Centrul „Ginta Latină” va fi renovat cu fonduri europene. Va avea o sală nouă de cinema și fațadă modernizată

Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.