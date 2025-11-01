17:00

Unul dintre complexele rusești „Oreshnik” a fost distrus pe teritoriul Rusiei de către forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei, Direcția Generală de Informații și Forțele Armate ale Ucrainei.Despre aceasta a anunțat șeful SBU, Vasyl Malyuk, menționînd că unul dintre cele trei complexe a fost distrus cu succes pe poligonul Kapustin Yar.„Pînă acum nu am menționat acest lucru, dar putem