Noi terenuri de joacă și fitness, amenajate în capitală

Violonistul Cristian Botgros a ieșit cu o reacție la presupusele acuzații alel familiei Igor și Diana Cuciuc, la un an de la moartea fiicei lor Andreea.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demni