Războiul care nu se mai termină. Putin se închide în propria fortăreață, iar Ucraina schimbă regulile jocului

În regiunea Voronej a fost deschis un dosar penal privind deturnarea de fonduri în timpul construcției de fortificații din beton pe granița cu Ucraina, relatează „Kommersant”. Este deja al patrulea caz de acest fel documentat în regiunile de graniță. Potrivit publicației, dosarul de înșelăciune în proporții deosebit de mari vizează compania „Avira”, care semnase un [...] Articolul De ce anchetele de corupție se opresc la prima mobilizare? O poveste din Voronej apare prima dată în DISINFO.MD.