Zeci de mii de lei amendă pentru prejudiciul adus mediului: Razii la Dubăsari
Noi.md, 31 octombrie 2025 20:30
Inspectorii de mediu din Dubăsari au desfășurat recent acțiuni de control în teren, avînd drept scop respectarea legislației de mediu.În urma raziilor, au fost documentate mai multe contravenții ce țin de braconajul piscicol și de tăieri ilicite de arbori, notează Noi.md.{{844648}}Pe lacul de acumulare Dubăsari, au fost identificate cazuri de pescuit ilicit, fiind ridicate unelte interzise
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
20:30
După o pauză, parlamentarii au revenit în sală pentru a continua să examineze proiectele de hotărîri privind demisia a opt deputați, notează Noi.md. Veronica Roșca, deputată PAS și președintă a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a prezentat documentele:-proiectul de Hotărîre privind demisia din funcția de deputat a lui Dan Perciun, documentul fiind votat de 54 de deputați; a fos
20:30
Acum o oră
20:00
Sîmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurămîntului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, notează Noi.md. Noul Guvern a primit astăzi votul de încredere din partea a 55 de deputați. La ceremonia de sîmbătă, va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu.{{8
20:00
Ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului a fost completată cu opt proiecte de Hotărîri, notează Noi.md.Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, este vorba "despre proiecte de Hotărîri privind demisia deputaților, care vor merge în Guvern".Pentru includerea în ordinea de zi a proiectelor de Hotărîre privind demisia deputaților:-Dan Perciun au votat 56 de deputați{
20:00
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european.Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și
20:00
Egiptul deschide porțile unui muzeu grandios lîngă Piramide, sperînd să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume și să transforme din nou turismul în motorul economiei.Cu o suprafață de 500.000 de metri pătrați, Marele Muzeu Egiptean (GEM) va fi inaugurat sîmbătă la poalele Piramidelor din Giza și va găzdui zeci de mii de artefacte, inclusiv colecția completă a comorilor faraonului Tuta
Acum 2 ore
19:30
Parlamentul a votat pentru noul Guvern, care va fi condus de Alexandru Munteanu, notează Noi.md.În sală, au fost 88 de deputați în momentul votării. Pentru noul Executiv și programul acestuia au votat 55 de deputați.{{845539}}Menționăm că astăzi Alexandru Munteanu, care a fost desemnat oficial de președinta țării candidat la funcția de prim-ministru a venit cu echipa sa de miniștri în Parl
19:30
O treime dintre persoanele aflate în detenție în Republica Moldova sînt tineri cu vîrsta între 18 și 35 de ani.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în prezent, 2 810 tineri ispășesc pedepse în cele 17 penitenciare ale țării, inclusiv la centrul de detenție pentru minori din satul Goian. În total, în penitenciarele din Republica Moldova se află 6.163 de persoane, informeaz
19:30
Căușenenii care își încălzesc locuințele cu lemne sînt gata de iarnă. Potrivit datelor statistice, peste 64% din cele 1,3 milioane de locuințe din țară se încălzesc cu sobe.Oamenii au scos din buzunare peste 15.000 de lei pentru 10 metri steri de lemn, care, spun ei, le vor ajunge pentru tot sezonul rece.Fiodor Ochișor din satul Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, zilele trecute, și-a cumpărat
19:00
Cunoscutul muzician Nicolae Botgros a venit cu un mesaj către mass-media și public. Într-o postare pe Facebook, maestrul a răspuns acuzațiilor distribuite pe internet cu privire la presupusa implicare a familiei sale în moartea tragică a Andreei Cuciuc.Discuțiile pe această temă s-au intensificat în special după ce, în septembrie 2025, nepotul său, Cristian Botgros, a fost internat în spital î
19:00
Sri Lanka a eliminat obligativitatea obținerii unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA) înainte de plecare.Sri Lanka și-a modificat din nou reglementările de intrare pentru străini, eliminînd obligativitatea completării în avans a unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA), începînd cu 15 octombrie.{{844912}}Departamentul de Imigrare al țării a anunțat acest lucru, notează Noi.
19:00
În zilele de 01 - 02 noiembrie, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica:-pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada 31.10-02.11.2025– Tîrgul producătorilor locali „Tîrgul cu tradiții”.În sectorul B
19:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a conferit astăzi grade speciale în termen pentru zece angajați care s-au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea de serviciu.Evenimentul, desfășurat în incinta Inspectoratului din municipiul Chișinău, a reunit conducerea instituției, personalul și angajații distinși.Colonelul Aurel Baciu, șeful IGSU, a subliniat că aceste grade rep
Acum 4 ore
18:30
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 comparativ cu perioada respectivă a anului 2024, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 10,2% (în preţuri comparabile) ca urmare a creșterii producţiei vegetale cu 21,2%; scăderii producţiei animaliere cu 10,9%.În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 14,7% față de t
18:30
Eugen Osmochescu: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Noi.md
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de pînă la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.„Avem propuneri nu doar incluse în Programul de guvernare, c
18:00
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile după gratii. Recursul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel. {{845376}}„În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii
18:00
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, și-a exprimat regretul pentru plecarea de la conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” (USMF), subliniind însă că va colabora strîns cu echipa care va prelua Universitatea.După cum transmite Noi.md cu referire la AGORA, Ceban a precizat că printre principalele sale priorități se numără finalizarea construcției spit
18:00
Trei procurori au fost sancționați de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru abateri disciplinare grave ale obligațiilor de serviciu. Un acuzator a fost eliberat din funcție.Membrii CSP au stabilit că procurorul Ruslan Știrbu, din cadrul Procuraturii raionului Șoldănești, a comis abateri disciplinare grave prin acțiuni și inacțiuni sistematice în gestionarea mai multor cauze penale. C
18:00
Ce decizie s-a luat astăzi cu privire la directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție # Noi.md
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii.Decizia a fost luată astăzi, 31 octombrie, de magistrații Judecătoriei Ciocana, , scrie protv.md.{{845490}}Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „G
18:00
Începînd cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va aplica oficial procedura de tranzit comun, devenind membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC). Această schimbare marchează un pas decisiv spre integrarea deplină a țării în spațiul vamal european, transmite Noi.md.Implementarea va avea loc prin intermediul sistemului informatic NCTS (New Computerised Trans
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna noiembrie, notează Noi.md.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi în data de 4 noiembrie, pe 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar în data
17:30
Primăria Chișinău a organizat o nouă acțiune de salubrizare și îngrijire a spațiilor publice, desfășurată în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de toamnă”.În cadrul activității a fost salubrizată albia rîului Bîc, pe str. Calea Basarabiei, în perimetrul hotarelor sectorului Botanica.La acțiune au participat angajații Preturii sectorului Botanica, ai Direcției pentru Protecția
17:00
GEELY ATLAS este crossoverul care schimbă percepția asupra a ceea ce înseamnă o mașină de familie. Dezvoltat pe platforma CMA, în colaborare cu Volvo, combină siguranța, puterea și confortul într-o armonie perfectă.Design care inspiră emoțiiATLAS întruchipează imaginea unui crossover premium modern: faruri LED expresive, bară luminoasă LED suspendată, o linie de caroserie dinamică și un ac
17:00
Mai multe clădiri ale instituțiilor de învățămînt din țară, preponderent cămine studențești, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică.Acordurile de colaborare privind implementarea proiectului au fost semnate cu toate instituțiile de învățămînt profesional tehnic beneficiare în cadrul Proiectul
17:00
Unul dintre complexele rusești „Oreshnik” a fost distrus pe teritoriul Rusiei de către forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei, Direcția Generală de Informații și Forțele Armate ale Ucrainei.Despre aceasta a anunțat șeful SBU, Vasyl Malyuk, menționînd că unul dintre cele trei complexe a fost distrus cu succes pe poligonul Kapustin Yar.„Pînă acum nu am menționat acest lucru, dar putem
Acum 6 ore
16:30
Un grup de avocați francezi a intentat un proces împotriva ministrului Justiției, Gérald Darmanin, în legătură cu vizita sa la fostul președinte Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare.Un grup de 29 de avocați a depus o plîngere la Curtea de Justiție a Republicii – un tribunal specializat în încălcări ale obligațiilor de serviciu ale funcționarilor publici – în legătură cu vizita lui Darmanin la
16:30
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe, care sînt blocate zile întregi la punctul de trecere a frontierei Leuşeni -Albița. {{845355}}„Referitor la blocarea transportului marfar la Postul Vamal Albița. Ambasada a contactat Cabinetul Prim-ministrului României și Autoritatea Vamală Română, solicitând asistența în de
16:00
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor moderne de securitate cibernetică destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale Poliției Naționale. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de
16:00
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare p
16:00
Reprezentanți ai agențiilor franceze de aplicare a legii au efectuat o vizită de documentare la Centrul chinologic al Serviciului Vamal, situat în orașul Ocnița, în cadrul unei serii de acțiuni de cooperare internațională, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, agenda vizitei a inclus prezentarea infrastructurii centrului, a dotărilor existente și a activității zilnice, precum și demonst
16:00
Un imobil, trei suspecți și milioane dispărute: o anchetă pentru escrocherie în proporții mari # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, investighează activitatea unui cetățean al Federației Ruse și a doi cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, transmite Noi.md.Potrivit anchetei, bărbatul rus, în vîrstă de 49 de ani, angajat ca
15:30
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre instituirea unor noi restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Letonă, autoritățile letone au decis aplicarea restricțiilor privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republic
15:30
Cristi Botgros răspunde acuzațiilor: „Voi merge pînă la capăt pe calea adevărului și a legii” # Noi.md
Violonistul Cristian Botgros a ieșit cu o reacție la presupusele acuzații alel familiei Igor și Diana Cuciuc, la un an de la moartea fiicei lor Andreea.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demni
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Șarade / Puzzles – o expoziție de Teodor Ajder - 1 Noiembrie 2025, 16:00 - 20:00, Zpace Ooes la Chișinău! - 1 Noiembrie 2025, 18:00, Skal Artă, Activism, Absență? - 1 Noiembrie 2025, 18:0
15:00
Polițiștii de frontieră au dat dovadă de integritate în această săptămînă, denunțînd două tentative de corupere la punctele de trecere a frontierei „Cahul” și „Sculeni”.Primul incident s-a produs la punctul de trecere „Cahul”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, unde un cetățean ucrainean de 38 de ani a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției de Frontieră. În timpul verificării
15:00
Munteanu despre vîrsta de pensionare: „Este o întrebare care trebuie discutată. Se mărește în toate țările europene” # Noi.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că nu intenționează să se pensioneze înainte de vîrsta de 70 de ani, subliniind că vîrsta de pensionare trebuie analizată în funcție de realitățile demografice și practicile europene.„Eu am 61 de ani și pînă la 70 de ani am de gînd să lucrez. Este o întrebare care trebuie discutată și este legată de longevitatea vieții. Vîrsta de
15:00
Сhișinău se pregătește să trăiască un moment istoric în sportul moldovenesc: pentru prima dată, Republica Moldova găzduiește Campionatul European de Judo U23, transmite Noi.md.Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, evenimentul va avea loc între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, în incinta Chișinău Arena, și promite să aducă împreună cei mai talentați tineri judocani din întreaga Eur
Acum 8 ore
14:30
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, inclusiv bijuterii, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, precum trofee sportive.Jaful a avut loc în primele ore ale dimineții zilei de 15 octombrie, la un depozit din afara Muzeului din California, a anunțat Poliția din Oakland într-un comunicat de presă.{{843872}}Lori Fogarty, di
14:30
Începînd cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămîni, cum se întîmpla anterior. {{845121}}Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).„Ade
14:00
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova # Noi.md
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își reafirmă misiunea de a susține dezvoltarea economică durabilă în Republica Moldova printr-un nou acord de finanțare oferit companiei Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din țară. Această nouă etapă a colaborării dintre EFSE și Microinvest vizează sprijinirea agriculturii sustenabile și întreprinderilor mici și mijlocii.Noua fi
14:00
"A fost otrăvită": Familia Cuciuc a oferit noi detalii despre moartea fiicei sale, Andreea # Noi.md
Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tînăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău”. {{781035}}„Cînd a fost rugat de iubita lui, Alexandra, prietena fiicei noastre, să-i ad
14:00
Pompierii au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui TIR la Bălți # Noi.md
Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR, parcat pe strada Industrială nr. 4.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție.Ajunși la fața locului salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri
14:00
În Republica Moldova a fost confiscat un lot mare de droguri în valoare de milioane de lei: detalii # Noi.md
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în baza informațiilor operative, au documentat o rețea de introducere a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.Gruparea infracțională specializată în traficul de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată de ofițerii INI, în comun cu ofițerii de
14:00
De mîine, șoferii sînt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întîlnire conectatǎ # Noi.md
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sînt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întîlnire conectatǎ la mașini.Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibil
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 31 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 1 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,81 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,92 lei/litru (+14 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
Lotus își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # Noi.md
Chișinău, Moldova. Marca britanică de renume mondial, Lotus Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței Lotus Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău.Modelele disponibile în MoldovaNoua reprezentanță va a
13:30
Stop Cadru în Parlament: „Haideți să ne schimbăm cu locurile și eu am să vă pun aceste întrebări” # Noi.md
Un moment mai puțin obișnuit a avut loc în cadrul dezbaterilor din Parlament, cînd premierul desemnat Alexandru Munteanu a răspuns cu umor și fermitate la criticile formulate de deputatul Alexandru Verșinin din partea formațiunii Democrația Acasă.După o serie de întrebări privind programul de guvernare, Munteanu i-a propus deputatului un „experiment”:„Haideți să ne schimbăm cu locurile ș
13:30
Va susține PSRM noul Guvern? Igor Dodon, despre Alexandru Munteanu: "Îl cunosc personal" # Noi.md
Igor Dodon, deputatul și președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor (PSRM), a făcut mai multe declarații de presă înainte de ședința plenară a Legislativului, la care Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, a venit să prezinte programul Executivului și noua garnitură guvernamentală, notează Noi.md."Evident că opoziția nu poate vota Guvernu
13:30
Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova # Noi.md
Dita Estfarm Group – liderul nr. 1 în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group.Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței.În cadrul ceremoniei, reprezentanții celor trei companii
13:30
Instrucțiunea pentru utilizarea Cabinetului personal, destinată depunerii online a dosarelor privind înregistrarea dispozitivelor medicale, a fost actualizată, transmite Noi.md.Potrivit Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), noua versiune aduce clarificări și îmbunătățiri menite să faciliteze procesul de utilizare pentru operatorii economici și ceilalți utilizatori. Actuali
