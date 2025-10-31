Oana Țoiu, despre moldovenii cu cetățenie română, rămași fără cărțile de identitate: „Sunt alte instituții abilitate să răspundă”

09:50

A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.