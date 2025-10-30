Putin, la un pas să-l demită pe generalul Gherasimov. Ce îi reproșează dictatorul rus șefului Statului Major

09:40

Într-un context de război informațional continuu, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), relatează, într-un interviu pentru ZdG, despre cum funcționează instituția, care este rolul ei și ce a reușit să facă în doi ani de la fondare. — Ce intră exact în mandatul CCSCD? Este acesta doar un centru [...] Articolul REVENCO: Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale apare prima dată în DISINFO.MD.