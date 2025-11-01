Mai multe femei din Ungheni vor deschide, în propriile case, creșe pentru copiii cu vârste de până la trei ani
Moldova1, 1 noiembrie 2025 08:40
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile case sau în spații închiriate pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Acestea au primit câte 40.000 de lei pentru materializarea ideilor. Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă implementată de Organizația Internațională a Muncii (OIM).
• • •
Locuitorii din Tiraspol au parte de servicii educaționale și consiliere în cadrul unui centru # Moldova1
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
Ziua Națională a Radioului în R. Moldova: Directorul Radio Moldova: „Ținem pasul cu tot ceea ce înseamnă modernitate” # Moldova1
Sâmbătă, 1 noiembrie, Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului, conform unei hotărâri din 2023 a Guvernului. Ziua a fost instituită la inițiativa Companiei „Teleradio-Moldova”, având scopul de a corecta percepțiile istorice și de a recunoaște contribuția radioului la cultura și identitatea națională. Provocările în radio sunt la fel ca în toată mass-media, susține directorul general adjunct al Radiodifuziunii din cadrul Teleradio-Moldova, Cornel Ciobanu. Potrivit acestuia, chiar dacă la televiziune se pune accentul pe video, radioul încearcă să capteze atenția publicului prin sunet, iar în timp lucrurile s-au schimbat, astăzi Radio Moldova poate fi deja nu doar ascultat, ci și vizionat.
Guvernul promite investiții de patru miliarde de euro. Experții spun cum pot fi atrase fondurile # Moldova1
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive, de patru miliarde de euro, inclusiv din partea diasporei. Expertul economic Marin Gospodarenco susține că acest lucru este posibil, inclusiv prin oferirea garanțiilor din partea instituțiilor europene. O altă modalitate este crearea unor platforme simple și sigure pentru a atrage aceste resurse financiare, a menționat acesta la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Centrul „Ginta Latină” va fi renovat cu fonduri europene. Va avea o sală nouă de cinema și fațadă modernizată # Moldova1
Chișinăul și Iașiul își dau mâna prin cinema. Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, împreună cu Ateneul Național de peste Prut vor realiza coproducții de filme și spectacole cu care vor merge și la sate, pe ambele maluri de Prut. Ginta Latină va avea o sală nouă de cinema, iar sediul teatrului va fi renovat cu fonduri europene. Proiectul își propune reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului.
Spiritul olimpic domină din nou actualitatea sportivă la Chișinău! CNOS a lansat Ghidul Olimpic # Moldova1
La Casa Olimpică din capitala Chișinău, a fost lansat Ghidul Olimpic, un suport didactic destinat proiectului „Lecții Olimpice", inițiat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Invitată specială a fost Maria Bulatova, președinta Academiei Olimpice din Ucraina, care a vorbit despre viziunea europeană asupra educației olimpice și despre importanța acestui ghid în formarea unei generații educate prin sport.
Ministrul Energiei, despre impactul sancțiunilor aplicate Lukoil: „Se discută cu celelalte companii petroliere din regiune pentru a găsi soluții” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
Parlamentul a luat act vineri, 31 octombrie, de demisia unor deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai Cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Oana Țoiu, despre moldovenii cu cetățenie română, rămași fără cărțile de identitate: „Sunt alte instituții abilitate să răspundă” # Moldova1
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, în premieră, într-un interviu pentru Europa Liberă, reținerile la graniță a sute de buletine de identitate românești de la moldovenii cu dublă cetățenie, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină.
Vot în Parlament | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător” # Moldova1
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
Noul Cabinet de miniștri va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Ceremonia de învestire este planificată pentru ora 10:00, la Președinție.
Așteptările cetățenilor de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Moldova1
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
ULTIMA ORĂ | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Perciun vrea salarii mai mari pentru profesori, Jardan - fonduri pentru restaurarea monumentelor: Planurile celor doi miniștri propuși # Moldova1
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
Eugen Osmochescu, candidatul propus ministru la Economie: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Moldova1
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, trimisă în arest pentru 30 de zile: este acuzată de corupție # Moldova1
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Ucraina va propune Uniunii Europene o nouă modalitate de a exercita presiune asupra lui Putin # Moldova1
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
LIVE TEXT | Premierul desemnat cere vot de încredere în Parlament: „Mi-aș dori să intrăm în Uniunea Europeană împreună cu regiunea transnistreană” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
Poliția Națională, dotată cu echipamente moderne de securitate cibernetică: 1.3 milioane de euro oferiți de Germania # Moldova1
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
Negocieri în formatul de la Istanbul. Viceministru rus: Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina # Moldova1
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
Delapidări de peste 12 milioane de lei: administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, cercetat penal # Moldova1
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
Expert, despre promisiunea lui Munteanu privind pregătirea R. Moldova, până în 2028, pentru aderarea la UE: „Pare un obiectiv realist, dar depinde de factori geopolitici” # Moldova1
Programul de guvernare prezentat în Parlament vineri, 31 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu este unul „ambițios și complex”, cu obiective majore pentru economie, justiție și integrare europeană, remarcă experții. În timp ce unii analiști apreciază coerența și acoperirea financiară a planului, alții avertizează că documentul conține mai degrabă intenții generale decât soluții concrete pentru atragerea investițiilor și consolidarea securității.
Cristina Gherasimov, înaintea votului de învestitură din Parlament: „Datorită Ucrainei, am avut oportunitatea să depunem cererea de aderare la UE” # Moldova1
Republica Moldova a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, stat căruia îi datorăm depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută vineri, 31 octombrie, de viceprim-ministra în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului care dezbate Programul de guvernare al Cabinetului Munteanu.
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times.
Moldova este UE! Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # Moldova1
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă.
LIVE TEXT | Premierul desemnat cere vot de încredere în Parlament: „Trebuie să întoarcem pagina neagră care a fost în istoria Găgăuziei” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Droguri în valoare de peste șase milioane de lei, ascunse în prezervative umplute cu apă: ar fi ajuns în R. Moldova prin colete trimise din Europa # Moldova1
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste șase milioane de lei. Cele nouă kilograme de mefedronă au fost ridicate de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma destructurării unei rețele care introducea droguri în Republica Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.
Paradoxul pieței imobiliare din R. Moldova: cel mai mic număr de tranzacții din ultimii 20 de ani, dar creditele înregistrează cote istorice # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă paradoxală: vânzările de locuințe sunt în scădere, în timp ce creditarea imobiliară atinge niveluri-record. Accesul la împrumuturi a devenit esențial pentru cei care își doresc o locuință, în timp ce băncile profită de cererea ridicată, alimentată de creșterea prețurilor și de restricțiile privind plățile în numerar.
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” scapă de arest, dar vor trebui să plătească statului 6.4 milioane de lei # Moldova1
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul privind finanțarea ilegală a acestei formațiuni. Inculpații ar fi acceptat, în perioada iulie – octombrie 2022, o sumă de 6.4 milioane de lei pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate, în plic, membrilor oficiilor teritoriale.
Un incendiu a izbucnit astăzi, 31 octombrie, în municipiul Bălți, a mistuit mai multe cabluri aflate într-o remorcă de autocamion de tip TIR. Vehiculul era parcat pe strada Industrială nr. 4, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Rapid București a debutat cu o victorie clară în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa giuleșteană a câștigat cât se poate de clar, scor 4:0, meciul disputat pe teren propriu cu divizionara secundă ACS Dumbrăvița. „Alb-vișiniii” au marcat câte două goluri pe repriză prin slovacul Timotej Jambor, olandezul Lars Kramer și Alexandru Dobre, autor a unei duble.
Conducătorii auto sunt obligați, în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
Moldova este UE! Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # Moldova1
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună.
Comisară europeană, la Chișinău: „Fiecare reformă și investiție întărește economia și locul în Europa” # Moldova1
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, susține că Uniunea Europeană (UE) rămâne ferm alături de R. Moldova și apreciază fiecare investiție și reformă implementată de autoritățile de la Chișinău. Maria Luís Albuquerque a declarat, la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, organizat la Chișinău, că implementarea Planului de Creștere agreat cu UE, în valoare de 1.9 miliarde de euro pentru perioada 2025 - 2027, reprezintă o oportunitate economică majoră pentru consolidarea competitivității țării.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba de Ștefan Popa, care a ocupat, până acum, funcția de director executiv al instituției.
Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anunțat numele noului antrenor al echipei bianco-nerra. Luciano Spalletti a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Presa din Italia scrie că tehnicianul de 66 de ani va rămâne la Juve și din vara anului viitor, doar cu o singură condiție: dacă juventinii se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor.
LIVE TEXT | Premierul desemnat își prezintă echipa în Parlament: „Este capabilă să pregătească R. Moldova pentru aderarea la UE în următorii ani” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Moment istoric pentru Republica Moldova: trecerea vamală devine mai rapidă datorită aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun # Moldova1
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Lidera PCRM din Parlament explică de ce nu vorbește româna: „Atât timp cât nu recunoașteți că moldoveneasca este limba maternă, nu o voi vorbi” # Moldova1
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.
LIVE TEXT | Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă Programul de activitate al Guvernului de la tribuna Parlamentului # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat. Maia Sandu l-a numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Moldova1
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
