: Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă. Moldova nu poate ignora realitatea globală # Bani.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene, scrie REALITATEA. „Eu am 61 de ani și până la 70 […] Articolul Munteanu: Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă. Moldova nu poate ignora realitatea globală apare prima dată în Bani.md.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că independența energetică a Republicii Moldova este o prioritate strategică și parte esențială a securității naționale. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări adresate de deputatul Lilian Carp, care a dorit să afle ce acțiuni va întreprinde noul Guvern pentru creșterea producției interne de energie, […] Articolul Munteanu promite: Moldova nu va mai tremura de frica gazului și a curentului apare prima dată în Bani.md.
Exploziv! Jardan, acuzat că a cumpărat UNIMEDIA cu banii lui Filat: A fost o tranzacție între doi agenți economici # Bani.md
În cadrul dezbaterilor din Parlament privind învestirea Guvernului Munteanu, deputata Adela Răileanu l-a întrebat pe premierul desemnat despre integritatea candidatului la funcția de ministru al Culturii, Cristian Jardan, în contextul suspiciunilor legate de achiziția portalului de știri UNIMEDIA. În replică, Cristian Jardan a declarat că tranzacția prin care a devenit proprietar al portalului a fost […] Articolul Exploziv! Jardan, acuzat că a cumpărat UNIMEDIA cu banii lui Filat: A fost o tranzacție între doi agenți economici apare prima dată în Bani.md.
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă implicarea în privatizarea cele mai mari fabricii de bere # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău” (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion Chicu (PDCM), […] Articolul Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă implicarea în privatizarea cele mai mari fabricii de bere apare prima dată în Bani.md.
Pentru cei care planifică o călătorie din Moldova spre Paris, este esențial să verificați atât ofertele, cât și prețurile pentru zboruri în 2025. Căutați date flexibile pentru a găsi cele mai bune opțiuni, având în vedere că tarifele pot varia semnificativ în funcție de sezon și de perioada rezervării. În mod obișnuit, bilete avion Moldova […] Articolul Bilete de avion din Moldova către Paris și zboruri Chisinau pentru călătorii minunate apare prima dată în Bani.md.
Scandal în sectorul energetic! Tofilat dezvăluie cine protejează schemele de la Moldovagaz # Bani.md
Analistul în energetică Sergiu Tofilat a lansat acuzații la adresa guvernării, afirmând că a fost înlăturat din funcția de membru al Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz după ce a încercat să blocheze schemele de corupție din sistemul energetic. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului moderat de Nicole Chicu. „Eu nu tolerez corupția și […] Articolul Scandal în sectorul energetic! Tofilat dezvăluie cine protejează schemele de la Moldovagaz apare prima dată în Bani.md.
Rusia, fără benzină și fără bani: exporturile de petrol s-au prăbușit la minimul ultimilor 3 ani # Bani.md
Exporturile de produse petroliere ale Rusiei au scăzut în octombrie la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, potrivit datelor publicate de agenția Bloomberg, care citează compania de analiză energetică Vortexa Ltd.. În primele 26 de zile ale lunii, volumul mediu zilnic de export a fost de 1,89 milioane de barili, marcând astfel un minim […] Articolul Rusia, fără benzină și fără bani: exporturile de petrol s-au prăbușit la minimul ultimilor 3 ani apare prima dată în Bani.md.
Colosul petrolier rusesc Lukoil, construit în ultimele decenii de miliardarul Vagit Alekperov — fost viceministru sovietic al industriei petroliere și una dintre cele mai influente figuri ale sectorului energetic rus — se află la un pas de colaps. După ce compania a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, Alekperov este forțat să […] Articolul Imperiul Lukoil se vinde la preț de fier vechi – reduceri de 70% pentru activele rusești apare prima dată în Bani.md.
Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă # Bani.md
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup, într-un interviu pentru HotNews.ro. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste probleme cu […] Articolul Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova ar avea nevoie de 27 de ani pentru a atinge nivelul mediu al veniturilor din Uniunea Europeană, dacă ritmul de creștere economică va rămâne la 3% anual, a declarat Ulrich Schmitt, șeful Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău în cadrul Atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică”. Oficialul a precizat că […] Articolul Banca Mondială: Moldovei îi trebuie o generație ca să ajungă Europa apare prima dată în Bani.md.
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, s-a arătat nemulțumit de modul în care Guvernul a selectat candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba de Ludmila Catlabuga, care a deținut portofoliul pentru agricultură și în guvernul Recean. Ivanov a afirmat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate, […] Articolul Fermierii, scoși din ecuație! Sergiu Ivanov acuză Guvernul de simulare a dialogului apare prima dată în Bani.md.
Republica Moldova face pași vizibili spre mobilitatea durabilă. În ultimii opt ani, numărul vehiculelor electrice și hibride din țară a crescut spectaculos, depășind 82.000 de unități, potrivit datelor publicate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), bazate pe informațiile Agenției Servicii Publice. Conform statisticilor, până în luna septembrie 2025 au fost înregistrate: 9.015 vehicule electrice pure, […] Articolul Record pe piața auto. Fiecare al șaselea automobil nou e electric sau hibrid apare prima dată în Bani.md.
Transportatorii moldoveni care efectuează curse internaționale spre Sankt Petersburg, Moscova și alte destinații din Federația Rusă sunt nevoiți să își reconfigureze rutele după ce Lituania a prelungit suspendarea traficului rutier cu Belarus până la 30 noiembrie 2025, potrivit unui anunț al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Decizia a fost adoptată de Guvernul Lituaniei în ședința […] Articolul Ruta Moldova–Rusia, paralizată. Lituania prelungește blocarea traficului cu Belarus apare prima dată în Bani.md.
Criza locuințelor se adâncește! Autorizațiile în scădere, iar apartamentele sunt tot mai scumpe # Bani.md
Numărul autorizațiilor de construcție eliberate în Republica Moldova continuă să scadă, semn că piața imobiliară rămâne sub presiunea costurilor ridicate, iar prețurile apartamentelor nu vor coborî în perioada următoare. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține decât […] Articolul Criza locuințelor se adâncește! Autorizațiile în scădere, iar apartamentele sunt tot mai scumpe apare prima dată în Bani.md.
Bugetul de stat al Republicii Moldova s-a încheiat, la sfârșitul lunii septembrie 2025, cu un deficit de 6,96 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În perioada ianuarie–septembrie 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 56,83 miliarde lei, în creștere cu 15,1% față de perioada similară a anului 2024. Veniturile administrate de […] Articolul Bugetul Moldovei, pe roșu. Deficitul a ajuns la 7 miliarde lei în doar nouă luni apare prima dată în Bani.md.
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat că a acceptat oferta grupului elvețiano-cipriot Gunvor pentru cumpărarea activelor sale externe, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite. Lukoil a confirmat că a acceptat oferta Gunvor pentru vânzarea Lukoil International GmbH, entitatea care deține activele companiei în afara Rusiei. „Părțile au convenit termenii principali ai tranzacției, […] Articolul Lukoil își vinde imperiul către Gunvor, traderul născut în cercul oligarhilor lui Putin apare prima dată în Bani.md.
Haosul de la Leușeni explicat de Vamă. Un sistem defect a ținut TIR-urile pe loc două zile # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu o reacție oficială privind cozile de camioane formate în ultimele zile la punctul de trecere Leușeni–Albița, precizând că situația a fost generată de o problemă tehnică apărută în sistemul utilizat de un operator economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului. Potrivit instituției, camioanele surprinse în imagini se aflau […] Articolul Haosul de la Leușeni explicat de Vamă. Un sistem defect a ținut TIR-urile pe loc două zile apare prima dată în Bani.md.
AUDIO CNA a publicat probele corupției la Asachi: 10% șpagă din fiecare contract și două facturi pentru aceeași lucrare # Bani.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice fragmente din convorbirile interceptate în dosarul de corupție în care este vizat directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentanți ai unor agenți economici. În înregistrări, persoanele discută divizarea contractelor și stabilirea unui „comision” de 10% din valoarea lucrărilor, pentru ca plățile să pară legale și să […] Articolul AUDIO CNA a publicat probele corupției la Asachi: 10% șpagă din fiecare contract și două facturi pentru aceeași lucrare apare prima dată în Bani.md.
PAS a uitat de promisiunea locuințelor ieftine! Stas Madan: după alegeri, problema s-a rezolvat de la sine # Bani.md
Economistul Stas Madan, de la centrul analitic „Expert-Grup”, critică lipsa oricărei mențiuni despre politica locativă în proiectul noului program de guvernare al PAS, intitulat „UE, Pace, Dezvoltare”. Într-o postare pe FAcebook, Madan a amintit că una dintre promisiunile centrale ale PAS în campania electorală a fost „creșterea accesului la locuințe la prețuri accesibile”, prin stimularea […] Articolul PAS a uitat de promisiunea locuințelor ieftine! Stas Madan: după alegeri, problema s-a rezolvat de la sine apare prima dată în Bani.md.
