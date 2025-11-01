Tranzacție de lux pentru vocea Kremlinului: Maria Zaharova a primit „cadou” un apartament de peste 1 milion de dolari în Moscova

08:10

Opțiunile pentru sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei au fost „în așteptare" pentru o lungă perioadă de timp – de la pachete puternice la slabe – iar președintele SUA, Donald Trump, a optat săptămâna aceasta pentru cea de mijloc, potrivit The Wall Street Journal. Președintele Trump a vrut să se asigure înainte de a lua cea mai