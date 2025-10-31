Bilete de avion din Moldova către Paris și zboruri Chisinau pentru călătorii minunate

15:10

Ucraina nu are și nu va avea relații economice cu regiunea transnistreană, care nu este recunoscută ca subiect al dreptului internațional. Declarația aparține ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paul Rahovei, într-un interviu acordat pentru Newsmaker.md, în contextul reluării exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița în vara anului 2025. „Ucraina nu are […] Articolul După reluarea exporturilor de fier vechi, Ucraina explică: relațiile sunt doar cu Chișinăul, nu cu Tiraspolul apare prima dată în Bani.md.