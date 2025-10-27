07:20

Donald Trump a declarat recent, cu ocazia unei conferințe comune cu președintele Argentinei, că economia Rusiei este pe cale de a se prăbuși. Informații despre performanțele din ce în ce mai slabe au apărut din ce în ce mai des în ultima vreme, iar Andrei Caramitru le comentează. „Știți, în Rusia sunt cozi lungi la [...] Articolul Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic” apare prima dată în DISINFO.MD.