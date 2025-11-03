După sancțiunile anti-Lukoil, Moldova plătește nota: motorina s-a scumpit 83 bani în zece zile

11:20

Zeci de camioane cu fructe moldovenești ar sta blocate la vama Leușeni cu zilele din cauza lipsei de personal și a organizării defectuoase, potrivit fostul lider al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandr Slusari. „Aceste poze am primit azi dimineață de la unii exportatori de fructe, care sunt în disperare. Zeci de camioane stau în rând. Chiar […]