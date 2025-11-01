Casa Albă a anulat summitul Trump–Putin de la Budapesta pe fondul cerințelor dure ale Rusiei pentru Ucraina
DISINFO.MD, 1 noiembrie 2025 06:30
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times. Documentul transmis de Moscova conținea cerințe dure pentru încetarea focului în Ucraina, printre care cedarea de
• • •
Acum o oră
06:40
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski. *„Are loc în continuare importul de produse rusești în Uniunea Europeană. În prezent, importul produselor din
06:30
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times. Documentul transmis de Moscova conținea cerințe dure pentru încetarea focului în Ucraina, printre care cedarea de
Acum 2 ore
06:10
Rusia se declară deschisă să continue negocierile în formatul de la Istanbul și acuză „lipsa de voință politică la Kiev” # DISINFO.MD
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine. Mihail Galuzin a pretins că principala problemă
05:40
Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova # DISINFO.MD
Reprezentanta oficială a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a achiziționat în decembrie 2022 un apartament de 151 de metri pătrați într-un imobil istoric din centrul Moscovei. Potrivit documentelor oficiale, tranzacția a fost înregistrată la suma de 100,45 milioane de ruble (aproximativ 1,1 milioane de dolari), scrie publicația Explainer, care citează extrase din
Acum 4 ore
05:00
Indian Oil Corp, principala rafinărie a Indiei, a reluat importurile de petrol din Rusia, cumpărând cinci încărcături pentru luna decembrie de la entități nesancționate. Informația a fost oferită agenției Reuters de către surse din industrie. Achizițiile vin în contextul în care Statele Unite exercită presiuni asupra partenerilor internaționali pentru a opri importurile de țiței rusesc.
Acum 24 ore
12:50
Adio control asupra datelor personale. Roskomnadzor propune eliminarea acordului pentru prelucrarea datelor # DISINFO.MD
Șeful Roskomnadzor (RKN), Andrei Lipov, a declarat că practica actuală prin care cetățenii ruși își dau acordul pentru prelucrarea datelor personale este „depășită" și ar trebui eliminată. „Instituția consimțământului, în forma sa actuală, este extrem de învechită. Poate că a fost eficientă în perioada de început a Legii 152 privind datele cu caracter personal, când
12:30
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge Ucraina, dar sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest # DISINFO.MD
Ungaria se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințând cu veto, dar sprijină extinderea blocului comunitar către Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Premierul Viktor Orbán joacă o carte complexă între Bruxelles și Moscova, susținând că extinderea trebuie să urmeze „interesele reale ale Europei", scrie Euronews. Ungaria este cunoscută în cadrul Uniunii Europene
12:20
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina # DISINFO.MD
În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte",
12:00
De la începutul invaziei ruse, Ucraina trăiește și rezistă nu doar prin soldații din tranșee, ci și prin femeile care, în spatele frontului, țin țara în viață. Ele au în jur de 30 de ani – generația născută într-o Ucraină liberă, crescută în haosul anilor '90 și maturizată de revoluții și război. Astăzi sunt cele
11:50
O nouă formă de propagandă. Jucării explozive în formă de drone Shahed, jucăria la modă a copiilor din Rusia # DISINFO.MD
Pe platforma de comerț electronic Ozon, una dintre cele mai mari din Rusia, apar oferte pentru un „avion-jucărie" lansat manual, care reproduce designul dronei iraniene cu rază lungă de acțiune — aceeași tipologie de aparat care, săptămâna trecută, a lovit o creșă cu 48 de copii în orașul Harkov, în nord-estul Ucrainei. Replica dronelor sinucigașe
11:30
Ucraina se confruntă cu perspectiva unei ierni „catastrofale” pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice # DISINFO.MD
Rusia continuă să lovească sistematic infrastructura energetică a Ucrainei, într-o campanie menită să lase țara fără electricitate și căldură în timpul iernii, relatează publicația germană Bild. Potrivit jurnaliștilor, între 55 și 60% din infrastructura de gaze a Ucrainei a fost deja avariată. În doar trei zile din luna octombrie, atacurile cu rachete au distrus o
11:20
Cum a transformat Putin istoria în armă și de ce ea a devenit esențială în războiul împotriva Ucrainei # DISINFO.MD
În vara lui 2021, Vladimir Putin a publicat un eseu de aproape 5.000 de cuvinte în care încerca să demonstreze că rușii și ucrainenii sunt „un singur popor", despărțiți artificial de dușmanii Rusiei. Textul, amestec de nostalgie imperială și rescriere selectivă a trecutului, a devenit în scurt timp manifestul său pentru invazia ce avea să
11:00
Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire” # DISINFO.MD
Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul care continuă pentru al patrulea an în Ucraina. Sprijinul pentru continuarea „operațiunii militare speciale" a scăzut sub 20%, iar percepția generală asupra situației din țară este din ce în ce mai negativă. Potrivit publicației ruse independente „Vot tak", rezultatele
10:50
Șefii armatei ruse torturează și execută soldații care refuză să lupte în Ucraina. Ororile povestite chiar de colegii lor # DISINFO.MD
Kremlinul a respins în mod repetat acuzațiile de indisciplină în rândul trupelor ruse, insistând că astfel de probleme ar fi, de fapt, frecvente în armata ucraineană. Însă raportul publicat de Verstka pare a fi cel mai amplu de până acum, documentând în detaliu un catalog întreg de metode folosite pentru a impune obediență și teroare
10:30
Kyiv Post: SUA vor reduce trupe din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare, după măsura similară din România # DISINFO.MD
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri sp aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie. anunţă Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România. Stars and Stripe relatează că vor fi retraşi aproximativ
10:20
Tribunalul raional central din Celiabinsk a admis cererea Parchetului General al Federației Ruse și a decis transferul a 63 de apartamente, care au aparținut fostului guvernator al regiunii Celiabinsk, Mihail Iurevici, fostului deputat al Dumei de Stat, Vadim Belousov, și rudelor acestora, în administrarea Ministerului Apărării. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al
09:00
Oligarhul rus, Viktor Vekselberg, vrea control total: profiturile bancare să ajungă la stat # DISINFO.MD
Pentru a finanța proiectele de dezvoltare economică, Rusia trebuie să mobilizeze sistemul bancar, a declarat miliardarul Viktor Vekselberg, președintele consiliului de administrație al grupului „Renova". Potrivit omului de afaceri, aflat în top 30 al celor mai bogați oameni din Rusia, cu o avere estimată la 9,2 miliarde de dolari, banii băncilor trebuie direcționați către proiecte
08:50
Consiliul de administrație al Gazprom a aprobat proiectul programului de investiții pentru anul 2026, cu un volum total de finanțare de 1,1 trilioane de ruble (aproximativ 10,8 miliarde euro), ceea ce reprezintă o reducere de 31,9% față de versiunea finală a programului de investiții pentru 2025. Decizia urmează să fie examinată de consiliul director, iar
08:20
Operatorii ruși de telefonie mobilă au primit ordinul de a bloca transmiterea SMS-urilor și apelurilor vocale utilizate pentru înregistrarea în aplicațiile Telegram și WhatsApp, informează Kod Durova, citând o sursă din industria telecom. Potrivit sursei, interdicția vizează companiile terțe care gestionează trimiterea codurilor de confirmare și a început deja să fie aplicată parțial. Această măsură
08:00
În decembrie 2022, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a achiziționat un apartament de 151 de metri pătrați într-un imobil istoric de pe strada Bolșaia Dmitrovka, situat în centrul Moscovei. Potrivit site-ului Explainer, care citează date din registrele imobiliare, scurgeri de baze bancare și fiscale, precum și surse publice, valoarea oficială
07:50
Rușii mănâncă mai puțin. Statistica arată o scădere drastică a vânzărilor la alimente de bază # DISINFO.MD
Pentru prima dată după mult timp, vânzările de produse alimentare din Rusia au început să scadă în volum — adică în unități fizice: bucăți, kilograme, litri. Potrivit Kommersant, care citează datele furnizate de compania Taxcom, în lunile septembrie–octombrie 2025, declinul a fost de 5% față de aceeași perioadă a anului trecut și a afectat majoritatea
Ieri
11:50
ANALIZĂ // Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor # DISINFO.MD
Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate. Încearcă să-i facă pe oameni să se simtă bine cu versiunea sa asupra realității. Dacă imaginea pare caldă, coloana sonoră este liniștitoare și o cafea cu lapte aburește ușor în cadru, chiar și un tanc în fundal poate trece neobservat. Războiul pentru inimile și mințile
11:30
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina # DISINFO.MD
O evaluare a serviciilor de informații ale Statelor Unite avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina și să obțină o victorie pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial senior din Congres, relatează NBC News. Analiza, transmisă membrilor Congresului la
11:20
Ce au stabilit Donald Trump și Xi Jinping în privința tarifelor și războiului din Ucraina? # DISINFO.MD
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a convenit să reducă tarifele impuse importurilor chineze, în urma unei întâlniri cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Coreea de Sud. Potrivit site-ului Axios, decizia vine în schimbul angajamentelor Beijingului de a cumpăra soia americană, de a permite exportul mineralelor rare și de a combate traficul de
11:00
Putin, la un pas să-l demită pe generalul Gherasimov. Ce îi reproșează dictatorul rus șefului Statului Major # DISINFO.MD
Președintele Vladimir Putin i-ar fi dat un ultimatum generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, acela fiind să captureze orașul Pokrovsk până la mijlocul lunii noiembrie. Potrivit agenților mișcării „Atesh", printre care se numără ofițeri dintr-unul dintre grupurile militare ruse, la Kremlin crește nemulțumirea față de activitatea lui Valeri Gherasimov. Conform surselor publicației, Kremlinul este
10:50
Soldații din prima linie descriu tacticile rusești de infiltrare dincolo de apărarea ucraineană # DISINFO.MD
Rușii folosesc tactici de infiltrare în pozițiile ucrainene cu mai mare frecvență decât până acum, acestea fiind menite să provoace haos, spun soldații ucraineni din prima linie, potrivit Business Insider. Ghidate de drone, mici grupuri de soldați se strecoară pe liniile frontului și creează probleme tot mai mari apărătorilor ucraineni. Misiunile lor sunt diferite: cucerirea
10:30
ANALIZĂ // Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia # DISINFO.MD
Războiul din Ucraina se transformă într-o farsă. Dar, în spatele acestei cortine, adevărata disperare a Rusiei este din ce în ce mai vizibilă. Lordul Palmerston a glumit odată spunând că în războiul dintre Danemarca și Prusia din 1864, doar trei oameni au înțeles de ce a început: unul a murit, unul a înnebunit, iar al
10:20
Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Procesul va începe imediat”. Ultimul test al SUA a avut loc acum mai bine de 30 de ani # DISINFO.MD
Donald Trump a cerut liderilor militari americani să reia testarea armelor nucleare americane pentru a ține pasul cu alte țări, precum Rusia și China, potrivit BBC. Instrucțiunile președintelui SUA vin după ce Trump a criticat Rusia pentru testarea unei rachete cu propulsie nucleară. „Având în vedere programele de testare ale altor țări, am dat instrucțiuni Departamentului
10:00
China restricționează exporturile de componente cheie pentru dronele ucrainene și blochează rutele de transport „ocolitoare” # DISINFO.MD
China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin intermediul unor țări aliate, precum statele baltice și Polonia, potrivit n-tv.de. „Guvernul chinez interzice acum chiar și livrarea de componente către aceste țări, deoarece
09:50
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană” # DISINFO.MD
Ministrul
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Războiul care nu se mai termină. Putin se închide în propria fortăreață, iar Ucraina schimbă regulile jocului # DISINFO.MD
Negarea unui armistițiu de către Kremlin și eșecul recent al summitului de pace de la Budapesta conturează o perspectivă tot mai sumbră: războiul din Ucraina va continua ani la rând, dar într-o formă diferită de cea pe care lumea o cunoaște din 2022. Vladimir Putin pare convins că timpul lucrează în favoarea sa. În viziunea [...] Articolul Războiul care nu se mai termină. Putin se închide în propria fortăreață, iar Ucraina schimbă regulile jocului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
„Dacă nu vreți să confiscați banii Rusiei, atunci deschideți portofelul”. Jocul dur al UE în negocierile pentru finanțarea Ucrainei # DISINFO.MD
Uniunea Europeană accentuează presiunea pe statele-membre reticente la a agrea noi împrumuturi pentru finanțarea Ucrainei distruse de război, spunându-le că dacă nu vor să accepte folosirea activelor rusești înghețate, vor trebui să plătească ele însele nota de plată, relatează Politico. Ideea unor noi împrumuturi este respinsă de majoritatea guvernelor UE. Din acest motiv, Comisia vrea să [...] Articolul „Dacă nu vreți să confiscați banii Rusiei, atunci deschideți portofelul”. Jocul dur al UE în negocierile pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Pe frontul din Ucraina, expresia „oбнуление” – „resetare” – a devenit sinonimă cu execuţia. În jargonul trupelor ruse, „a fi resetat” înseamnă să fii împuşcat de ai tăi, pentru că ai refuzat să mergi într-un „atac sinucigaș”, pentru că ai băut o sticlă de vodcă sau pur şi simplu pentru că un superior a decis [...] Articolul „Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei # DISINFO.MD
Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei, potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram. Atacurile au provocat incendii puternice, însă informațiile nu au fost deocamdată confirmate oficial de Kiev, potrivit Mediafax. Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra [...] Articolul Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Rachetele hipersonice rusești ar putea „orbi” SUA înainte de un atac nuclear. Care sunt lacunele în apărarea NATO? # DISINFO.MD
Rachetele hipersonice rusești „Kinjal” și „Zirkon” ar putea depăși sistemele de avertizare timpurie ale Statelor Unite și ale NATO din regiunea arctică, au avertizat experți citați de publicația Defense News. Specialiștii de la Centrul pentru Securitate și Reziliență Arctică din cadrul Universității din Alaska afirmă că radarele amplasate pe teritoriul Groenlandei – parte esențială a [...] Articolul Rachetele hipersonice rusești ar putea „orbi” SUA înainte de un atac nuclear. Care sunt lacunele în apărarea NATO? apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
„Am ales pacea și am primit războiul”. Cum a pierdut Ucraina scutul său nuclear acum 34 de ani. Îl mai poate recupera? # DISINFO.MD
În urmă cu 34 de ani, Ucraina a luat una dintre cele mai importante decizii din istoria sa modernă: a renunțat voluntar la armele nucleare, deși deținea al treilea cel mai mare arsenal din lume, după Statele Unite și Rusia. La începutul anilor ’90, acest gest a fost văzut ca o dovadă de încredere în [...] Articolul „Am ales pacea și am primit războiul”. Cum a pierdut Ucraina scutul său nuclear acum 34 de ani. Îl mai poate recupera? apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
„Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare” # DISINFO.MD
Moscova își intensifică amenințările împotriva aliaților occidentali ai Ucrainei. Politologul rus Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă”, lansează o amenințare terifiantă, cu un al treilea război mondial, în care „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”, potrivit Express.co.uk. Serghei Karaganov consideră că Rusia ar trebui să folosească o explozie nucleară pentru a intimida conducerea politică britanică, pentru a o [...] Articolul „Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin își consolidează controlul asupra puterii prin promovarea loialiștilor din tânăra generație, pe fondul instabilității crescânde din interiorul Kremlinului, pe măsură ce înaintează în vârstă, relatează Fox News. Recent, publicația britanică The Telegraph a relatat că Putin, în vârstă de 73 de ani, care conduce Rusia de mai bine de două decenii, [...] Articolul Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Cum a împărțit Putin prietenilor săi din cooperativa Ozero averile confiscate de la miliardarii arestați sau exilați # DISINFO.MD
Naționalizarea la scară largă lansată de Kremlin după izbucnirea războiului din Ucraina a dus la o redistribuire a averilor confiscate către prietenii din cercul zero ai lui Vladimir Putin. Foștii membri ai cooperativei Ozero au primit active în valoare totală de 3 miliarde de dolari potrivit Novaya Gazeta Evropa, citată de Moscow Times. Cooperativa „Ozero“ este o asociere de [...] Articolul Cum a împărțit Putin prietenilor săi din cooperativa Ozero averile confiscate de la miliardarii arestați sau exilați apare prima dată în DISINFO.MD.
27 octombrie 2025
09:50
„Eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii din grădinița lovită de dronă rusă. „Nu a plâns. Doar se uita drept în ochii mei” # DISINFO.MD
Prin fumului și a praful care încă pluteau în aer, generalul ucrainean Oleksandr Volobuiev pășea grăbit, ținând strâns la piept un mic trup învelit în haina lui militară. Din manta ieșeau doi pantofiori roz. Fotografia surprinsă în acel moment a făcut înconjurul lumii — o imagine a disperării, dar și a curajului, într-o zi în [...] Articolul „Eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii din grădinița lovită de dronă rusă. „Nu a plâns. Doar se uita drept în ochii mei” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Șeful spionajului militar ucrainean explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei # DISINFO.MD
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei – care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone – urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), într-un interviu acordat publicației italiene Il Foglio. Potrivit lui Budanov, aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare și [...] Articolul Șeful spionajului militar ucrainean explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial # DISINFO.MD
Soarta Ucrainei, prinsă între impasul de pe front și riscul unei capitulări forțate, ar putea depinde de o armă care schimbă regulile jocului. Un fost ofițer britanic de informații, Philip Ingram, avertizează că furnizarea rachetelor Tomahawk Kievului ar putea redesena harta războiului — dar și echilibrul global de securitate, scrie The Sun. Într-un nou episod [...] Articolul Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus # DISINFO.MD
David Museliani, fostul iubit al gimnastei Alina Kabaeva, este acuzat de autorităţile de la Moscova de delapidare și dat în urmărire internațională. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi extrădat. Alina Kabaeva, în vârstă de 42 de ani acum, fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică și figură emblematică a sportului rus, [...] Articolul Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Rusia ar fi înființat o bază de spionaj la mormântul subacvatic unde sunt îngropați peste 850 de oameni, în Marea Baltică. Ce este GUGI # DISINFO.MD
O bază subacvatică secretă menită să țină sub supraveghere activitatea NATO în Marea Baltică ar fi fost înființată de Rusia în zona în care a naufragiat feribotul Estonia, în urmă cu mai bine de 30 de ani, scrie The Moscow Times, citând o investigație a publicațiilor germane WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung. Investigația are la bază [...] Articolul Rusia ar fi înființat o bază de spionaj la mormântul subacvatic unde sunt îngropați peste 850 de oameni, în Marea Baltică. Ce este GUGI apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Emisarul lui Putin se plânge, din Washington, că Rusia e „sabotată” în dialogul cu SUA: „Se depun eforturi titanice” # DISINFO.MD
Emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington a denunțat, duminică, „tentative de sabotare” a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite în vederea încheierii „pașnice” a războiului din Ucraina, scrie Agerpres, citând AFP. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite”, a spus într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului [...] Articolul Emisarul lui Putin se plânge, din Washington, că Rusia e „sabotată” în dialogul cu SUA: „Se depun eforturi titanice” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Putin se teme de o lovitură de stat. Rusia intră în derivă financiară: inflație uriașă, deficit record și datorii militare periculoase # DISINFO.MD
Criza economică provocată de războiul din Ucraina alimentează temerile lui Putin privind o posibilă lovitură de stat – scrie The Telegraph. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are din ce în ce mai multe motive de îngrijorare, susțin analiștii occidentali. Uniunea Europeană și SUA impun noi sancțiuni, activitatea economică este paralizată de ratele ridicate ale dobânzilor, datoria [...] Articolul Putin se teme de o lovitură de stat. Rusia intră în derivă financiară: inflație uriașă, deficit record și datorii militare periculoase apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
Propaganda, noua armă de asalt. Kremlinul investește mai mult în minciuni decât în oameni # DISINFO.MD
Rusia crește masiv bugetul pentru propagandă și tăieri selective în programele sociale: „Nu pot câștiga pe front, investesc în dezinformare”. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a declarat că Federația Rusă intensifică războiul informațional împotriva Ucrainei, alocând fonduri record pentru propagandă. Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, difuzat pe 19 octombrie, creșterea alocărilor pentru aparatul [...] Articolul Propaganda, noua armă de asalt. Kremlinul investește mai mult în minciuni decât în oameni apare prima dată în DISINFO.MD.
25 octombrie 2025
08:40
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” # DISINFO.MD
Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post. Potrivit agenților Atesh infiltrați în forțele ruse, comandamentul Regimentului 506 de pușcași motorizați a început să recruteze femei în unitățile de asalt din cauza pierderilor grele de [...] Articolul Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:10
Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ) # DISINFO.MD
Opțiunile pentru sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei au fost „în așteptare” pentru o lungă perioadă de timp – de la pachete puternice la slabe – iar președintele SUA, Donald Trump, a optat săptămâna aceasta pentru cea de mijloc, potrivit The Wall Street Journal. Președintele Trump a vrut să se asigure înainte de a lua cea mai [...] Articolul Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ) apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri # DISINFO.MD
Președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, se vor întâlni pe 30 octombrie la Gyeongju, în Coreea de Sud, a anunțat joi Casa Albă, citată de agenția EFE. Întâlnirea va avea loc în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în ultima zi a turneului asiatic al liderului american. Potrivit comunicatului, [...] Articolul Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri apare prima dată în DISINFO.MD.
