Trump îi trântește ușa în nas lui Orban: fără excepție pentru petrolul rusesc
Bani.md, 1 noiembrie 2025 09:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu va acorda Ungariei o derogare care să-i permită să continue importul de petrol rusesc de la companiile sancționate „Rosneft" și „Lukoil". Liderul american a confirmat că premierul ungar Viktor Orbán a solicitat oficial o excepție, însă cererea a fost respinsă. „Orban a cerut o excepție de […]
• • •
Acum o oră
09:50
09:40
BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat o amendă în valoare de 1,2 milioane de lei companiei O.C.N. „ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L., cunoscută comercial sub denumirea CreditPrime, una dintre cele mai mari organizații de creditare nebancară din Republica Moldova. Potrivit BNM, sancțiunea a fost impusă pentru multiple abateri de la cadrul normativ, printre care încălcarea cerințelor […]
09:40
Cel mai bun sistem din lume, dar pe deficit: Emil Ceban laudă asigurările medicale, cu fonduri pe minus 1,5 mld. lei # Bani.md
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului, la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, că medicina de familie rămâne fundamentul sistemului medical din Republica Moldova, însă este nevoie de modernizare și ajustare la noile realități. „Medicina de familie este cartea de vizită a sistemului de sănătate al Republicii Moldova. Toți noi […]
09:30
BNM taie în carne vie! Adoua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat o amendă în valoare de 1,2 milioane de lei companiei O.C.N. „ECOFINANCE TECHNOLOGIES" S.R.L., cunoscută comercial sub denumirea CreditPrime, una dintre cele mai mari organizații de creditare nebancară din Republica Moldova. Potrivit BNM, sancțiunea a fost impusă pentru multiple abateri de la cadrul normativ, printre care încălcarea cerințelor […]
Acum 24 ore
17:10
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, controlat de milioanrtul moldovean Vaja Jhasi unul dintre cei mai mari jucători din regiunea Mării Negre, cu activităţi în România, Republica Moldova, Serbia, Turcia şi Asia, analizează o posibilă listare la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finanţare, potrivit datelor consultate de ZF. […]
17:00
Giganții globali ai industriei alcoolului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Valoarea de piață a celor mai mari producători de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă a scăzut cu 830 de miliarde de dolari în ultimii patru ani, potrivit unei analize realizate de Bloomberg, citată de Agerpres. Sectorul trece […]
16:20
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate" din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […]
13:40
Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% # Bani.md
Ministrul desemnat al Finanțelor, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o […]
13:10
Munteanu: Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă. Moldova nu poate ignora realitatea globală # Bani.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene, scrie REALITATEA. „Eu am 61 de ani și până la 70 […]
12:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că independența energetică a Republicii Moldova este o prioritate strategică și parte esențială a securității naționale. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări adresate de deputatul Lilian Carp, care a dorit să afle ce acțiuni va întreprinde noul Guvern pentru creșterea producției interne de energie, […]
12:20
Exploziv! Jardan, acuzat că a cumpărat UNIMEDIA cu banii lui Filat: A fost o tranzacție între doi agenți economici # Bani.md
În cadrul dezbaterilor din Parlament privind învestirea Guvernului Munteanu, deputata Adela Răileanu l-a întrebat pe premierul desemnat despre integritatea candidatului la funcția de ministru al Culturii, Cristian Jardan, în contextul suspiciunilor legate de achiziția portalului de știri UNIMEDIA. În replică, Cristian Jardan a declarat că tranzacția prin care a devenit proprietar al portalului a fost […]
11:30
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă implicarea în privatizarea cele mai mari fabricii de bere # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău" (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion Chicu (PDCM), […]
11:00
Pentru cei care planifică o călătorie din Moldova spre Paris, este esențial să verificați atât ofertele, cât și prețurile pentru zboruri în 2025. Căutați date flexibile pentru a găsi cele mai bune opțiuni, având în vedere că tarifele pot varia semnificativ în funcție de sezon și de perioada rezervării. În mod obișnuit, bilete avion Moldova […]
10:40
Scandal în sectorul energetic! Tofilat dezvăluie cine protejează schemele de la Moldovagaz # Bani.md
Analistul în energetică Sergiu Tofilat a lansat acuzații la adresa guvernării, afirmând că a fost înlăturat din funcția de membru al Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz după ce a încercat să blocheze schemele de corupție din sistemul energetic. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului moderat de Nicole Chicu. „Eu nu tolerez corupția și […]
Ieri
10:20
Rusia, fără benzină și fără bani: exporturile de petrol s-au prăbușit la minimul ultimilor 3 ani # Bani.md
Exporturile de produse petroliere ale Rusiei au scăzut în octombrie la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, potrivit datelor publicate de agenția Bloomberg, care citează compania de analiză energetică Vortexa Ltd.. În primele 26 de zile ale lunii, volumul mediu zilnic de export a fost de 1,89 milioane de barili, marcând astfel un minim […]
09:40
Colosul petrolier rusesc Lukoil, construit în ultimele decenii de miliardarul Vagit Alekperov — fost viceministru sovietic al industriei petroliere și una dintre cele mai influente figuri ale sectorului energetic rus — se află la un pas de colaps. După ce compania a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, Alekperov este forțat să […]
30 octombrie 2025
17:10
Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă # Bani.md
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup, într-un interviu pentru HotNews.ro. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste probleme cu […]
17:00
Republica Moldova ar avea nevoie de 27 de ani pentru a atinge nivelul mediu al veniturilor din Uniunea Europeană, dacă ritmul de creștere economică va rămâne la 3% anual, a declarat Ulrich Schmitt, șeful Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău în cadrul Atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică". Oficialul a precizat că […]
16:00
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, s-a arătat nemulțumit de modul în care Guvernul a selectat candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba de Ludmila Catlabuga, care a deținut portofoliul pentru agricultură și în guvernul Recean. Ivanov a afirmat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate, […]
15:30
Republica Moldova face pași vizibili spre mobilitatea durabilă. În ultimii opt ani, numărul vehiculelor electrice și hibride din țară a crescut spectaculos, depășind 82.000 de unități, potrivit datelor publicate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), bazate pe informațiile Agenției Servicii Publice. Conform statisticilor, până în luna septembrie 2025 au fost înregistrate: 9.015 vehicule electrice pure, […]
15:20
Transportatorii moldoveni care efectuează curse internaționale spre Sankt Petersburg, Moscova și alte destinații din Federația Rusă sunt nevoiți să își reconfigureze rutele după ce Lituania a prelungit suspendarea traficului rutier cu Belarus până la 30 noiembrie 2025, potrivit unui anunț al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Decizia a fost adoptată de Guvernul Lituaniei în ședința […]
14:50
Criza locuințelor se adâncește! Autorizațiile în scădere, iar apartamentele sunt tot mai scumpe # Bani.md
Numărul autorizațiilor de construcție eliberate în Republica Moldova continuă să scadă, semn că piața imobiliară rămâne sub presiunea costurilor ridicate, iar prețurile apartamentelor nu vor coborî în perioada următoare. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține decât […]
13:30
Bugetul de stat al Republicii Moldova s-a încheiat, la sfârșitul lunii septembrie 2025, cu un deficit de 6,96 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În perioada ianuarie–septembrie 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 56,83 miliarde lei, în creștere cu 15,1% față de perioada similară a anului 2024. Veniturile administrate de […]
12:50
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat că a acceptat oferta grupului elvețiano-cipriot Gunvor pentru cumpărarea activelor sale externe, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite. Lukoil a confirmat că a acceptat oferta Gunvor pentru vânzarea Lukoil International GmbH, entitatea care deține activele companiei în afara Rusiei. „Părțile au convenit termenii principali ai tranzacției, […]
12:30
Haosul de la Leușeni explicat de Vamă. Un sistem defect a ținut TIR-urile pe loc două zile # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu o reacție oficială privind cozile de camioane formate în ultimele zile la punctul de trecere Leușeni–Albița, precizând că situația a fost generată de o problemă tehnică apărută în sistemul utilizat de un operator economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului. Potrivit instituției, camioanele surprinse în imagini se aflau […]
12:10
AUDIO CNA a publicat probele corupției la Asachi: 10% șpagă din fiecare contract și două facturi pentru aceeași lucrare # Bani.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a făcut publice fragmente din convorbirile interceptate în dosarul de corupție în care este vizat directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentanți ai unor agenți economici. În înregistrări, persoanele discută divizarea contractelor și stabilirea unui „comision" de 10% din valoarea lucrărilor, pentru ca plățile să pară legale și să […]
11:50
PAS a uitat de promisiunea locuințelor ieftine! Stas Madan: după alegeri, problema s-a rezolvat de la sine # Bani.md
Economistul Stas Madan, de la centrul analitic „Expert-Grup", critică lipsa oricărei mențiuni despre politica locativă în proiectul noului program de guvernare al PAS, intitulat „UE, Pace, Dezvoltare". Într-o postare pe FAcebook, Madan a amintit că una dintre promisiunile centrale ale PAS în campania electorală a fost „creșterea accesului la locuințe la prețuri accesibile", prin stimularea […]
11:40
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Bani.md
Rezultatele financiare ale Moldindconbank la sfârșitul trimestrului III 2025 confirmă, încă o dată, poziția de top a instituției în sistemul bancar național. Banca continuă să fie lider în domenii-cheie precum emiterea și utilizarea cardurilor bancare, rentabilitatea activelor și a capitalului, precum și pe segmentul remiterilor de bani, consolidându-și în același timp poziția pe piața creditelor […]
11:20
Calvar la vama Leușeni! Fructele se strică în camioane, un singur vameș lucrează pe două culoare # Bani.md
Zeci de camioane cu fructe moldovenești ar sta blocate la vama Leușeni cu zilele din cauza lipsei de personal și a organizării defectuoase, potrivit fostul lider al Asociației „Forța Fermierilor", Alexand
10:50
La Izvor este un parc din sectorul Buiucani, fondat în anul 1972, ce se întinde pe o suprafață de 150 de hectare, de-a lungul cursului râului Bîc. În trecut, zona verde purta denumirea „Parcul de prietenie între popoare”. Pe vremuri, oamenii își dădeau întâlnire în parc pentru a vorbi despre prietenia între popoarele celor 15 […] Articolul La Izvor – zona verde cu cea mai dezvoltată infrastructură sportivă din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
10:50
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuiți de delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență. Adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate ar fi delapidat mijloace bănești aflate la balanța liceului prin […] Articolul Corupție la vârful Liceului Asachi. Directorul, prins cu mâna pe banii școlii apare prima dată în Bani.md.
10:40
Se pregătesc decizii dureroase pentru integrarea în UE. Marian: nu vor fi populare, dar vor fi necesare # Bani.md
În perioada următoare Guvernul și Parlamentul vor fi nevoite să adopte mai multe decizii dificile, care „nu vor fi populare la prima vedere”, dar sunt esențiale pentru consolidarea instituțiilor statului și pentru atingerea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat deputatul PAS, Radu Marian într-un interviu pentru Newsmaker.md. „E clar că există o doză […] Articolul Se pregătesc decizii dureroase pentru integrarea în UE. Marian: nu vor fi populare, dar vor fi necesare apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Lovitură pentru cumpărătorii online. Radu Marian: analizăm impozitarea coletelor de pe TEMU, Shein și Aliexpress # Bani.md
Deputatul PAS Radu Marian a declarat, într-un interviu pentru Newsmaker.md, că autoritățile de la Chișinău analizează posibile măsuri de reglementare sau impozitare a coletelor provenite de pe platformele chinezești TEMU, Shein și AliExpress, din cauza efectelor negative asupra economiei locale. Potrivit parlamentarului, avalanșa de produse ieftine din China, sprijinite de subvenții masive de stat, a […] Articolul Lovitură pentru cumpărătorii online. Radu Marian: analizăm impozitarea coletelor de pe TEMU, Shein și Aliexpress apare prima dată în Bani.md.
09:50
Lovitură pentru patronii „șmecheri”! Fiscul a calculat peste 60 de milioane din salarii ascunse # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat acțiunile de prevenire și combatere a muncii „la negru” și a plăților „în plic”, vizând creșterea conformării fiscale în sectoarele economice cu risc sporit. Potrivit raportului pentru primele nouă luni ale anului 2025, instituția a efectuat 5.802 vizite fiscale și a organizat 116 seminare de informare pentru angajați […] Articolul Lovitură pentru patronii „șmecheri”! Fiscul a calculat peste 60 de milioane din salarii ascunse apare prima dată în Bani.md.
09:40
VIDEO Medicina te îmbogățește. NordNews: Vila, mașinile și prejudiciile ex-directorului Spitalului Clinic din Bălți # Bani.md
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, este vizat într-o amplă anchetă jurnalistică realizată de NordNews.md, care scoate la iveală posibile fapte de corupție, conflicte de interese și îmbogățire nejustificată. În aproape trei ani de mandat, ar fi prejudiciat instituția medicală cu aproximativ 4 milioane de lei, potrivit datelor oferite de anchetatori. Mandatul său […] Articolul VIDEO Medicina te îmbogățește. NordNews: Vila, mașinile și prejudiciile ex-directorului Spitalului Clinic din Bălți apare prima dată în Bani.md.
09:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a cerut instituţiilor bancare ruse să stocheze mesajele şi corespondenţa clienţilor, precum şi datele provenite din aplicaţiile bancare, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de forţă, scrie RBK. Potrivit publicaţiei ruse RBC, până în 2027 organizaţiile de credit trebuie să instaleze sisteme hardware-software de tip „SORM” („sistem […] Articolul „Big Brother” bancar: FSB cere băncilor să păstreze toată corespondența cu clienții apare prima dată în Bani.md.
09:20
Curs intensiv despre branding profesional și reputație pe LinkedIn, pe 10 decembrie la Artcor # Bani.md
Cum să comunici cu impact, să-ți spui povestea cu claritate și să construiești o imagine autentică în doar șapte secunde – cât durează prima impresie. Despre toate acestea vor învăța participanții la cursul intensiv despre branding profesional și reputație pe LinkedIn, destinat profesioniștilor care vor să se facă remarcați în mediul digital. Evenimentul va avea […] Articolul Curs intensiv despre branding profesional și reputație pe LinkedIn, pe 10 decembrie la Artcor apare prima dată în Bani.md.
08:10
La câteva minute de Guvern și de Scuarul Catedralei, în clădirea Platinum Business Center, este disponibil în chirie un etaj complet, cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Spațiul este deja amenajat și mobilat, fiind împărțit în 28 de birouri de diferite dimensiuni. Până în vara acestui an, etajul a fost închiriat de […] Articolul Un etaj de 1.000 mp, disponibil în chirie la 5 minute de clădirea Guvernului apare prima dată în Bani.md.
29 octombrie 2025
15:20
Republica Moldova a înregistrat o rată cumulată a inflației de aproximativ 66% în perioada august 2021 – august 2025, potrivit calculelor bazate pe datele publice ale Biroului Național de Statistică și ale Băncii Naționale. Cea mai mare parte a scumpirilor a avut loc în 2022, când inflația anuală a atins 34,3%, pe fondul crizei energetice […] Articolul Inflație de 66% în patru ani apare prima dată în Bani.md.
14:50
Vânzarea activelor Lukoil din România s-ar putea dovedi o operațiune complicată, notează Profit.ro, într-un context în care marile companii occidentale au părăsit regiunea, iar statul român trebuie să-și dea acordul pentru orice tranzacție de acest tip. Grupul rus deține două active majore în România – rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de stații […] Articolul Cine vrea să cumpere Lukoil apare prima dată în Bani.md.
14:40
Shopping MallDova găzduiește un eveniment social dedicat sănătății, cu testări gratuite Tesla Former # Bani.md
Shopping MallDova găzduiește în perioada 1-2 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, un eveniment social de informare și educație medicală, organizat cu sprijinul centrului comercial. Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind unele probleme de sănătate delicate, dar frecvente, precum incontinența urinară, disfuncția erectilă, prolapsul planșeului pelvin, durerile lombare și recuperarea post-partum. […] Articolul Shopping MallDova găzduiește un eveniment social dedicat sănătății, cu testări gratuite Tesla Former apare prima dată în Bani.md.
13:20
Ministrul desemnat al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a prezentat pentru portalul BANI.MD cele trei priorități pe care își propune să le implementeze odată cu preluarea mandatului. Prima direcție vizează crearea unui sistem fiscal maximal prietenos, bazat pe simplitate, predictibilitate și încredere reciprocă între stat și contribuabili. Mediul de afaceri să perceapă sistemul fiscal nu ca pe […] Articolul Gavriliță promite revoluție fiscală: taxe prietenoase și bani cheltuiți cu cap apare prima dată în Bani.md.
13:00
50% din motorină și 30% din benzină – în aer! Moldova, forțată să caute furnizori noi după sancțiunile SUA # Bani.md
Republica Moldova analizează posibile alternative la compania rusă Lukoil, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, în cadrul unui nou pachet menit să limiteze finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere cu […] Articolul 50% din motorină și 30% din benzină – în aer! Moldova, forțată să caute furnizori noi după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
12:10
TRACOM caută director, dar nu găsește niciunul! Concursul reluat după ce toți au fost descalificați # Bani.md
Consiliul societății „TRACOM” S.A. a anunțat rezultatele examinării dosarelor depuse în cadrul concursului lansat la 1 octombrie 2025 pentru funcția vacantă de director general. Potrivit comunicatului oficial, toate cele cinci dosare depuse au fost excluse din concurs, întrucât nu au fost completate conform cerințelor stabilite în regulamentul de organizare. Excluderea s-a făcut în temeiul punctului […] Articolul TRACOM caută director, dar nu găsește niciunul! Concursul reluat după ce toți au fost descalificați apare prima dată în Bani.md.
10:50
Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” # Bani.md
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Totuși, una dintre cele mai importante promisiuni — extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare — ridică semne de întrebare urmare […] Articolul Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” apare prima dată în Bani.md.
10:30
Moldova și-a crescut economia de 14 ori în 30 de ani – dar rămâne printre cele mai sărace din spațiul ex-sovietic # Bani.md
Republica Moldova a înregistrat o creștere de 13,9 ori a Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor între anii 1995 și 2025. Dacă în 1995 un moldovean genera, în medie, 594 de dolari anual, în 2025 această cifră a ajuns la aproximativ 8.260 de dolari, potrivit datelor publicate de FMI. Deși saltul economic este […] Articolul Moldova și-a crescut economia de 14 ori în 30 de ani – dar rămâne printre cele mai sărace din spațiul ex-sovietic apare prima dată în Bani.md.
10:10
Poliția de Frontieră Iași confirmă: sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă # Bani.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a confirmat, într-un răspuns oficial, că mai multe documente de identitate ale persoanelor cu dublă cetățenie româno-moldovenească au fost oprite la frontieră. Situația vizează cetățeni care călătoreau din Republica Moldova în România și care au prezentat acte românești pentru a intra pe teritoriul Uniunii Europene. Este vorba de […] Articolul Poliția de Frontieră Iași confirmă: sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă apare prima dată în Bani.md.
10:00
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un […] Articolul Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă apare prima dată în Bani.md.
09:50
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară”. Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din […] Articolul Slusari lovește în Guvernul Munteanu: Program scris pe genunchi, fără cap și fără viziune apare prima dată în Bani.md.
28 octombrie 2025
17:50
Prețul petrolului scade cu 1 dolar pe baril, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Rusiei și al planurilor OPEC+ # Bani.md
Prețurile petrolului au scăzut marți cu aproximativ 1 dolar pe baril, marcând a treia zi consecutivă de declin, în timp ce investitorii evaluează efectele sancțiunilor americane împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești și posibila creștere a producției de către grupul OPEC+, scrie Reuters. La ora 17:44 (ora Moldovei), cotațiile Brent au coborât cu […] Articolul Prețul petrolului scade cu 1 dolar pe baril, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Rusiei și al planurilor OPEC+ apare prima dată în Bani.md.
