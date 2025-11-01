Echipament modern de radiografie, donat Centrului de Sănătate Edineț de Guvernul Japoniei
Noi.md, 1 noiembrie 2025 03:30
Pacienții de la Centrul de Sănătate din Edineț vor beneficia de servicii medicale mai performante, datorită unui echipament modern de radiografie digitală donat instituției de Guvernul Japoniei, prin intermediul Programului de granturi pentru securitate umană „Kusanone”.Echipamentul, în valoare de 130 de mii de dolari, va contribui la îmbunătățirea calității investigațiilor medicale și la redu
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum o oră
03:30
Acum 2 ore
02:30
Noi complexe de joacă și fitness au fost amenajate în sectoarele capitalei pe parcursul acestei săptămîni.Concomitent, mai multe terenuri au fost reparate și modernizate. Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA) precizează că acțiunile realizate sînt menite să le ofere locuitorilor din Chișinău spații sigure, funcționale și atractive pentru recreere și activitate fizică, transmi
Acum 4 ore
01:30
Restricții de circulație pe podul peste Dunăre, care leagă orașul românesc Giurgiu și Ruse din Bulgaria, se anunță pentru zilele de 4 și 5 noiembrie.Măsura este cauzată de realizarea unor lucrări de construcție, transmite ipn.mdMăsura va fi aplicată în două etape. În intervalul orelor 9:00-21:00 pe 4 noiembrie, circulația va fi oprită, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicul
01:00
Actorul american Johnny Depp a donat 65.000 de dolari Centrului de instruire muzicală din Massanassa, provincia Valencia, Spania, afectat de uraganul Dana.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de agenția Europa Press, cu referire la președintele centrului, Jesus Mateo.{{844537}}Potrivit acestuia, angajații centrului și studenții săi sînt fericiți să primească donația din partea ved
00:30
Cel mai frumos motan din lume în acest an a fost numit Wild Forest’s Nordri, cîștigător al Campionatului Mondial Felin 2025 din România, la care au participat 757 de pisici din 35 de țări. Competiția a reunit 398 de crescători și 36 de pisici adoptate, informează Noi.md.Nordri, un Norvegian de Pădure alb, și-a adjudecat titlul suprem, în timp ce fiul său, Wild Forest’s Quasar, în vîrstă de 7 l
Acum 6 ore
00:00
În timp ce căuta rîme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice.Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii din Evul Mediu timpuriu. Experții au descris comoara ca fiind neobișnuit
31 octombrie 2025
23:30
Xi Jinping: Al 15-lea plan cincinal, etapă decisivă pentru modernizarea socialistă a Chinei # Noi.md
Revista Qiushi va publica, în ediția din 1 noiembrie, un articol semnat de Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), intitulat „Explicația despre recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea plan cincinal de dezvoltare economică și socială”, scrie romanian.cri.cn.Xi Jinping subliniază că perioada 2026–2030, corespunzătoare celui de
23:30
Compania lui Elon Musk a prezentat noua strategie a misiunii lunare pe fondul criticilor din partea NASA din cauza întîrzierilor în dezvoltarea rachetei Starship.Compania americană SpaceX a prezentat un plan actualizat și „simplificat” al misiunii lunare, care ar trebui să reducă timpul de pregătire și să sporească siguranța echipajului.{{839620}}Acest lucru s-a întîmplat pe fondul critici
23:00
În largul insulei Sapientza, în sudul Greciei, a început o campanie de amploare pentru curățarea fundului mării de „plase fantomă” – unelte de pescuit abandonate, care provoacă daune enorme ecosistemelor.Aceste plase, care seamănă cu perdele pe fundul mării, sînt purtate de curenți, încîlcind animalele marine și, în timp, se descompun în microplastic, otrăvind lanțurile alimentare și creînd „z
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit vineri, la Gyeongju, Coreea de Sud, cu premierul Canadei, Mark Carney, în cadrul celei de-a 32-a Reuniuni Informale a Liderilor APEC, scrie romanian.cri.cn. Xi Jinping a subliniat că anul acesta marchează 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Canada și 20 de ani de parteneriat strategic bilateral. Datorită eforturilor comune, rela
22:30
În fața noilor provocări cu care se confruntă o lume aflată într-o continuă transformare, entitățile diferite trebuie să manifeste viziune și responsabilitate, luînd decizii care să corespundă așteptărilor popoarelor din Asia-Pacific și să reziste testului istoriei, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, într-un discurs video prezentat la Summitul liderilor de afaceri APEC, desfășurat vineri
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat membrii Organizației de Cooperare Economică din Asia-Pacific (APEC) să apere împreună sistemul comercial multilateral și să promoveze o dezvoltare economică deschisă și incluzivă, scrie romanian.cri.cn.„Trebuie să practicăm un multilateralism autentic și să consolidăm autoritatea și eficiența sistemului comercial multilateral, cu Organizația Mondială
22:30
Fostul bancher și ex-deputat Veaceslav Platon, într-o discuție cu Iulia Fedorova pe canalul Mlive, a oferit o evaluare detaliată a situației politice și economice din țară. Potrivit lui, Moldova trăiește într-un regim de imitație, în care nici puterea, nici opoziția nu propun un proiect real de dezvoltare, iar sistemul bancar și politica de creditare duc la o criză iminentă.{{843429}} „Acești
Acum 8 ore
22:00
Oamenii de știință au descoperit și filmat un pește la o adîncime de peste 8 kilometri, stabilind un nou record pentru peștii de adîncime. Peștele a fost descoperit în largul coastelor Japoniei, în canalul Izu-Ogasawara, la marginea vestică a Oceanului Pacific.Aici, oamenii de știință au filmat o specie necunoscută de Pseudoliparis, o varietate de melci marini, la o adîncime incredibilă de 833
21:30
Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului Raional Telenești capătă tot mai multă intensitate după o scurtă pauză tehnică. Despre aceasta a comunicat autoritățile raionale.Astfel, în ultimele zile, s-au executat lucrări de reparație a sectoarelor defecte de drum în zona de codru — localitățile Ghiliceni, Zgărdești, Cucioaia.{{844591}}Începînd
21:00
Alexandru Munteanu, după votul de încredere acordat în Parlament: "Este o mare onoare " # Noi.md
Alexandru Munteanu, Guvernul căruia a obținut astăzi votul de încredere din partea a 55 de deputați, a venit cu un mesaj de gratitudine în rețelele sociale, notează Noi.md."Mulțumesc deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei noastre. Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara.{{845715}}Ne vom co
21:00
După suspendarea activității guvernului federal în Statele Unite, guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a anunțat introducerea stării de urgență pentru a asigura finanțarea urgentă a programului de cupoane alimentare pentru persoanele nevoiașe.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat The Guardian.„Vreau să activez toate mijloacele de care dispunem pentru ca locuitorii din New
20:30
După o pauză, parlamentarii au revenit în sală pentru a continua să examineze proiectele de hotărîri privind demisia a opt deputați, notează Noi.md. Veronica Roșca, deputată PAS și președintă a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a prezentat documentele:-proiectul de Hotărîre privind demisia din funcția de deputat a lui Dan Perciun, documentul fiind votat de 54 de deputați; a fos
20:30
Inspectorii de mediu din Dubăsari au desfășurat recent acțiuni de control în teren, avînd drept scop respectarea legislației de mediu.În urma raziilor, au fost documentate mai multe contravenții ce țin de braconajul piscicol și de tăieri ilicite de arbori, notează Noi.md.{{844648}}Pe lacul de acumulare Dubăsari, au fost identificate cazuri de pescuit ilicit, fiind ridicate unelte interzise
Acum 12 ore
20:00
Sîmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurămîntului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, notează Noi.md. Noul Guvern a primit astăzi votul de încredere din partea a 55 de deputați. La ceremonia de sîmbătă, va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu.{{8
20:00
Ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului a fost completată cu opt proiecte de Hotărîri, notează Noi.md.Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, este vorba "despre proiecte de Hotărîri privind demisia deputaților, care vor merge în Guvern".Pentru includerea în ordinea de zi a proiectelor de Hotărîre privind demisia deputaților:-Dan Perciun au votat 56 de deputați{
20:00
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european.Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și
20:00
Egiptul deschide porțile unui muzeu grandios lîngă Piramide, sperînd să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume și să transforme din nou turismul în motorul economiei.Cu o suprafață de 500.000 de metri pătrați, Marele Muzeu Egiptean (GEM) va fi inaugurat sîmbătă la poalele Piramidelor din Giza și va găzdui zeci de mii de artefacte, inclusiv colecția completă a comorilor faraonului Tuta
19:30
Parlamentul a votat pentru noul Guvern, care va fi condus de Alexandru Munteanu, notează Noi.md.În sală, au fost 88 de deputați în momentul votării. Pentru noul Executiv și programul acestuia au votat 55 de deputați.{{845539}}Menționăm că astăzi Alexandru Munteanu, care a fost desemnat oficial de președinta țării candidat la funcția de prim-ministru a venit cu echipa sa de miniștri în Parl
19:30
O treime dintre persoanele aflate în detenție în Republica Moldova sînt tineri cu vîrsta între 18 și 35 de ani.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în prezent, 2 810 tineri ispășesc pedepse în cele 17 penitenciare ale țării, inclusiv la centrul de detenție pentru minori din satul Goian. În total, în penitenciarele din Republica Moldova se află 6.163 de persoane, informeaz
19:30
Căușenenii care își încălzesc locuințele cu lemne sînt gata de iarnă. Potrivit datelor statistice, peste 64% din cele 1,3 milioane de locuințe din țară se încălzesc cu sobe.Oamenii au scos din buzunare peste 15.000 de lei pentru 10 metri steri de lemn, care, spun ei, le vor ajunge pentru tot sezonul rece.Fiodor Ochișor din satul Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, zilele trecute, și-a cumpărat
19:00
Cunoscutul muzician Nicolae Botgros a venit cu un mesaj către mass-media și public. Într-o postare pe Facebook, maestrul a răspuns acuzațiilor distribuite pe internet cu privire la presupusa implicare a familiei sale în moartea tragică a Andreei Cuciuc.Discuțiile pe această temă s-au intensificat în special după ce, în septembrie 2025, nepotul său, Cristian Botgros, a fost internat în spital î
19:00
Sri Lanka a eliminat obligativitatea obținerii unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA) înainte de plecare.Sri Lanka și-a modificat din nou reglementările de intrare pentru străini, eliminînd obligativitatea completării în avans a unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA), începînd cu 15 octombrie.{{844912}}Departamentul de Imigrare al țării a anunțat acest lucru, notează Noi.
19:00
În zilele de 01 - 02 noiembrie, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica:-pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada 31.10-02.11.2025– Tîrgul producătorilor locali „Tîrgul cu tradiții”.În sectorul B
19:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a conferit astăzi grade speciale în termen pentru zece angajați care s-au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea de serviciu.Evenimentul, desfășurat în incinta Inspectoratului din municipiul Chișinău, a reunit conducerea instituției, personalul și angajații distinși.Colonelul Aurel Baciu, șeful IGSU, a subliniat că aceste grade rep
18:30
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 comparativ cu perioada respectivă a anului 2024, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 10,2% (în preţuri comparabile) ca urmare a creșterii producţiei vegetale cu 21,2%; scăderii producţiei animaliere cu 10,9%.În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 14,7% față de t
18:30
Eugen Osmochescu: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Noi.md
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de pînă la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.„Avem propuneri nu doar incluse în Programul de guvernare, c
18:00
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile după gratii. Recursul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel. {{845376}}„În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii
18:00
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, și-a exprimat regretul pentru plecarea de la conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” (USMF), subliniind însă că va colabora strîns cu echipa care va prelua Universitatea.După cum transmite Noi.md cu referire la AGORA, Ceban a precizat că printre principalele sale priorități se numără finalizarea construcției spit
18:00
Trei procurori au fost sancționați de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru abateri disciplinare grave ale obligațiilor de serviciu. Un acuzator a fost eliberat din funcție.Membrii CSP au stabilit că procurorul Ruslan Știrbu, din cadrul Procuraturii raionului Șoldănești, a comis abateri disciplinare grave prin acțiuni și inacțiuni sistematice în gestionarea mai multor cauze penale. C
18:00
Ce decizie s-a luat astăzi cu privire la directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție # Noi.md
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii.Decizia a fost luată astăzi, 31 octombrie, de magistrații Judecătoriei Ciocana, , scrie protv.md.{{845490}}Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „G
18:00
Începînd cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va aplica oficial procedura de tranzit comun, devenind membru cu drepturi depline al Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC). Această schimbare marchează un pas decisiv spre integrarea deplină a țării în spațiul vamal european, transmite Noi.md.Implementarea va avea loc prin intermediul sistemului informatic NCTS (New Computerised Trans
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna noiembrie, notează Noi.md.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi în data de 4 noiembrie, pe 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar în data
17:30
Primăria Chișinău a organizat o nouă acțiune de salubrizare și îngrijire a spațiilor publice, desfășurată în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de toamnă”.În cadrul activității a fost salubrizată albia rîului Bîc, pe str. Calea Basarabiei, în perimetrul hotarelor sectorului Botanica.La acțiune au participat angajații Preturii sectorului Botanica, ai Direcției pentru Protecția
17:00
17:00
Mai multe clădiri ale instituțiilor de învățămînt din țară, preponderent cămine studențești, vor fi reabilitate energetic în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică.Acordurile de colaborare privind implementarea proiectului au fost semnate cu toate instituțiile de învățămînt profesional tehnic beneficiare în cadrul Proiectul
17:00
Unul dintre complexele rusești „Oreshnik” a fost distrus pe teritoriul Rusiei de către forțele Serviciului de Securitate al Ucrainei, Direcția Generală de Informații și Forțele Armate ale Ucrainei.Despre aceasta a anunțat șeful SBU, Vasyl Malyuk, menționînd că unul dintre cele trei complexe a fost distrus cu succes pe poligonul Kapustin Yar.„Pînă acum nu am menționat acest lucru, dar putem
16:30
Un grup de avocați francezi a intentat un proces împotriva ministrului Justiției, Gérald Darmanin, în legătură cu vizita sa la fostul președinte Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare.Un grup de 29 de avocați a depus o plîngere la Curtea de Justiție a Republicii – un tribunal specializat în încălcări ale obligațiilor de serviciu ale funcționarilor publici – în legătură cu vizita lui Darmanin la
16:30
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe, care sînt blocate zile întregi la punctul de trecere a frontierei Leuşeni -Albița. {{845355}}„Referitor la blocarea transportului marfar la Postul Vamal Albița. Ambasada a contactat Cabinetul Prim-ministrului României și Autoritatea Vamală Română, solicitând asistența în de
16:00
La sediul Inspectoratului General al Poliției a avut loc ceremonia oficială de donare a echipamentelor moderne de securitate cibernetică destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale Poliției Naționale. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de
16:00
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare p
16:00
Reprezentanți ai agențiilor franceze de aplicare a legii au efectuat o vizită de documentare la Centrul chinologic al Serviciului Vamal, situat în orașul Ocnița, în cadrul unei serii de acțiuni de cooperare internațională, transmite Noi.md.Potrivit Serviciului Vamal, agenda vizitei a inclus prezentarea infrastructurii centrului, a dotărilor existente și a activității zilnice, precum și demonst
16:00
Un imobil, trei suspecți și milioane dispărute: o anchetă pentru escrocherie în proporții mari # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, investighează activitatea unui cetățean al Federației Ruse și a doi cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, transmite Noi.md.Potrivit anchetei, bărbatul rus, în vîrstă de 49 de ani, angajat ca
15:30
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre instituirea unor noi restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Letonă, autoritățile letone au decis aplicarea restricțiilor privind trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republic
15:30
Cristi Botgros răspunde acuzațiilor: „Voi merge pînă la capăt pe calea adevărului și a legii” # Noi.md
Violonistul Cristian Botgros a ieșit cu o reacție la presupusele acuzații alel familiei Igor și Diana Cuciuc, la un an de la moartea fiicei lor Andreea.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demni
