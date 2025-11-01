„Orașele smart” ale viitorului: unde ne este locul pe harta schimbărilor

19:30

Căușenenii care își încălzesc locuințele cu lemne sînt gata de iarnă. Potrivit datelor statistice, peste 64% din cele 1,3 milioane de locuințe din țară se încălzesc cu sobe.Oamenii au scos din buzunare peste 15.000 de lei pentru 10 metri steri de lemn, care, spun ei, le vor ajunge pentru tot sezonul rece.Fiodor Ochișor din satul Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, zilele trecute, și-a cumpărat