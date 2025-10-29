Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație
DISINFO.MD, 29 octombrie 2025 08:20
Președintele rus Vladimir Putin își consolidează controlul asupra puterii prin promovarea loialiștilor din tânăra generație, pe fondul instabilității crescânde din interiorul Kremlinului, pe măsură ce înaintează în vârstă, relatează Fox News. Recent, publicația britanică The Telegraph a relatat că Putin, în vârstă de 73 de ani, care conduce Rusia de mai bine de două decenii, [...] Articolul Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 15 minute
08:30
„Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare” # DISINFO.MD
Moscova își intensifică amenințările împotriva aliaților occidentali ai Ucrainei. Politologul rus Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă”, lansează o amenințare terifiantă, cu un al treilea război mondial, în care „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”, potrivit Express.co.uk. Serghei Karaganov consideră că Rusia ar trebui să folosească o explozie nucleară pentru a intimida conducerea politică britanică, pentru a o [...] Articolul „Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
08:20
Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin își consolidează controlul asupra puterii prin promovarea loialiștilor din tânăra generație, pe fondul instabilității crescânde din interiorul Kremlinului, pe măsură ce înaintează în vârstă, relatează Fox News. Recent, publicația britanică The Telegraph a relatat că Putin, în vârstă de 73 de ani, care conduce Rusia de mai bine de două decenii, [...] Articolul Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
08:00
Cum a împărțit Putin prietenilor săi din cooperativa Ozero averile confiscate de la miliardarii arestați sau exilați # DISINFO.MD
Naționalizarea la scară largă lansată de Kremlin după izbucnirea războiului din Ucraina a dus la o redistribuire a averilor confiscate către prietenii din cercul zero ai lui Vladimir Putin. Foștii membri ai cooperativei Ozero au primit active în valoare totală de 3 miliarde de dolari potrivit Novaya Gazeta Evropa, citată de Moscow Times. Cooperativa „Ozero“ este o asociere de [...] Articolul Cum a împărțit Putin prietenilor săi din cooperativa Ozero averile confiscate de la miliardarii arestați sau exilați apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
09:50
„Eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii din grădinița lovită de dronă rusă. „Nu a plâns. Doar se uita drept în ochii mei” # DISINFO.MD
Prin fumului și a praful care încă pluteau în aer, generalul ucrainean Oleksandr Volobuiev pășea grăbit, ținând strâns la piept un mic trup învelit în haina lui militară. Din manta ieșeau doi pantofiori roz. Fotografia surprinsă în acel moment a făcut înconjurul lumii — o imagine a disperării, dar și a curajului, într-o zi în [...] Articolul „Eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii din grădinița lovită de dronă rusă. „Nu a plâns. Doar se uita drept în ochii mei” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Șeful spionajului militar ucrainean explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei # DISINFO.MD
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei – care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone – urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), într-un interviu acordat publicației italiene Il Foglio. Potrivit lui Budanov, aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare și [...] Articolul Șeful spionajului militar ucrainean explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial # DISINFO.MD
Soarta Ucrainei, prinsă între impasul de pe front și riscul unei capitulări forțate, ar putea depinde de o armă care schimbă regulile jocului. Un fost ofițer britanic de informații, Philip Ingram, avertizează că furnizarea rachetelor Tomahawk Kievului ar putea redesena harta războiului — dar și echilibrul global de securitate, scrie The Sun. Într-un nou episod [...] Articolul Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus # DISINFO.MD
David Museliani, fostul iubit al gimnastei Alina Kabaeva, este acuzat de autorităţile de la Moscova de delapidare și dat în urmărire internațională. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi extrădat. Alina Kabaeva, în vârstă de 42 de ani acum, fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică și figură emblematică a sportului rus, [...] Articolul Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Rusia ar fi înființat o bază de spionaj la mormântul subacvatic unde sunt îngropați peste 850 de oameni, în Marea Baltică. Ce este GUGI # DISINFO.MD
O bază subacvatică secretă menită să țină sub supraveghere activitatea NATO în Marea Baltică ar fi fost înființată de Rusia în zona în care a naufragiat feribotul Estonia, în urmă cu mai bine de 30 de ani, scrie The Moscow Times, citând o investigație a publicațiilor germane WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung. Investigația are la bază [...] Articolul Rusia ar fi înființat o bază de spionaj la mormântul subacvatic unde sunt îngropați peste 850 de oameni, în Marea Baltică. Ce este GUGI apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Emisarul lui Putin se plânge, din Washington, că Rusia e „sabotată” în dialogul cu SUA: „Se depun eforturi titanice” # DISINFO.MD
Emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington a denunțat, duminică, „tentative de sabotare” a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite în vederea încheierii „pașnice” a războiului din Ucraina, scrie Agerpres, citând AFP. „Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite”, a spus într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului [...] Articolul Emisarul lui Putin se plânge, din Washington, că Rusia e „sabotată” în dialogul cu SUA: „Se depun eforturi titanice” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Putin se teme de o lovitură de stat. Rusia intră în derivă financiară: inflație uriașă, deficit record și datorii militare periculoase # DISINFO.MD
Criza economică provocată de războiul din Ucraina alimentează temerile lui Putin privind o posibilă lovitură de stat – scrie The Telegraph. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are din ce în ce mai multe motive de îngrijorare, susțin analiștii occidentali. Uniunea Europeană și SUA impun noi sancțiuni, activitatea economică este paralizată de ratele ridicate ale dobânzilor, datoria [...] Articolul Putin se teme de o lovitură de stat. Rusia intră în derivă financiară: inflație uriașă, deficit record și datorii militare periculoase apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
Propaganda, noua armă de asalt. Kremlinul investește mai mult în minciuni decât în oameni # DISINFO.MD
Rusia crește masiv bugetul pentru propagandă și tăieri selective în programele sociale: „Nu pot câștiga pe front, investesc în dezinformare”. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a declarat că Federația Rusă intensifică războiul informațional împotriva Ucrainei, alocând fonduri record pentru propagandă. Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, difuzat pe 19 octombrie, creșterea alocărilor pentru aparatul [...] Articolul Propaganda, noua armă de asalt. Kremlinul investește mai mult în minciuni decât în oameni apare prima dată în DISINFO.MD.
25 octombrie 2025
08:40
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” # DISINFO.MD
Conform mișcării partizane Atesh, comandamentul rus formează trupe de asalt compuse din femei pentru a compensa pierderile grele suferite în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează Kyiv Post. Potrivit agenților Atesh infiltrați în forțele ruse, comandamentul Regimentului 506 de pușcași motorizați a început să recruteze femei în unitățile de asalt din cauza pierderilor grele de [...] Articolul Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:10
Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ) # DISINFO.MD
Opțiunile pentru sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei au fost „în așteptare” pentru o lungă perioadă de timp – de la pachete puternice la slabe – iar președintele SUA, Donald Trump, a optat săptămâna aceasta pentru cea de mijloc, potrivit The Wall Street Journal. Președintele Trump a vrut să se asigure înainte de a lua cea mai [...] Articolul Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ) apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri # DISINFO.MD
Președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, se vor întâlni pe 30 octombrie la Gyeongju, în Coreea de Sud, a anunțat joi Casa Albă, citată de agenția EFE. Întâlnirea va avea loc în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în ultima zi a turneului asiatic al liderului american. Potrivit comunicatului, [...] Articolul Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” # DISINFO.MD
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns joi cu o declarație scurtă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin, care minimalizase efectele noilor sancțiuni americane asupra sectorului energetic rus. „Mă bucur că el simte asta”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Vă voi informa despre asta peste șase luni. Să vedem cum va funcționa”, [...] Articolul Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Sancțiunile SUA față de Rosneft și Lukoil SCUMPESC carburanții. ANRE anunță noile prețuri # DISINFO.MD
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. ”Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în [...] Articolul Sancțiunile SUA față de Rosneft și Lukoil SCUMPESC carburanții. ANRE anunță noile prețuri apare prima dată în DISINFO.MD.
22 octombrie 2025
07:40
Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei # DISINFO.MD
Ivan Uss, fiul fostului candidat la președinția Belarusului, Dmitry Uss, a fost ucis pe frontul din Ucraina în timp ce lupta pentru Rusia, a relatat publicația independentă din Belarus Nasha Niva, citată de Kyiv Independent. El ar fi semnat un contract cu armata rusă pe 17 ianuarie, dar a murit la doar câteva săptămâni după [...] Articolul Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
Raportul TikTok privind alegerile din Republica Moldova: sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri artificiale # DISINFO.MD
Platforma TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, un raport despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. TikTok spune că a „dezmembrat” cinci rețele cu peste 7 500 de conturi care promovau mesaje proruse și încercau să discrediteze actuala guvernare din R. Moldova, în perioada premergătoare scrutinului. În [...] Articolul Raportul TikTok privind alegerile din Republica Moldova: sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri artificiale apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia # DISINFO.MD
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că [...] Articolul Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
CCN: Întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost amânată. Oficialii au așteptări diferite privind pacea în Ucraina # DISINFO.MD
Întâlnirea programată pentru această săptămână între secretarul de stat al SUA, Mark Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pentru moment, transmite BBC News cu referire la CNN, care citează surse. Nu este clar de ce, însă una dintre surse a declarat pentru CNN că Rubio și Lavrov, care au discutat [...] Articolul CCN: Întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost amânată. Oficialii au așteptări diferite privind pacea în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Șeful diplomației poloneze: avionul lui Putin ar putea fi forțat să aterizeze pentru arestare # DISINFO.MD
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că, dacă Vladimir Putin va zbura spre o posibilă întâlnire cu Donald Trump și va traversa spațiul aerian polonez, avionul său ar putea fi forțat să aterizeze pentru a fi arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga, transmite BBC News. „Nu [...] Articolul Șeful diplomației poloneze: avionul lui Putin ar putea fi forțat să aterizeze pentru arestare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Kaja Kallas: 26 de țări ale UE au fost de acord să participe la tribunalul împotriva Rusiei # DISINFO.MD
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat că 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au confirmat disponibilitatea de a participa la crearea unui tribunal special privind evenimentele din războiul împotriva Ucrainei, transmite Radio Svoboda. „Astăzi, 26 de state membre și-au asumat angajamentul de a deveni participante la acest tribunal”, [...] Articolul Kaja Kallas: 26 de țări ale UE au fost de acord să participe la tribunalul împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
21 octombrie 2025
10:10
Senatul SUA pune pe pauză noile sancțiuni împotriva Rusiei până la întâlnirea Trump-Putin # DISINFO.MD
Senatul Statelor Unite a decis să suspende temporar examinarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse până la întâlnirea președintelui Donald Trump cu Vladimir Putin. Potrivit agenției Bloomberg, această decizie a fost anunțată de liderul majorității republicane din Camera Superioară a Congresului, John Thune. „Cel puțin pentru moment, am pus procesul pe pauză”, a [...] Articolul Senatul SUA pune pe pauză noile sancțiuni împotriva Rusiei până la întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Creșterea depozitelor bancare ale populației din Rusia a încetinit în septembrie 2025 până la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Potrivit Băncii Centrale, rușii au adăugat doar 67 miliarde de ruble (≈ 670 milioane euro) în conturile bancare, ceea ce a dus totalul economiilor la 62,7 trilioane de ruble (≈ 627 miliarde euro). [...] Articolul Economiile rușilor stagnează. Dobânzile cresc, dar oamenii nu mai pun bani deoparte apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Una dintre cele mai recente „recomandări financiare” venite de la vârful Ministerului de Finanțe al Rusiei vizează transformarea populației în creditor de stat. Vice-ministrul Aleksei Moiseev a declarat într-un interviu pentru RBC că cetățenii ar trebui să-și păstreze economiile în ruble, preferabil sub formă de obligațiuni federale (ОФЗ) — adică împrumuturi directe acordate guvernului. Aceste [...] Articolul Rusia are nevoie de bani: Ministerul de Finanțe vrea ca populația să finanțeze bugetul apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” # DISINFO.MD
Ucrainenii au câteva arme importante care pot face uitate, mai mult sau mai puțin, celebrele rachete Tomahawk pe care americanii refuză să le ofere Kievului. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, care sunt acestea. Ucrainenii au sperat în zadar că vor primi celebrele rachete Tomahawk, însă așa cum era previzibil, Statele Unite ale Americii [...] Articolul Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
În contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și al numărului insuficient de soldați, o soluție pentru Ucraina este să apeleze la voluntari civili pentru a opera dronele interceptoare și apăra orașele din spatele liniei frontului, propune ONG-ul ucrainean Dignitas. Kievul are deja mii de civili care servesc voluntar în forțele de apărare teritorială. „Vrem să [...] Articolul Soluția luată în calcul de Ucraina pentru a doborî un număr mai mare de drone Shahed apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” # DISINFO.MD
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va solicita aliaților europeni să își intensifice eforturile economice pentru a slăbi industria de apărare a Rusiei, în contextul incertitudinilor privind sprijinul administrației Trump pentru Ucraina. Keir Starmer va aborda subiectul în cadrul reuniunii de vineri a „Coaliţiei Voinţei”, un grup care reuneşte ţările europene ce oferă sprijin militar Ucrainei [...] Articolul Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Trump îl forțează pe Zelenski să-i cedeze lui Putin Donbasul: un precedent periculos pentru România. Avertismentul unui general # DISINFO.MD
O „împărțire” a regiunii Donbas între ruși și ucraineni, așa cum a fost sugerată recent de Donald Trump, ar reprezenta un precedent periculos pentru România, a avertizat luni generalul în rezervă Cristian Barbu, într-o declarație în exclusivitate la Antena 3 CNN. „Dacă lucrurile vor fi așa cum le stabilesc acum cei de la Casa Albă, asta [...] Articolul Trump îl forțează pe Zelenski să-i cedeze lui Putin Donbasul: un precedent periculos pentru România. Avertismentul unui general apare prima dată în DISINFO.MD.
20 octombrie 2025
10:50
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # DISINFO.MD
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post. Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea [...] Articolul Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
10:40
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” # DISINFO.MD
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua. Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să redea [...] Articolul Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? # DISINFO.MD
În toamna anului 2025, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea a două milioane de rezerviști, permițând desfășurarea acestora în afara granițelor țării. Decizia vine în contextul în care analiștii economici internaționali semnalează dificultăți în sectorul energetic rus, iar experții militari remarcă intensificarea discursului nuclear și o posibilă escaladare a tensiunilor cu NATO. Potrivit [...] Articolul Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? apare prima dată în DISINFO.MD.
10:20
Zelenski, Trump și Putin, față în față la Budapesta? Manevra diplomatică pe care experții o văd drept amânarea inevitabilului # DISINFO.MD
Expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică care ar fi rezultatul unei eventuale întâlniri dintre președinții Putin și Zelenski, cu Trump în rolul de mediator, la Budapesta. Donald Trump a anunțat recent că o întâlnire între el și Vladimir Putin ar putea avea loc la Budapesta, în aproximativ două săptămâni. Premierul ungar Viktor Orbán s-a arătat [...] Articolul Zelenski, Trump și Putin, față în față la Budapesta? Manevra diplomatică pe care experții o văd drept amânarea inevitabilului apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Marea teamă a lui Putin, dezvăluită de un fost oligarh rus: “Toți dictatorii noștri au pierdut puterea până la această vârstă” # DISINFO.MD
Fostul oligarh rus aflat în exil Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, care a ispășit 10 ani într-o închisoare siberiană sub acuzații motivate politic, a declarat, pentru The Times, că sfârșitul ar putea fi aproape pentru Vladimir Putin. “Putin pare a fi destul de sănătos. Dar în ultimii 80 de ani din istoria [...] Articolul Marea teamă a lui Putin, dezvăluită de un fost oligarh rus: “Toți dictatorii noștri au pierdut puterea până la această vârstă” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
De ce sunt rușii atât de îngroziți de Tomahawk? „Ar schimba fundamental echilibrul pentru regiunile din spatele frontului” # DISINFO.MD
Discuția de vineri seară dintre președinții american și ucrainean, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a încheiat mai multe săptămâni de așteptare pe tema rachetelor Tomahawk, dorite intens de guvernul de la Kiev și temute la fel de intens de regimul de la Kremlin. Volodimir Zelenski a sperat că-l va convinge pe Donald Trump că Ucraina [...] Articolul De ce sunt rușii atât de îngroziți de Tomahawk? „Ar schimba fundamental echilibrul pentru regiunile din spatele frontului” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # DISINFO.MD
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian. Trump a făcut [...] Articolul Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:40
REVENCO: Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale # DISINFO.MD
Într-un context de război informațional continuu, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), relatează, într-un interviu pentru ZdG, despre cum funcționează instituția, care este rolul ei și ce a reușit să facă în doi ani de la fondare. — Ce intră exact în mandatul CCSCD? Este acesta doar un centru [...] Articolul REVENCO: Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde # DISINFO.MD
Un reportaj interesant al postului german ZDF din anul 2014 îl arată pe Mihail Gorbaciov care declară direct că „garanția privind neextinderea NATO spre Est” este un mit. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au propagat ani la rând ideea că Occidentul ar fi promis că NATO nu se va extinde, invocând în [...] Articolul Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde apare prima dată în DISINFO.MD.
17 octombrie 2025
11:10
În regiunea Voronej a fost deschis un dosar penal privind deturnarea de fonduri în timpul construcției de fortificații din beton pe granița cu Ucraina, relatează „Kommersant”. Este deja al patrulea caz de acest fel documentat în regiunile de graniță. Potrivit publicației, dosarul de înșelăciune în proporții deosebit de mari vizează compania „Avira”, care semnase un [...] Articolul De ce anchetele de corupție se opresc la prima mobilizare? O poveste din Voronej apare prima dată în DISINFO.MD.
11:00
Declinul sectorului civil al economiei rusești și atacurile asupra celor mai populare modele chinezești au dus la o reducere drastică a importurilor de camioane. În luna septembrie, în Rusia au fost livrate doar 643 de camioane noi cu o masă totală de peste 3,5 tone, a declarat directorul general al Avtostat, Serghei Țelikov. Acesta a [...] Articolul Importurile de camioane în Rusia s-au prăbușit: minus 92% față de 2024 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Cel puțin 12 regiuni din Rusia au lansat în 2025 campanii cu durată limitată în timp, în care oferă plăți majorate pentru cetățenii care semnează contracte cu Ministerul Apărării. Aceste oferte sunt valabile de obicei între o lună și jumătate și trei luni, potrivit investigației realizate de publicația „Vajnîie istorii”. Cea mai mare plată regională [...] Articolul Promoții pentru război. Rusia oferă milioane pentru un bilet spre front apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Toate cardurile cetățenilor, sub lupa statului. Rusia pregătește registrul național de control bancar # DISINFO.MD
Până în decembrie 2025, în Rusia ar putea fi lansat un serviciu care va permite statului să preia controlul asupra datelor tuturor cardurilor bancare deținute de cetățeni, a declarat pentru Izvestia Anatoli Aksakov, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Piața Financiară. Propunerea privind crearea unui astfel de registru a fost înaintată încă din primăvară de [...] Articolul Toate cardurile cetățenilor, sub lupa statului. Rusia pregătește registrul național de control bancar apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026 # DISINFO.MD
Ministrul ucrainean de finanțe Serghei Marcenko le-a cerut miniștrilor de finanțe ai Grupului celor Șapte (G7) să pună la dispoziția Ucrainei rezervele bancare rusești imobilizate, începând de la începutul anului 2026, în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 15 octombrie la Washington, D.C. Aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale băncii centrale a [...] Articolul Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
ANALIZĂ // Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde # DISINFO.MD
Influența energetică a Rusiei în Asia Centrală se erodează, iar investitorii care continuă să parieze pe Moscova riscă pierderi considerabile. Timp de decenii, puterea Rusiei în regiune s-a bazat pe infrastructura energetică – o rețea extinsă de conducte de petrol și gaze construită pentru a lega economiile Kazahstanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului de nord, către piața [...] Articolul ANALIZĂ // Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni # DISINFO.MD
Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a declarat că loviturile asupra rafinăriilor de petrol au provocat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale. „De fapt, loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancțiunile. Este doar un adevăr matematic. Am cauzat daune mult mai mari Federației Ruse prin acțiuni directe [...] Articolul Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft # DISINFO.MD
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi. „Actorii statali ruşi au extins anvergura ţintelor lor anul acesta, pentru a infiltra reţele şi dispozitive în principal în Ucraina şi în statele membre ale Organizaţiei Tratatului [...] Articolul Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi, 16 octombrie, că Europa ar trebui să deschidă negocieri directe cu Rusia pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Vorbind la ședința plenară a Conferinței Permanente Ungare (MAERT) – forum ce reunește lideri politici de la Budapesta și reprezentanți ai comunităților maghiare [...] Articolul Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Directorul FSB, colaborator apropiat al lui Putin, este bolnav în fază terminală. „Persoane importante mor chiar în funcție” # DISINFO.MD
Șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov, în vârstă de 73 de ani, este bolnav în fază terminală, au declarat surse anonime pentru jurnalista Iulia Taratuta, de la postul independent Drojd. Unele instituții de presă au relatat anterior că Bortnikov a fost diagnosticat cu cancer. „În aceste condiții, se pare că chiar Bortnikov a [...] Articolul Directorul FSB, colaborator apropiat al lui Putin, este bolnav în fază terminală. „Persoane importante mor chiar în funcție” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, potrivit unei foi de parcurs prezentate joi, în cadrul unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează agenţiile Reuters şi EFE, [...] Articolul Bruxelles-ul vrea ca „zidul anti-drone” să fie operaţional în 2027 apare prima dată în DISINFO.MD.
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a venit joi seara în Biroul Oval pentru a relata presei despre dialogul purtat cu Vladimir Putin câteva ore mai devreme. Liderul american a fost întrebat despre eventuala livrare de rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk, pentru care Volodimir Zelenski a venit să discute la Washington, vineri. „Am vorbit un [...] Articolul Donald Trump: Am vorbit cu Putin despre Tomahawk. Avem nevoie de aceste rachete în SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.