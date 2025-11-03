Ministrul Energiei se angajează să diversifice sursele de energie și să investească în producție internă

13:40

Ministrul desemnat al Finanțelor, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o […] Articolul Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% apare prima dată în Bani.md.