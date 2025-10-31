În mai multe sectoare din raionul Telenești, se repară drumurile

14:00

Astăzi, 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR, parcat pe strada Industrială nr. 4.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de intervenție.Ajunși la fața locului salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri