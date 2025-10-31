În acest weekend, la Cairo, va fi inaugurat Marele Muzeu Egiptean

15:00

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că nu intenționează să se pensioneze înainte de vîrsta de 70 de ani, subliniind că vîrsta de pensionare trebuie analizată în funcție de realitățile demografice și practicile europene.„Eu am 61 de ani și pînă la 70 de ani am de gînd să lucrez. Este o întrebare care trebuie discutată și este legată de longevitatea vieții. Vîrsta de