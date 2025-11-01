BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri

10:10

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a confirmat, într-un răspuns oficial, că mai multe documente de identitate ale persoanelor cu dublă cetățenie româno-moldovenească au fost oprite la frontieră. Situația vizează cetățeni care călătoreau din Republica Moldova în România și care au prezentat acte românești pentru a intra pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de […]